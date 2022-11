[トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社]

ランジェリーの華やかなデザインや色彩をイメージしたフラワーアレンジメントで埋め尽くされた会場は圧巻!



女性たちのありのままに寄り添うメッセージ「It’s Personal ~きれいごとより、私ごと。~」を掲げるトリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社(本社:東京都中央区築地5-6-4、代表取締役社長:ヴァンサン・ネリアス)は、プレミアムコレクション「FLORALE by Triumph(フロラーレ バイ トリンプ)」と「Nicolai Bergmann(ニコライ・バーグマン)」による限定コレクションを2022年11月2日(水)より発売。それを記念し、プレス及びインフルエンサーを招いたイベントを東京・表参道で開催しました。











開催したのは、発売を翌日に控えた11月1日(火)。会場はニコライ・バーグマン氏のこだわりが詰まった「ニコライ バーグマン フラワーズ & デザインフラッグシップ ストア」です。店内は、ニコライ氏自らがデザインしたこの日限りのスペシャルな内装にチェンジ! 限定コレクションをイメージした色彩のフラワーアレンジメントで埋め尽くされ、テーブルにはコレクション彩るレースやまるでコレクションから舞い降りてきたような花びらががデコレーションされるなど、その世界観を目でも香りでもお楽しみいたきました。



日中行われたプレスプレビューは、トリンプ・インターナショナル・ジャパン ヘッド・オブ・クリエイティブデザインの馬場咲季のご挨拶で開幕。続いて登壇したニコライ・バーグマン氏は「女性にとって肌に一番近いランジェリーでコラボレーションできたことは、とても楽しい経験でした」と話し、今回の限定コレクションをブーケにするというフラワーデモンストレーションも披露してくれました。



また夕方からは、人気インフルエンサーを招いての一夜限りの限定カフェもオープン。オリジナルのフィンガーフードやドリンクも好評で、お帰りの際には、ニコライ氏のシグニチャーである、フラワーボックスのお土産も。終日、華やかな秋の一日となりました。





「FLORALE by Triumph」は、その名の通り「花」がテーマの大人のためのプレミアムブランド。今回は満を持してのコラボレーションとなりました。







左:限定コレクションで展開している2色をイメージした、2種のフラワーアレンジを披露してくれたニコライ・バーグマン氏。

右:来場者へのお土産に用意されたフラワーボックス。







Nicolai Bergmann × FLORALE by Triumph 限定コレクション【 好評発売中】



https://triumph-cpn.com/triumph/florale_nicolaibergmann/







花や枝、茎や葉、そして実など、植物のあらゆる素材を巧みに使ったニコライ・バーグマン氏の生み出すフラワーボックスの世界からインスピレーションを受けた、スペシャルなコラボレーションコレクションが限定で登場します。繊細でありながらも大胆な刺繍デザインをはじめ、さまざまなテクニックとカラーグラデーションで、ドラマティックな世界観を表現しました。





