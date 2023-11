[株式会社デイトナ・インターナショナル]

FREAK'S STOREから「好き!」と「楽しい!」のプラットフォームとして、新プロジェクト「FREAK'S VILLAGE(フリークスビレッジ)」が新登場! 全国の店舗を舞台に全国各地のクリエイターや、地域との結びつきから生まれたコラボレーションを全国に発信していきます。

これまで店舗でしか購入できなった様々な企画商品が購入可能になるほか、アーティストによるワンオフアイテムの販売を行う「一点物商店」や、 総勢8名のアーティストによるオンライン限定POPUP「FREAK'S VILLAGE MARKET」など、OPEN限定イベントが盛りだくさん!



ローンチに併せ、FREAK'S STORE渋谷併設ギャラリーOPEN STUDIOにて、11月18日(土)~11月26日(日)の期間ではFREAK'S VILLAGE POPUPを開催! OPENを記念して、11月17日(金)18時からレセプションを開催いたします。



FREAK'S VILLAGE(フリークスビレッジ)とは







子供の頃のように、夢中になって、 時間を忘れて、のめり込んで、没頭してしまう。

一生の友達のような、信頼できるパートナーのような、 こころが震えるくらい大好きなモノやコトに出会えるのって 本当に幸せなことなのだと思う。

フリークスビレッジは、FREAK’S STOREがずっと大切にしてきた、 個性豊かなアーティストやクリエイター、ブランド、そしてローカルコミュニティが発信する「好き」や「楽しい」をみんなでシェアし、共に学び、最高に楽しむ、出会いの場。

どんな小さなことだって、本気の熱量は世界に変化をもたらす原動力になる。

LIFE TO BE FREAK!!

情熱とともに生きる豊かさを、世界に!



FREAK'S VILLAGEだからこそ!個性豊かな商品ラインナップ





■クリエイターズコラボレーション

個性豊かなアーティストやクリエイターとコラボレーションし、ユニークなアイテムを展開



【OKI KENICHI】



【そで山かほ子】





■ローカルコミュケーション

「地域」の魅力を発掘・発信し、行政や異業種と共に地域課題化に対する取り組みの一環から生まれたアイテムを展開



【OSAKANA FREAK】



【爆裂シナノポップ】





■オリジナルアイテム

FREAK'S VILLAGEならではの視点でディレクションしたオリジナルアイテムを展開

【吉田雅崇】





オンライン限定開催のPOPUP!「FREAK'S VILLAGE MARKET」







FREAK'S VILLAGEのオープンを記念したポップアップマーケットを、公式オンラインストアDaytona Parkにて限定開催!今回は8アーティストが出品します。



【開催期間】

2023年12月10日(日)まで



【参加アーティスト】

・鎌田かまを

https://www.daytona-park.com/itemlist?query=DP_V_KAMATAKAMAO

・television

https://www.daytona-park.com/itemlist?query=DP_V_TELEVISION

・bebeeri/べべエリ

https://www.daytona-park.com/itemlist?query=DP_V_BEBEERI

・saki morinaga

https://www.daytona-park.com/itemlist?query=DP_V_SAKIMORINAGA

・My Toy Store

https://www.daytona-park.com/itemlist?query=DP_V_MTS

・OK!i!N

https://www.daytona-park.com/itemlist?query=DP_V_OKIN

・BOBartwaork

https://www.daytona-park.com/itemlist?query=DP_V_BOBARTWORK

・HAQ

https://www.daytona-park.com/itemlist?query=DP_V_HAQ



一点物商店







多彩なクリエイターとのコラボによって誕生した「一点物商店」は、FREAK'S VILLAGEのためだけ作られた特別なアイテムが集まっています。一点限りのチャンスなのでお見逃しなく!



【参加アーティスト】

VOL1:鎌田かまを/HAQ/EASY AS PIE



【販売スケジュール】

VOL1:11月20日(月)

VOL2:12月4日(月)



FREAK'S VILLAGE POPUP@OPEN STUDIO







ローンチに併せ、FREAK'S STORE渋谷併設ギャラリーOPEN STUDIOにて、11月18日(土)~11月26日(日)の期間ではFREAK'S VILLAGE POPUPを開催! OPENを記念して、11月17日(金)18時からレセプションを開催いたします。



FREAK'S VILLAGE POPUP

【期間】11月18日(土)~11月26日(日)

平日 12:00~20:00 / 土日祝 12:00~20:30



【レセプション】11月17日(金)18:00~20:00

COFFEE SUPREMEによるコーヒーサーブとコラボ缶コーヒーをご用意しております。

Instagram: @coffee_supreme_jpn



【OPEN STUDIO(FREAK'S STORE渋谷併設ギャラリー)】

OPEN 12:00-20:00 (土日祝/12:00~20:30)

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-13-1

TEL: 03-6415-7728

Instagram: @openstudio_gallery



