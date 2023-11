[バンダイナムコフィルムワークス]

『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』の4K-UHD Blu-ray特別限定版も上映劇場ほかで数量限定発売



株式会社バンダイナムコフィルムワークス[代表取締役社長:浅沼 誠、本店所在地:東京都杉並区]は、『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』と『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』の4Kリマスター版が12月8日より2か月連続で上映されることを記念して、2012年発売の「宇宙戦艦ヤマト TV BD-BOX」(38,500円/税込)を11月22日に再発売します。

また、『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』と『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』の4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc商品の特別限定版を、上映劇場およびA-on STORE、A-on STOREプレミアムバンダイ支店、ヤマトクルーにて数量限定で発売します。同商品の通常版も一般流通にて販売します。

作品情報公式WEBページ https://starblazers-yamato.net/4kremaster







▲「宇宙戦艦ヤマト TV BD-BOX」

(C)東北新社/著作総監修 西崎彰司 Licensed by 東北新社



■「宇宙戦艦ヤマト TV BD-BOX」について

本商品は、2012年7月27日に発売された「宇宙戦艦ヤマトTV BD-BOX スタンダード版」に一部修正を加えた再発売商品となります。本編全26話をBlu-ray5枚に収録しているほか、特典として、絵コンテが本編と連動して再生される絵コンテ連動モード(3話分)やAR台本の連動再生モード(1話分)、オーディオコメンタリー(4話分)も収録しています。



■商品概要

商品名 :宇宙戦艦ヤマト TV BD-BOX

価 格:38,500円(税込)

発売日 :2023年11月22日

収録時間:681 分(本編648分+映像特典33分)

スペック:リニアPCM(モノラル)/AVC/BD50G×5枚/4:3<1080p High Definition>

封入特典:●36P解説書

映像特典:●絵コンテ連動モード(第1話、第14話、第22話) ●AR台本連動モード(第1話)

●初回放送再現モード(全26話の初回放送時OPと本編を連続再生)

※映像特典33分は、初回放送再現モードで差し替えたOPの合計分数です

音声特典:●オーディオコメンタリー

第4話、第5話(連続再生)/出演:柏原 満、庵野秀明、氷川竜介

第22話、第26話/出演:出渕 裕、氷川竜介、小林 治(司会)

発売元・販売元:バンダイナムコフィルムワークス

※本商品は、 2012 年 7 月 27 日に発売された「宇宙戦艦ヤマト TV BD BOX スタンダード版」

(品番:BCXA 0451)に一部修正を加えた再発売商品となります。



■『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』4K リマスター化について

およそ半世紀の時を経て4Kリマスター化され、2カ月連続、3週間限定で劇場公開する『宇宙戦艦ヤマト劇場版』4Kリマスター[2023年12月8日(金)公開]と、『さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たち』4Kリマスター[2024年1月5日(金)公開]。両作品ともに、映像はオリジナルネガを発掘し、マスターポジフィルムからの4Kスキャン、4Kリマスター、HDR化を実施。ネガの破損や細かな傷を徹底的に修正し、フィルムが持つ情報を鮮やかに再現しています。また、音声は初公開時のモノラル音声を採用し、新たに発見された「磁気録音のマスター素材」を使用した更なるダイナミックレンジと音質を実現しています。

今回のリマスターにて実現されたハイクオリティな映像&音声を収録した、4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc商品の特別限定版を、上映劇場およびA-on STORE、A-on STORE プレミアムバンダイ支店、ヤマトクルーにて数量限定で発売します。また、通常版もそれぞれ一般流通にて発売します。

「宇宙戦艦ヤマト 劇場版 4Kリマスター(4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc)」【特別限定版】は、上映劇場にて2023年12月8日(金)から発売され、12月13日(金)からA-on STOREほか2店で発売。「さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち 4Kリマスター(4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc)」【特別限定版】は、上映劇場にて2024年1月5日(金)から発売され、1月12日(金)からA-on STOREほか2店で発売されます。

※数量限定のため準備数に達した場合、早期に販売終了となる場合がございます。



■商品概要

商品名 :宇宙戦艦ヤマト 劇場版 4Kリマスター

(4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc)【特別限定版】※数量限定生産

価 格:14,080円(税込)

発売日 :2023年12月8日【上映劇場】

2023年12月15日【A-on STORE、A-on STORE プレミアムバンダイ支店、ヤマトクルー】

収録時間:278分[4K UHD BD:約139分(本編:約135分+特典:約4分)+BD:約139分

(本編:約135分+特典:約4分)]

スペック:4K UHD BD:リニアPCM(モノラル・ステレオ)/HEVC/100G/4:3

<2160p Ultra High Definition>/日本語字幕付(ON・OFF可能)

BD:リニアPCM(モノラル・ステレオ)/AVC/50G/4:3<1080p High Definition>/

日本語字幕付(ON・OFF可能)

封入特典:●封入ブックレット(16P)

●『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』複製アフレコ台本 約260P

※「複製アフレコ台本」は、現存する素材に起因する汚れや傷、擦れなどがございますが、

資料性を重視し、あえてそのままの形で収録しております。

映像特典:●1977年 スターシャ死亡編 初公開版

※新たに発掘された「昭和52年7月5日付け」ネガフィルムをもとに、

4Kスキャン&4Kリマスター&HDR化を施した「1977年 スターシャ死亡編 初公開版」を収録。

音声には、磁気録音のマスター素材を使用し、初公開時のモノラル音声を再現。

●予告編、TVスポット集

発売元・販売元:バンダイナムコフィルムワークス

※2024年2月28日より通常版[11,000円(税込)]を一般販売

※通常版には、『宇宙戦艦ヤマト劇場版』複製アフレコ台本が封入されておりません。



▲宇宙戦艦ヤマト 劇場版 4Kリマスター

(4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc)【特別限定版】

(C)東北新社/著作総監修 西崎彰司 Licensed by 東北新社



商品名 :さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち 4Kリマスター

(4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc)【特別限定版】※数量限定生産

価 格:14,080円(税込)

発売日 :2024年1月5日【上映劇場】

2024年1月12日【A-on STORE、A-on STORE プレミアムバンダイ支店、ヤマトクルー】

収録時間:316 分[4K UHD BD:約158分(本編:約152分+特典:約6分)+BD:約158分

(本編:約152分+特典:約6分)]

スペック:4K UHD BD:リニアPCM(モノラル・ステレオ)/HEVC/100G/4:3

<2160p Ultra High Definition>/日本語字幕付(ON・OFF可能)

BD:リニアPCM(モノラル・ステレオ)/AVC/50G/4:3<1080p High Definition>/

日本語字幕付(ON・OFF可能)

封入特典:●封入ブックレット(16P)

●『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』複製絵コンテ 約500P

※「複製絵コンテ」は、現存する素材に起因する汚れや傷、擦れなどがございますが、

資料性を重視し、あえてそのままの形で収録しております。

映像特典:●1979年 ヤマトフェスティバル版

※1979年開催の「ヤマトフェスティバル」にて上映された、エンディングテロップに

改訂を加えた「1979年 ヤマトフェスティバル版」を収録。

●特報・予告編、TVスポット集

発売元・販売元:バンダイナムコフィルムワークス

※2024年3月27日より通常版[11,000円(税込)/品番:BCQA-0018]を一般販売

※通常版には『さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たち』複製絵コンテが封入されておりません。





▲さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち 4Kリマスター

(4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc) 【特別限定版】

(C)東北新社/著作総監修 西崎彰司 Licensed by 東北新社



バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」:https://v-storage.bnarts.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/21-16:46)