アイドルグループ「=LOVE(イコールラブ)」との限定アイテムや福袋が登場他にも「限定福袋」や「中身が見える・選べる福袋」などの「らふぉーれ福袋」も販売



ラフォーレ原宿では、年末年始のタイアップ企画として2023年12月26日(火)~2024年1月8日(月・祝)まで「=LOVE in Laforet HARAJUKU」を開催します。







アイドルグループ「=LOVE(イコールラブ)」との=LOVE in Laforet HARAJUKU限定コラボアイテムの販売、コラボ限定ステッカープレゼントのほか、5Fでは「=LOVE POPUP SHOP」も開催。さらに新年1月1日(月・祝)からはコラボ限定オリジナルバッグに入った=LOVE Laforet HARAJUKU福袋も販売します。

毎年恒例の「らふぉーれ福袋」では、「限定福袋」や「中身が見える・選べる福袋」などといったここでしか手に入らないラフォーレならではの福袋を販売。さらに「新春スペシャル」として限定商品やセットアイテムなどの特別アイテム販売や、ノベルティプレゼント、お正月限定価格セールなど、新年ならではのおめでたい企画も多数開催します。



愛と狂気のマーケットでは特別企画 「狂愛!餃子ランド」を開催。冷凍餃子や餃子おみくじ、餃子をモチーフにした作品・商品たちが集まる、愛と狂気のマーケットならではの特別企画は、全国の「餃子好き」必見です。



また、2F CONTAINERでは着物や振袖の期間限定POP UP SHOPを開催。

日常のファッションとしても楽しめる着物や華やかな振袖、個性豊かな小物などが揃う着物ブランド6店舗が登場します。



元日と1月2日は、新年にふさわしい湯島天神 白梅太鼓のすばらしいパフォーマンスをご覧いただけます。

ぜひ年末年始はラフォーレ原宿へご来館くださいませ。



『=LOVE in Laforet HARAJUKU』 開催概要





<タイトル> =LOVE in Laforet HARAJUKU

<開催期間> 2023年12月26日(火)~2024年1月8日(月・祝)

<内容>

・=LOVE in Laforet HARAJUKU限定コラボアイテム

・=LOVE in Laforet HARAJUKU限定ステッカープレゼント

・=LOVE Laforet HARAJUKU福袋販売

・=LOVE POPUP SHOP開催



「=LOVE in Laforet HARAJUKU」および「らふぉーれ福袋」特設サイト

https://www.laforet.ne.jp/special/happynewyear_2024/



=LOVE in Laforet HARAJUKU 限定コラボアイテム販売





期間: 2023年12月26日(火)~2024年1月8日(月・祝)

各ショップの人気アイテムが=LOVE in Laforet HARAJUKU 限定コラボアイテムとして登場。



【プレゼント】

=LOVE in Laforet HARAJUKU 限定コラボアイテムを1点購入につき、トレーディングカードを1枚ランダムにプレゼントします。

※トレーディングカードは全10種類あります

※オンラインストアでご購入された方も配布対象となります

※なくなり次第終了します



【=LOVE in Laforet HARAJUKU 限定コラボアイテム一例】 ※価格は全て税込み





=LOVE in Laforet HARAJUKU 限定ステッカープレゼント





期間: 2023年12月26日(火)~2024年1月8日(月・祝))

館内の対象店舗にて1回のお会計が3,000円(税込)以上の方に=LOVE in Laforet HARAJUKU 限定ステッカーを1枚プレゼント。

※対象店舗はHPをご覧ください

※なくなり次第終了します



=LOVE Laforet HARAJUKU 福袋





期間: 2024年1月1日(月・祝)~1月8日(月・祝)

グループカラーであるピンク、もしくはハートモチーフのアイテムを1点以上入れた“参戦コーデ”福袋を約10店舗で販売。「=LOVE Laforet HARAJUKU 限定オリジナルバッグ」に入れて販売します。



【先行予約受付】

<期間> 12月26日(火)~12月31日(日)

<受付場所>対象店舗、ラフォーレ原宿オンラインストア

※対象店舗はHPをご覧ください



=LOVE POPUP SHOP





期間: 2023年12月26日(火)~2024年1月8日(月・祝)

場所: 5F MAKE THE STAGE

アイドルグループ「=LOVE」 の期間限定 オフィシャルPOPUP SHOPがオープン。

大人気のシナモロールとのコラボグッズやオフィシャルグッズ、=LOVE POPUP SHOP限定福袋など数多くの新商品を取り揃えています。



らふぉーれ福袋





期間: 1月1日(月・祝)~1月8日(月・祝)



