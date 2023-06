[琉球ゴールデンキングス]





#4 ヴィック・ロー選手との2023-24シーズンの選手契約(新規)をご報告いたします。



Vic Law(ヴィック・ロー)

生年月日 :1995年12月19日

身長 :201cm

体重 :92kg

ポジション:SF/PF

出身 :アメリカ合衆国

出身校 :ノースウエスタン大学

主な経歴 :

2019 Orlando Magic(NBA)2019 NBA Summer League

2019-20 Orlando Magic(NBA)/Lakeland Magic(NBA G League)※2way契約

NBA G League Southeast Division champion

All-NBA G League Third Team(2020)

2020-21 Brisbane Bullets(Australia-NBL)

2021 Los Angeles Lakers(NBA)2021 NBA Summer League

2021-22 Perth Wildcats(Australia-NBL)

All-NBL First Team(2022)

2022 Utah Jazz(NBA)2022 NBA Summer League

2022-23 千葉ジェッツ

2023- 琉球ゴールデンキングス



▽球団コメント

NBAのオーランド・マジックでプロキャリアをスタートさせ、その後、オーストラリアのNBLプレーし、平均20.3得点8.2リバウンド1.7アシストでオールファーストチームに選出されました。昨季よりBリーグの千葉Jでプレーすると、平均17.1得点でチームのリーディングスコアラーとしてチームを牽引。どのリーグでも高い得点能力と相手に合わせて柔軟にプレースタイルを変更させることができるなど、ユーティリティプレーヤーとしてキングスの新しい武器となります。2022-23シーズンのファイナルGAME1では、オーバータイムにもつれるクラッチ3ポイントシュートを決め切るなど、勝負強い印象を持っている方も少なくないかと思います。キングスの一員として新たにロー選手を迎え入れることができ大変嬉しく思います。ロー選手への応援をよろしくお願いたします。

※2022-23シーズン:51試合で2桁得点、20得点以上が17試合、25得点以上が6試合、最多得点は36得点を記録





▽本人コメント

Really excited to be joining the Kings and this amazing group of people, both the organization and the fan base. Going from competing against one another to now combining as one team is something I’m really happy about. Hopefully everyone around Okinawa can see my contagious positivity and fierce competitiveness. Excited to get to work!

キングス、そしてその取り巻く組織や、多くのファンの皆さまの一員となれることに本当に興奮しています。これまで敵チームとして競い合っていましたが、これからチームの一員としてプレーできる事を嬉しく思います。沖縄の皆さま、私のポジティブな姿勢と戦う姿勢を見てください。プレーするのが今から楽しみです!



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/12-18:46)