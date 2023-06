[アイディアファクトリー株式会社]

アイディアファクトリー株式会社の女性向けゲームブランド「オトメイト」は2023年9月14日(木)発売予定、Nintendo Switch(TM)用新作ゲーム「ワンド オブ フォーチュン R2 FD ~君に捧げるエピローグ~ for Nintendo Switch」のプロモーションムービーを公開しました。







アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)の女性向けゲームブランド「オトメイト」は2023年9月14日(木)発売予定、Nintendo Switch(TM)用新作ゲーム「ワンド オブ フォーチュン R2 FD ~君に捧げるエピローグ~ for Nintendo Switch」のプロモーションムービーを公開しました。



公開されたプロモーションムービーでは、本作のキャラクターやコンテンツの紹介、特典情報など「ワンド オブ フォーチュン R2 FD ~君に捧げるエピローグ~ for Nintendo Switch」を知ることができる内容になっております!



また、コンテンツの紹介では、妖精ベル(CV.川田妙子)が中身についてより詳しく紹介してくれています!

こちらもご注目してご覧ください♪

https://youtu.be/hMVAf5cBWaY





















































■絶賛予約受付中!

各特典の詳細については下記公式サイト内・製品情報ページをご確認ください。

https://www.otomate.jp/wandoffortune2_fd/switch/info/

※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。



■「ワンド オブ フォーチュン R2 FD ~君に捧げるエピローグ~ for Nintendo Switch」オープニングムービー公開中!



※動画はPS Vita版のものです。



その他、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式Twitterにて順次お知らせいたします。

引き続き、「ワンド オブ フォーチュン R2 FD ~君に捧げるエピローグ~ for Nintendo Switch」を何卒よろしくお願いいたします。



ストーリー





ある日ルルの前に現れた限りなく羽虫っぽい、何か。

自称「時空を駆ける妖精」のベルはルルのことを知っており、

恩人であるルルに恩返しするために夢の中にやってきたことを話す。



ベルは過去も未来も好きに行き来できるため、

恩返しとして「時空の欠片」を見せてあげるとルルに提案する。



ルルの人生には無数の可能性があるけれど、いつ誰とどんな関係になるのかわからない。

しかしベルの力を使えば、ルルの辿る物語の一部が見られるらしい。



ベルが厳選した3つの時間――

1つは、過去の世界で大切な人と困難を乗り越え、恋と魔法を勝ち取ったルルのその後。

1つは、大切な人の色に染まり、属性を得たルルのその後。

1つは、小さくなってしまったルルのその後。



提示された3つの時間軸から、ルルが選んだのは――?



商品概要





タイトル:

ワンド オブ フォーチュン R2 FD ~君に捧げるエピローグ~ for Nintendo Switch

(ワンド オブ フォーチュン アールツー エフディー キミニササゲルエピローグ フォー ニンテンドー スイッチ)

キャッチコピー:すべての”ワンド”ファンに捧げる、最高の贈り物――

対応機種: Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite

ジャンル:恋も魔法も未来に繋げるADV

CERO:C(15才以上対象)

プレイ人数:1人

発売日:2023年9月14日発売予定

価格:[通常版・DL版]7,150円(税込)、[特装版]9,350円(税込)



登場人物:

ルル(CV.堀江由衣/パートボイス/名前変更可能)

ユリウス・フォルトナー(CV.櫻井孝宏)

ノエル・ヴァルモール(CV.鈴木千尋)

ビラール・アサド・イスナーン・ファランバルド(CV.高橋広樹)

ラギ・エル・ナギル(CV.柿原徹也)

アルバロ・ガレイ(CV.鈴村健一)

エスト・リナウド(CV.入野自由)

ソロ・モーン(CV.立花慎之介)



オープニング:「プリズムタイム」

歌:Rita 作詞・作曲:藤本記子 編曲:福富雅之

エンディング:「Cross my heart」

歌:Rita 作詞:藤本記子 作曲・編曲:SigN

挿入歌:「奇跡」

歌:mami 作詞:藤本記子 作曲・編曲:福富雅之

公式サイト: https://www.otomate.jp/wandoffortune2_fd/switch/

公式Twitter: https://twitter.com/WOF_R_official

twitterハッシュタグ: #ワンド #乙女Switch



発売元: アイディアファクトリー

権利表記:(C)2023 IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です



