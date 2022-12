[株式会社サンライズプロモーション東京]

~開催が迫ったライブに向けて、Renato Iwaiからコメントが到着~



今年3月にビルボードライブ東京にて行った「City Bossa Show」のVol.2を、2022年12月17日(土)にmusic&theater I’M A SHOW TOKYO、YURAKUCHOにて開催します。スペシャルゲストとしてMPC GIRL USAGI、MURAKAMI KEISUKE、MARIANAの出演が決定しました。









東京で活躍する日系ブラジル人プロデューサーRenato Iwaiが発案し、世界に向けて発信するCITY BOSSAプロジェクトが贈る“ City Bassa Show”。CITY BOSSAとは、ボサノヴァ/ブラジリアン・ポピュラー・ミュージックとポップスを融合した新しい音楽ジャンルです。第一弾はモデルとしても活躍する、才能に溢れた若きシンガー・ALICEをヴォーカルに迎え、最新EP『RIO』ではMax Viana/Pretinho Da Serrinha/ Jota Moraes/ Março Britoなど、ブラジルの著名なミュージシャンが多数参加し注目を集めています。

City Bossa Show Vol.1ではALICEを筆頭に、Renatoがサウンドプロデュースを手掛けるアーティスト、さかいゆう/クミコ/Kenta Dedachiらがゲスト出演し話題に。今回もVol.1に引き続きメインアクトをALICEが務めるほか、3人のスペシャルゲストが出演します。



MURAKAMI KEISUKEは、10月26日(水)にリリースした最新デジタルシングル「Midnight Train」をRenatoがサウンドプロデュース。YouTubeにてCity Bossa プロジェクトとのスタジオライブセッション映像「Midnight Train (LIVE SESSION)」(https://youtu.be/u8R-Rh5N6HI) が公開されています。続いて注目の若手ミュージシャン、MPC GIRL USAGI は"ALICE × MPC GIRL USAGI"名義でCity Bossaプロデュースによる「US」(https://virginmusic.lnk.to/ALICE_USAGI_US)を11月30日(水)にデジタルリリース。そしてMARIANAはVol.1にも出演したブラジリアン MPB/Bossa Nova/Jazz シンガーで、初オリジナル曲「REZA」をCity Bossaプロデュースで12月9日(金)にリリース予定。公演開催に先駆けてMARIANAとCity Bossa のスタジオライブセッション「It Runs Through Me By MARIANA (City Bossa)」(https://youtu.be/CZfJ8FN8mGs)をYouTube にてご覧頂けます。



ALICEを筆頭に、様々なジャンルでボーダーレスに活躍する個性豊かなアーティストを巻き込み、着実に活動の幅を広げているCity Bossaプロジェクト。そのライブを体感できるCity Bossa Showは必見です。お見逃しのないよう、ぜひ年末の予定に加えてください。



< Renato Iwai コメント>

2022年はブラジルへレコーディングに行ったり、最高の仲間との制作やライブ、新しい出会いもたくさんありました。とても充実した一年でした。

更にパワーアップして今までの集大成を披露できる最高のCity Bossa Showになると思います!

皆様に会えるのをとても楽しみにしています。





公演概要



【公演名】City Bossa Show Vol.2

【出演者】Main Act:ALICE(vo)

Special Guest:MPC GIRL USAGI、MURAKAMI KEISUKE、MARIANA

Band:Renato Iwai (pad/op/key/bass) 、Elias Thiago (g)、

Daniel Baeder (drum pad/keys) 、Rodolfo Ricelli (perc)

【会場】music&theater I’M A SHOW TOKYO、YURAKUCHO

(東京都千代田区有楽町2丁目5番1号 有楽町マリオン(有楽町センタービル)別館 7F)

【公演日時】2022年12月17日(土)17:00開場/18:00開演

【チケット料金】全席指定 6,000円(税込) ※未就学児入場不可

【チケット受付URL】<e+> https://eplus.jp/citybossashow-vol2/imashow/

<ローチケ> https://l-tike.com/citybossashow/ (Lコード:73961)

<ぴあ> https://w.pia.jp/t/citybossa2/ (Pコード:228-749)

【主催】サンライズプロモーション東京

【制作】Pyramid LLC

【問い合わせ】サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)





・ALICE『RIO』

2022年5月25日(水)リリース

https://virginmusic.lnk.to/ALICE_RIO



・Murakami Keisuke『Midnight Train』

2022年10月26日(水)リリース

https://linkco.re/FY4br4HV?lang=ja



・ALICE×MPC GIRL USAGI『US』

2022年11月30日(水)リリース

https://virginmusic.lnk.to/ALICE_USAGI_US





CITY BOSSAとは



CITY BOSSA は日本生まれ、世界へと発信していく新しい音楽ジャンルで、音楽プロデューサーの Renato Iwaiが発案し、賛同する仲間たち(CITY BOSSA PROJECT)によって創り上げられています。ボサノヴァを土台として、ジャズ、シティポップ、ニューミュージックなどの要素を組み合わせて創られました。また、生楽器の音とデジタルの創造的な音が絶妙に混ざりあい、今までになかった新しい音やグルーヴを生み出しています。2022年からはブラジル音楽の象徴とも言えるアーティスト“ジャヴァン”の息子でありシンガー/ギタリスト/プロデューサーとして活躍するマックス・ヴィアナもプロデューサーとして参加している。そして、CITY BOSSAを日本から世界へと羽ばたかせるために、第一弾のヴォーカルとして抜擢されたアーティストがALICE です。





ALICE プロフィール



1997年ブラジル生まれの25歳。歌唱力、豊かな表現力を備えたボサノヴァ、ジャズ、MPBシンガー。HALF BRAZILIAN AND JAPANESEである彼女は18歳でプロMPB(ブラジリアン・ポピュラー・ミュージック)シンガーとして教会、カフェ、レストランなど様々な場所で歌声を響かせる。2016年日本に移住し、リッツカールトン東京 ウエスティンホテル東京などでライブを行うなどシンガーとして活動する傍ら、モデルとして資生堂 SONY、BOSE,、KOSEなどの名だたる企業広告の顔として活躍をしている。

2021年からRenato Iwai、Elias Thiagoと新しい音楽ジャンル「CITY BOSSA」を体現するシンガーとして活動をスタートさせた。