「限定福袋」や「中身が見える・選べる福袋」など、ここでしか手に入らないラフォーレならではの福袋。



【福袋先行予約受付中:12月31日(日)まで】

一部対象店舗では、店頭や公式通販サイトにて予約受付中です。

予約された方には2024年1月開催のLAFORET GRAND BAZARでご利用いただけるお得な「朝チケ」引換券をプレゼント。



【らふぉーれ福袋一例】 ※価格は全て税込み



新春スペシャル(1/1~1/8)





館内対象店舗では、限定商品やセットアイテムなどの特別アイテム販売、ノベルティプレゼント、お正月限定価格など、新年ならではのおめでたい新春初売り企画も多数開催。



湯島天神 白梅太鼓の演舞







開催日時: 1月1日(月・祝)、1月2日(火) 各日13:00~、15:00~

場所: 1F エントランス

平安時代から打ち鳴らされている「時太鼓」の伝統を受け継ぐ湯島天神 白梅太鼓の演舞が復活します。

新年にふさわしい、躍動美溢れるパフォーマンスをお楽しみください。

愛と狂気のマーケット特別企画 「狂愛!餃子ランド」







期間: 2023年12月29日(金)16:00~2024年1月31日(水)

場所: B0.5F 愛と狂気のマーケット

全国の「餃子好き」必見のイベント「狂愛!餃子ランド」を開催。冷凍餃子や餃子おみくじ、餃子モチーフの作品・商品たちを集積した、愛と狂気のマーケットならではの特別企画です。













12月中旬リニューアルオープン







「二吉軒監修 豆漿日和 / ノナラパール」

2F ノナラパールは、台湾の二吉軒が監修した豆乳ドリンクの業態を新たに導入し、「二吉軒監修 豆漿日和 / ノナラパール(ニヨシケンカンシュウ ドウジャンビヨリ/ノナラパール)」としてリニューアルオープンします。

本格的なタピオカドリンクと豆乳ドリンクをぜひご賞味ください。

着物や振袖の期間限定POP UP SHOP開催(1/5~1/24)





場所: 2F CONTAINER

日常のファッションとして楽しむ着物や華やかな振袖、個性豊かな小物などが揃う着物のPOP UP SHOP全6店舗が登場。





iroca(イロカ)



期間:2024年1月5日(金)~1月13日(土)

着物デザイナー石川成俊が新しい日本の美を追求するブランド。強い色を放つデザイン、モチーフ、世界観で現代にリアルな色を届けます。ゲストブランドにオリジナル技法を駆使して立ち上る独自の世界観、立体刺繍作家「PieniSieni」がラフォーレ初登場!





大塚呉服店(オオツカゴフクテン)



期間:2024年1月5日(金)~1月13日(土)

コンセプトは「きものが着たくなる呉服店」。冬のお洒落が楽しくなるカラフルなお着物や帯が揃います。オリジナルの着物や帯以外にも、大人気のオーダー草履や、春から着られる綿素材など心躍るアイテムが登場です。





雅星本店(マサボシホンテン)



期間:2024年1月5日(金)~1月13日(土)

現代の着物とアンティークの帯という時代を超えたコーディネートや、洋服ミックスのご提案など、着物初心者でも気軽にご相談いただけるショップです。リユース中心で1点ものが多いため気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。振袖もご用意しています。





MIKI SAKURA(ミキ サクラ)



期間:2024年1月14日(日)~1月24日(水)

レース着物をはじめ、美しいkaoriに包まれた凛とした女性をコンセプトに心ときめくフェミニンなアイテムが溢れるブランドと、招待作家としてヘッドドレス・かんざし・カチューシャ・裾除けなど、ファンが多い作家が集まった特別な期間限定ショップです。





デニムきものai-iro(デニムキモノアイイロ)



期間:2024年1月14日(日)~1月24日(水)

デニムきものai-iroは、「特選呉服いしはら」×「じぃんず工房大方isa」のオリジナルで、 MADE in高知のカジュアル着物です。ブーツやスニーカーと合わせたり、パーカやシャツと重ね着したりと自由な着こなしをお楽しみいただけます。





KIMONO ADORE(キモノアドレ)



期間:2024年1月14日(日)~1月24日(水)

大好きな着物がもっと楽しくなる、作家オリジナルの着物小物が揃うショップ。また、カラーやアイテム、サイズなどを作家に直接オーダーできるので、自分だけのオリジナル小物を購入できます。





<ラフォーレ原宿 年末年始の営業時間>

2023年12月31日(日)11:00~18:00

2024年1月1日(月・祝)11:00~18:00 / 1月2日(火)より通常営業 11:00~20:00



