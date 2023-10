[ISARIBI株式会社]

インフルエンサーレーベル『METEORA st.』は音楽部門 「METEORA ANTHEM」のレーベル立ち上げフェス「METEORA ANTHEM FES VOL,01」(メテオラアンセムフェス VOL,01)を2023年12月17日(日)にWOMB SHIBUYAにて開催することを発表、第一弾アーティストを公開した。









「METEORA ANTHEM FES VOL,01」(メテオラアンセムフェスVOL,01)



概要

【日時】

2023年12月17日(日)

13:30 OPEN / 14:00 START / 22:00 CLOSE

※開催時間等は変更する可能性があります。



【会場】

WOMB SHIBUYA

〒150-0044 東京都渋谷区円山町2-16

109を右手側に道玄坂を5分程登り、「道玄坂上交番」の先を斜め右前方に右折。坂の上にあるファミリーマート手前の路地を右折後、50メートル程直進した右側にあるコンクリート打ちっぱなしのグレーの建物。

https://www.womb.co.jp/access/





【チケット販売情報】

前売 ¥3,980 / 当日 ¥5,000



優待前売

https://t.livepocket.jp/e/meteoraanthemfes1217



【出演アーティスト第1弾】

ROOKiEZ is PUNK'D

REAL AKIBA BOYZ

Fly-N

O-MENZ

ALLINNS(クラムボンミト&RABけいたん)

DJ シーザー



and more...





また、『METEORA st.』はレーベル発足2周年を迎え「ダンス」「音楽」「アート」にわけた新レーベル『METEORA st. MOVE』 『METEORA st. ANTHEM』 『METEORA st. GRAVITY』の3つを発足し、各レーベルの新しいロゴを発表する。



















METEORA st. INFORMATION





『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



『今までの私をぶち壊す』 をテーマに世界で活躍できる、ありとあらゆるジャンルのオタクが所属する。



ダンスを中心に、ミュージック&アート両機においてインフルエンス能力を持った クリエイターとアーティスト達が集った 事務所及びエージェント・育成機構。



それが「METEORA st.(メテオラストリート)」です。



「METEORA st.(メテオラストリート)」はISARIBI株式会社がプロデュース、株式会社アブストリームクリエイションが運営する、インフルエンサーレーベルです。



公式WEB

http://meteora-st.jp/

Twitter

https://twitter.com/meteora_st



本リリースの掲載内容は画像を含め、10月1日の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。



