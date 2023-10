[三菱地所・サイモン株式会社]

フォトスポット設置や限定コラボアイテム販売など 11月10日(金)より初開催 「Nintendo Pop-Up Store at Premium Outlets(R)」も期間限定オープン



全国10か所のプレミアム・アウトレットを運営する三菱地所・サイモン株式会社は、任天堂株式会社(以下「任天堂」)の「スーパーマリオ」とコラボレーションし、『PREMIUM OUTLETS(R) × SUPER MARIO GET THE ITEM!』キャンペーン を、2023年11月10日(金)~2024年1月21日(日)の期間、初開催します。







1.スーパーマリオのキャラクターによるフォトスポットなどの場内装飾が登場

ウィンターイルミネーションも同日11月10日(金)より開始



マリオと一緒に撮影できる巨大なフォトスポットや、中に入って写真が撮れる”緑の土管”のフォトスポット、近づくとゲームでお馴染みのコインの効果音が鳴る"ハテナブロック"も登場します。また、「スーパーマリオ」シリーズのキャラクターやアイテムなどをモチーフにした、躍動感あふれるオリジナル装飾が場内各所に登場し、「スーパーマリオ」の世界を演出します。さらに、日没からはウィンターイルミネーションと合わせて、スーパーマリオの場内装飾をお楽しみいただけます。



2.任天堂直営オフィシャルストア「Nintendo TOKYO」のポップアップストアが期間限定でオープン



任天堂のオフィシャルストア「Nintendo TOKYO」のポップアップストアが、全国のプレミアム・アウトレットに期間限定で登場します。「スーパーマリオ」「スプラトゥーン」「どうぶつの森」「ゼルダの伝説」など人気のゲームシリーズのグッズや、「Nintendo TOKYO」などの店頭でしか買えない商品の一部も販売予定です。



3.プレミアム・アウトレット限定、人気ブランドのコラボレーションアイテムをGET!

「Gap」や「Lowrys Farm」などの人気ブランドが、スーパーマリオとのコラボレーションアイテムをプレミアム・アウトレット限定で発売します。ここでしかGETできないアイテムを豊富にご用意します。



4.スーパーマリオのオリジナル待ち受け画像をGETできるデジタルスタンプラリーを開催

場内を回ってオリジナル装飾付近にある2次元コードを4か所全て読み取ると、もれなく全員に『GET THE ITEM!』キャンペーン限定のオリジナル待ち受け画像をプレゼントします。



広々とした敷地内にある多彩なブランドラインナップから、お気に入りの商品を探してGETする宝探しのようなアウトレットショッピング体験を、全国のプレミアム・アウトレットでお楽しみください。



『PREMIUM OUTLETS(R) × SUPER MARIO GET THE ITEM!』キャンペーン 概要】

開催施設:全国10か所のプレミアム・アウトレット

【御殿場、佐野、あみ、酒々井、ふかや花園、りんくう、神戸三田、仙台泉、土岐、鳥栖】

開催期間:2023年11月10日(金)~2024年1月21日(日)

特設サイト:https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/super-mario/



『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』のゲーム体験会も実施!







2023年10月20日(金)に任天堂から発売となる「スーパーマリオブラザーズ」シリーズ、約11年ぶりの完全新作『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』のゲーム体験会を一部のプレミアム・アウトレットで行います。詳細は11月頃に特設サイトにて公開予定です。



コラボレーションアイテム一例

●Edwin「スーパーマリオ オーバーオール」





出店施設:佐野・酒々井・りんくう・神戸三田・土岐・鳥栖

※オーバーオールは12月初旬頃より販売いたします。

エドウインならではのシンプルなオーバーオールを、バックポケットのハテナマークのステッチやフロント部分の金具でこだわりのディテールに仕上げました。

価格:13,200円

カラー:濃色 / USED

サイズ: S / M / L



●Gap「トドラー ロングスリーブTシャツ」



出店施設:御殿場・佐野・あみ・酒々井・りんくう・神戸三田・仙台泉・土岐・鳥栖

フロントにGapロゴとマリオを、バックにはカラフルな「SUPER MARIO」のロゴをプリントしたデザインです。

価格:1,990円

カラー:オフホワイト

サイズ:12-18month- 5years old



●Lowrys Farm「ストラップシート&ハンドルストラップ」



出店施設:御殿場・佐野・酒々井・神戸三田・土岐・鳥栖

携帯ケースに挟んで使用するストラップシートとシートに引っかけて使用するハンドルストラップのセット。キャラクターカラーのハンドルストラップは携帯の落下防止にも!

