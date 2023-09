[株式会社HIKE]

株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表:三上政高)は、Action Square(STUDIO HG)開発のローグライト・コアアクションゲーム『METALLIC CHILD(メタリックチャイルド)』が本日発売2周年を迎えたことをお知らせいたします。発売2周年を記念して、現在Nintendo Switch(TM)版及び Steam(R)版の本体やバンドルがお得に購入できるセールを実施中です。中でも本体は過去最大級の40%オフとなっておりますので、この機会にぜひお買い求めください。あわせて、人気イラストレーター玲汰さんによる2周年記念イラストを初公開します。







イラスト:玲汰 https://twitter.com/Reita2019



『METALLIC CHILD』について





『掴んで、投げて、壊す』ローグライト・コアアクション!

宇宙船ライフストリーム号内で勃発した大規模な反乱。

機械の少女――《メタリックチャイルド》ロナは産みの親であるアイリーン博士の乱行を止めるため、プレイヤーであるあなたの操縦のもと、巨大な敵ロボットの一団に立ち向かっていく。







発売:HIKE

開発:Action Square(STUDIO HG)

ジャンル:ローグライト・コアアクションゲーム

プレイ人数:1人

発売日 Nintendo Switch(TM)版, Steam(R)版:2021年9月16日(木)

販売価格

Nintendo Switch(TM)版:3,980円(税込)

Steam(R)版:2,980円(税込)

CERO:C(15才以上対象)

対応言語:日本語・英語・韓国語・中国語(繁体字・簡体字)

CV:大空直美、佐倉綾音、三森すずこ 他 (順不同・敬称略)

公式サイト:https://www.metallic-child.com/

公式X:https://twitter.com/Metallic_Child



Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)2022 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。



『METALLIC CHILD』2周年セール詳細





9月16日で発売2周年を迎えるゲーム『METALLIC CHILD』の本体価格が40%OFFの大特価となっております。そのほかバンドルやダウンロードコンテンツ(DLC)もセール対象となっておりますので、詳しくは公式ストアでご確認ください。









株式会社HIKEについて







アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。



株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高



※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

(C)2020-2021. Action Square / (C)HIKE Inc. All Rights Reserved.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



