画像:(C)NEW ERA



ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長 中村 宏明)は、この春新たに人気ヘッドウェア&アパレルブランドNEW ERA(R)の「Business Smart Pack(ビジネススマートパック)」「3-Way Brief Bag(スリーウェイブリーフバッグ)」、の取り扱いを開始し、発売開始より約1か月の期間で計画比250%※の売れ行きで好調に推移しております。





※対象期間:2023年1月20日~2023年2月26日までの期間に販売した「Business Smart Pack」「3-Way Brief Bag」の販売実績





■入学式や通勤などのシーンでのスーツ×バックパックのスタイルは定番に!?

スポーティなスポーティなスタイリングで爽やかなスタイリングを楽しもう!



はるやまでは“ビジネスウェアを着る楽しさ”提供したいという思いで、様々なビジネスウェア、関連アイテムを提案しています。昨今の働き方改革やビジネスウェアの多様化に伴い、ビジネススタイルにバックパックタイプを使用されている方も多いのではないでしょうか。



はるやまでは、新生活でビジネウェア、関連スアイテムをご必要とされるお客様に向け、人気ヘッドウェア&アパレルブランドNEW ERA(R)の「Business Smart Pack」「3-Way Brief Bag」の取り扱い開始し、お客様よりご好評いただき計画比250%の売れ行きとなっております。





■商品概要



【Business Smart Pack(ビジネススマートパック)】



スッキリスマートデザインでオンオフ問わず活躍するバックパックです。外側ポケットに耐候ファスナーを使用、用途に合わせて文房具や小物など荷物を分けて収納可能な小型ポケットの配置、PCやタブレットなどの収納が安心なクッション付きポケット、中身を確認しやすいメッシュポケットを搭載しいたしました。











価格:Business Smart Pack(ビジネススマートパック) 12,100円(税込)



素材:ポリエステル100%



カラー: ブラック





【3-Way Brief Bag(スリーウェイブリーフバッグ)】



背負うだけでなくブリーフ、ショルダーとしても使用が可能な3Way仕様のバッグです。クッション付きポケットや中身を確認しやすいメッシュポケット、メインポケット内に撥水生地を採用するなど高機能なアイテムです。











価格:3-Way Brief Bag(スリーウェイブリーフバッグ) 14,400円 (税込)



素材:ポリエステル100%



カラー: ブラック



取扱い: 全国のはるやま店舗(一部店舗を除く)



