「ferret One CMS」「ferret One MA」「ferret One コンサルティング」、BtoBマーケティングに最適な3つのプランの提供を開始



株式会社ベーシック(代表者:秋山勝 本社:東京都千代田区、以下「当社」)は、BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One』において、3つのプランの提供を開始したことをお知らせいたします。











3つのプランを提供する背景・想い



コロナ禍によって、買い手の意識変化は著しく変化しており、50%超の買い手が営業パーソンとの接触前に意思決定を行っていると言われています。そのため、企業がBtoBマーケティングによって見込み顧客を継続的に生み出すことは必須の行為となっています。



しかし、多くの企業は営業パーソンを中心とした活動でこれまで事業拡大を遂げてきたことから、BtoBマーケティングにおける“経験”、“実行環境”、“人”が不足しており、自社の努力のみでBtoBマーケティングを行うことは非常に難易度の高い取り組みです。加えて、マーケティングツールの操作性の難しさから、その運用に苦しむ企業も多いとも言われています。



その中で『ferret One』は「学習コストと業務負荷が低いマーケティングツール」となることを目指し、BtoBマーケティングを誰もが簡単に扱えるようにすること、および、BtoBマーケティングによって顧客間でのマッチングの創出を支援することに励んでまいりました。



そしてそのツールの圧倒的な使い心地のよさ等が評価され、2015年4月のサービス開始以降、1,000社以上の企業にご利用いただいており、コロナ禍以前と比べてMRR(※)成長率は950%以上となっています。



今後も顧客にとって「学習コストと業務負荷が低いマーケティングツール」となること、および、BtoBマーケティングにおける顧客の本質的な課題解決を行うために、この度『ferret One』のサービスサイトをリニューアルし、さらに3つのプランをご用意する運びとなりました。これにより、戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから顧客の課題を支援いたします。



▶︎『ferret One』サービスサイト: https://ferret-one.com/



(※)MRR:「Monthly Recurring Revenue」の略で、「月次経常収益」のこと。





『ferret One』の3つのプラン









1. ferret One CMS

BtoBのサイト運用に特化し、ノーコードでWebサイトやLPの作成・更新ができるプランです。

パワーポイント感覚でWebサイトを見たまま編集できるので、エンジニアやデザイナーに依頼せずに、マーケティング担当者自身でやりたい施策をすぐ実行できます。これにより、マーケティング施策のスピードが格段に向上します。

https://ferret-one.com/plan-cms



2. ferret One MA

ferret One CMSに加え、BtoBマーケティングに必要な機能だけを集約したプランです。

メール配信・セミナー施策・ホワイトペーパー施策から、HOTリード通知機能まで、BtoBマーケティングを講じる上で必要な機能がひと通り、1つの管理画面で運用できます。そのため、わざわざ大掛かりなMAを導入する必要がなくなります。

https://ferret-one.com/plan-ma



3. ferret One コンサルティング

BtoBマーケティングにおける戦略・実行までを支援するプランです。

初期のマーケティング戦略から、施策の進め方など、各企業のご不明な点に合わせて伴走サポートを行います。社内にBtoBマーケの知見がない、施策の優先順位がわからない、やり方が合ってるか不安などの課題をお持ちの企業様はぜひご相談ください。

https://ferret-one.com/plan-consalting







今後の展開



今後も『ferret One』は「学習コストと業務負荷が低いマーケティングツール」となることで、難解なマーケティングを簡単にかつ過不足なく行えるようになることを目指します。

そして、企業が抱える様々な問題に対して具体的な解決策を提供し、多くの企業が経験やテクノロジーを意識することなく顧客と出会える世界の創出を支援することで、「マーケティングの大衆化」を実現してまいります。





『ferret One』について



『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを「ferret One CMS」「ferret One MA」「ferret One コンサルティング」の3つのラインナップで、戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。



URL:https://ferret-one.com/











株式会社ベーシックについて



「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニー。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One』、フォーム作成管理ツール『formrun』、Webマーケティングメディア『ferret』の3つの事業を展開。







社名:株式会社ベーシック

代表者:代表取締役 秋山勝

所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月:2004年3月

事業内容:SaaS事業・メディア事業

URL:https://basicinc.jp/



