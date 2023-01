[オリコン株式会社]

転職エージェントは【マイナビAGENT】が初の総合1位獲得、ハイクラス・ミドルクラス転職は【JAC Recruitment】が5年連続総合1位、看護師転職は【ナース人材バンク】が初の総合1位獲得



実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で顧客満足度調査を実施する株式会社oricon ME(本社:東京都港区 代表取締役社長:小池恒 略称:オリコン)は、『転職エージェント』『ハイクラス・ミドルクラス転職』『看護師転職』についての満足度調査を実施し、1月4日(水)14時にその結果を「オリコン顧客満足度(R) 」公式サイト内( https://life.oricon.co.jp/ )にて発表いたしました。結果は以下の通りとなりました。











TOPICS



『転職エージェント』

【マイナビAGENT】が初の総合1位獲得

~「紹介案件」「紹介案件の質」「交渉力」の3つの評価項目別ランキングでも1位に~



【パソナキャリア】が評価項目別「担当者の対応」で5年連続の1位に



『ハイクラス・ミドルクラス転職』

【JAC Recruitment】が5年連続総合1位 3年連続全評価項目1位に



『看護師転職』

【ナース人材バンク】が初の総合1位獲得 全評価項目でも1位に





『転職エージェント』【マイナビAGENT】が初の総合1位獲得 「紹介案件」「紹介案件の質」「交渉力」の3項目でも1位に



『転職エージェント』の満足度調査は、過去7年以内に人材紹介会社を利用して転職したことがあり、決定時の年収が600万円未満の全国の20~69歳までの利用者3,247人を対象に、インターネットによるアンケート調査を実施いたしました。今回の『転職エージェント』ランキングでは、【マイナビAGENT(株式会社 マイナビ 本社:東京都千代田区)】が、初の総合1位の評価を獲得しました(過去最高位:2020年~2022年の2位)。

評価項目別ランキングでは、全5項目中「紹介案件」「紹介案件の質」「交渉力」の3項目で1位に。また職種別「企画・事務系」「IT・エンジニア系」「管理部門」でもそれぞれ1位の評価を得ています。







ーーー

《2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 転職エージェント 総合1位 マイナビAGENT》株式会社 マイナビ ゼネラルエージェント事業本部 事業本部長 小作 正幸 氏より受賞コメント





この度は「転職エージェント」ランキング総合1位、また「紹介案件」「紹介案件の質」「交渉力」においても1位という素晴らしい評価をいただき、大変光栄に存じます。評価いただきましたみなさまへ心より御礼申し上げます。



マイナビAGENTは、『最も頼りになるエージェント』を目指し、『じっくり聴く転職エージェント』として、

お一人おひとりに向き合い、最適な転職先をご提案する、質に拘ったサービスを提供しています。



今後も求職者の方にとってベストな転職を実現すべく、より質の高いサービスを提供できるよう努めてまいります。

ーーー



■【パソナキャリア】が評価項目別「担当者の対応」で5年連続の1位に

つづいて総合2位は【dodaエージェントサービス(パーソルキャリア株式会社 本社:東京都千代田区)】がランクイン。年代別「20代」では前回に続いて2年連続の1位を獲得しました。総合3位は【エン エージェント(エン・ジャパン株式会社 本社:東京都新宿区)】。評価項目別「利用のしやすさ」で1位の評価を得ています。

総合4位には【リクルートエージェント(株式会社リクルート 本社:東京都千代田区)】がランクイン。職種別「営業・販売系」において1位となりました。

総合5位は【パソナキャリア(株式会社パソナ 本社:東京都港区)】。評価項目別「担当者の対応」において2019年から5年連続の1位を獲得したほか、年代別「30代」「40代」でも1位の評価を得ています。





『ハイクラス・ミドルクラス転職』【JAC Recruitment】が5年連続総合1位 3年連続全評価項目1位に



『ハイクラス・ミドルクラス転職』の満足度調査は、過去7年以内に人材紹介会社を利用して転職したことがあり、決定時の年収が600万円以上の全国の20~69歳までの利用者1,263人を対象に、インターネットによるアンケート調査を実施いたしました。

