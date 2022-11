[Sansan株式会社]

~社会科学分野を専攻する研究員による実践的な演習を実施~



働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、2023年度から一橋大学に開設されるソーシャル・データサイエンス学部と連携し、複雑化する現代社会の課題解決に貢献するデータサイエンス人材の輩出に協力することを発表します。

当社の技術本部 研究開発部が、同学部のPBL(Project-Based Learning)演習(※1)に講師を派遣し、実社会における課題とそれに関連するデータを用いて解決法を導き出す実践的な演習を実施する予定です。









■Sansanの取り組むソーシャル・データサイエンスについて

当社の技術本部 研究開発部には、多様なバックグラウンドを持つ研究員が在籍しています。その中で、SocSciグループに所属する社会科学分野を専攻とする研究員は、問いを見つける力と効果を検証する力を強みに持ち、主にビジネスデータを活用し、ビジネス課題を解決する新機能の開発やデータドリブンでビジネスの意思決定をけん引することに取り組んでいます。



SocSciグループが取り組むソーシャル・データサイエンスの研究では、社会課題を発見し、その解決策を定量的に評価することが主流とされています。その研究で培った知見と経験を生かし、営業DXサービス「Sansan」の「Sansan Labs」(※2)においては、ビジネス課題を見つけデータ活用で解決する機能を開発しているほか、因果推論を用いた分析で当社が提供するプロダクトの利用促進施策の意思決定をけん引しています。



加えて、共同研究プラットフォーム「Sansan Data Discovery」では経済学者などの社会科学分野の研究者と共同研究を行い、ビジネスネットワークのメカニズムの解明や大規模ネットワークを解析するアルゴリズムを開発してきました(※3)。



このたび、一橋大学ソーシャル・データサイエンス学部の開設に際し、PBL演習の協力依頼を受け、当社としてもデータサイエンス人材の育成に貢献できることから、SocSciグループの取り組みをもとに、より実践的なスキルを高める演習を行うこととなりました。



■一橋大学 ソーシャル・データサイエンス学部・研究科について

社会科学とデータサイエンスの「融合」による現代社会の課題解決が可能な人材を養成するため、2023年度に新設されます。「ビジネス」「社会課題」「データサイエンス」という3種類の領域を、すべて体系的に修得するカリキュラムが設定されています。その中で、当社はデータを活用した実践力を身に付けるPBL演習を実施する予定です。詳細は大学のウェブサイトをご覧ください。



一橋大学 ソーシャル・データサイエンス学部・研究科 ウェブサイト

https://www.sds.hit-u.ac.jp/



※1:現実社会における複雑な問題の発見・解決・検証を、一連のプロジェクトとして実施する能力を養う教育法。

※2:Sansan Labsについては、以下の記事をご覧ください。

https://sin.sansan.com/best_practice/sansan-labs/

※3:Sansan株式会社「Sansanとジョンズホプキンス大学 Angelo Mele准教授の共著論文が国際的な学会に採択」(2021年12月8日発表)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000049627.html

Sansan株式会社「DSOC、ジョンズホプキンス大学のAngelo Mele准教授と共同研究したネットワーク解析のアルゴリズムをオープンソースで公開」(2021年8月18日発表)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000210.000049627.html



(以上)