価格:2,970円

キャラクター:マリオ / ルイージ / ピーチ姫 / キノピオ



●Melrose「古着風マリオTシャツ」



出店施設:御殿場・佐野・酒々井・神戸三田・土岐・鳥栖

※Men's Melrose店舗でも取り扱っております。

80年代の空気感をイメージした、レトロ感のある古着風のカスレプリントTシャツ。力強いカラーラインで過去から未来までマリオが駆け抜けているようなデザインです。

価格:5,500円

カラー:ホワイト / チャコール

サイズ:XS / M / L



●Ray Cassin「スーパーマリオ裏毛パーカー」



出店施設:あみ・酒々井・りんくう・仙台泉・土岐・鳥栖

マリオとルイージのプリントが目を引くオーバーサイズのパーカーです。袖にはゲーム内でハテナブロックから出現するアイテムをプリントしました。

価格:5,390円

カラー:クロ / オフ / アカ

サイズ:FREE



●ROPE’ PICNIC「SUPER MARIOコラボ KIDS 裏毛フレアスエットワンピース」





出店施設:御殿場・佐野・酒々井・りんくう・神戸三田・土岐・鳥栖

※KIDS用商品は御殿場・りんくう・神戸三田・鳥栖のみ取り扱っています。

女の子が大好きな裾フレアーワンピースのフロントにスーパーマリオのロゴやピーチ姫とキノピオをカラープリントで表現。袖にもモチーフを刺繍で施した贅沢なワンピース。

価格:4,389円

カラー:ピンク/ オートミール

サイズ:120cm / 130cm / 140cm / 150cm



●Tachikichi「スーパーマリオ 小皿」



出店施設:佐野・あみ・酒々井・りんくう・神戸三田・仙台泉・土岐

縁起のいい和の連続文様に人気キャラクターをデザイン。パワーアップアイテムである「スーパースター」「ファイアフラワー」「スーパーキノコ」も丸文の中にあしらいました。

価格:2,970円

カラー:青 / 赤

サイズ:径10cm 高さ1.5cm 重さ1枚70g×3枚セット



●Verite「K18YG ダイヤモンド/ルビーネックレス」



出店施設:御殿場・佐野・あみ・酒々井・ふかや花園・りんくう・土岐

マリオの周囲に繊細に散りばめたダイヤが輝きを放つ、重量感のあるネックレスです。さりげないルビーがアクセントに。

価格:165,000円

カラー:イエローゴールド

サイズ:チェーン45cm(エンドパーツ含む)



●Vis「SUPER MARIOコラボ裏毛PO」



出店施設:あみ・神戸三田・土岐・鳥栖

※御殿場、佐野、りんくうはJun、Rope、Rope Picnicの店舗で取り扱っております。

袖にプリントされたマリオとスーパースターで無敵になれる!?裏毛プルオーバー。ぴったり、ゆったり感が選べる2サイズをご用意。

価格:5,489円

カラー:ライトグレー

サイズ:M / L



※記事の作成に際し、掲載の「スーパーマリオ」関連の画像を利用される際は『(C)Nintendo』のクレジット表記をお願いいたします。



「スーパーマリオ」シリーズに登場するキャラクターなどの詳細は、任天堂ホームページをご覧ください。

https://www.nintendo.co.jp/character/mario/index.html



【プレミアム・アウトレットとは】



「プレミアム・アウトレット」は、リゾート感溢れる環境のもと、お得なブランドショッピングやグルメのほか、買い物にとどまらない体験ができるお出かけ先として楽しめるアメリカ生まれのアウトレットセンターです。現在、御殿場(静岡県)、佐野(栃木県)、あみ(茨城県)、酒々井(千葉県)、ふかや花園(埼玉県)、りんくう(大阪府)、神戸三田(兵庫県)、仙台泉(宮城県)、土岐(岐阜県)、鳥栖(佐賀県)の10か所で展開しています。

公式サイト:https://www.premiumoutlets.co.jp/