2019年から5回目の発表となる今回の『ハイクラス・ミドルクラス転職』ランキングでは、【JAC Recruitment(株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント 本社:東京都千代田区)】が、調査開始以来5年連続の総合1位を獲得しました。

「利用のしやすさ」「担当者の対応」「紹介案件」「交渉力」の全4項目で構成された評価項目別ランキングでは、2021年から3年連続となる全評価項目1位を獲得。また今回から新設された年代別ランキングでは、「40代」「50代以上」において1位の評価を得ています。





ーーー

《2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 ハイクラス・ミドルクラス転職 総合1位 JAC Recruitment》

株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント株式会社 常務取締役 事業本部長 山田 広記 氏より受賞コメント





この度は「ハイクラス・ミドルクラス転職」ランキングにおいて、

5年連続総合1位、また、すべての評価項目で1位という栄誉を賜り光栄に存じます。誠にありがとうございます。



終身雇用が根付いていた日本において、近年、大企業を中心にジョブ型雇用の導入が進んでいます。

コンサルタントにとっては、求職者のスキルと経験のいっそうの理解、よりミスマッチのない求人のご提案が要となる時代といえます。



JAC Recruitmentは、そのような時代の変化を鑑み、かねてより求職者理解を徹底するという社内風土を

醸成。今年は管理職層も含めた育成をより深化させたことでコンサルティングの精度が増し、その点を評価いた

だけたと自負しております。



今後とも顧客志向で努力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

ーーー





『看護師転職』【ナース人材バンク】が初の総合1位獲得 全評価項目でも1位に



『看護師転職』の満足度調査は、過去7年以内に人材紹介会社を利用して転職したことがある全国の20~69歳までの看護師831人を対象に、インターネットによるアンケート調査を実施いたしました。(『看護師転職』は2018年より調査開始。2016年は『人材紹介会社(医療・介護系)』、2017年は『医療・介護系転職』として発表)



6回目の発表となる今回の『看護師転職』ランキングでは、【ナース人材バンク(株式会社エス・エム・エス 本社:東京都港区)】が、前回の総合3位から順位を上げ、初の総合1位を獲得しました。

評価項目別ランキングでは「利用のしやすさ」「担当者の対応」「紹介案件」「紹介案件の質」「交渉力」の全5項目において初の1位の評価を得ています。



ーーー

《2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 看護師転職 総合1位 ナース人材バンク》株式会社エス・エム・エス

医療キャリア事業本部 本部長 山本 健 氏より受賞コメント





この度「看護師転職」ランキングにおいて顧客満足度総合及び全評価項目1位のご評価をいただき、

大変光栄です。



「ナース人材バンク」は「看護師の不足と偏在を解消し、質の高い医療・介護サービスの継続提供に貢献する」ことをミッションに掲げ、「看護師様の職業人生において、より必要とされる事業者への就業機会を提供する」ことに日々注力しています。



ミッション実現に向け、従業員への理念浸透、地域課題や現場での看護師様の働き方を深く理解するための従業員研修、お客様の声を基にしたサービス品質向上の取り組み等、業界特化の専門性を追求してきたことをご評価いただけたのではないかと存じます。



今後もお客様の声に耳を傾け、更なるサービス品質の向上に取り組んでまいります。

ーーー





調査概要など



《調査概要》 2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 転職エージェント

◼発表日:2023/1/4 ■調査方法:インターネット調査 ■調査主体:株式会社oricon ME

◼サンプル数:3,247人 ◼規定人数:100人以上 ◼調査企業数:25社

◼定義:転職希望者と人材採用を考えている顧客企業双方に対して、それぞれの条件に沿った就業先または人材を

紹介する企業 ただし、以下は対象外とする

1)人材事業における人材紹介の割合が著しく低い企業

2)特定の職種・業種・ユーザー属性・年齢層・条件に特化した企業 ※年代別、職種別を除く

3)サーチ型ヘッドハンティング企業

4)特定地域のみの求人を扱っている企業

◼調査期間:2022/7/21~2022/8/29、2021/7/13~2021/8/6、2020/8/27~2020/9/29

◼調査対象者 性別:指定なし/年齢:20~69歳/地域:全国

条件:過去7年以内に人材紹介会社を利用して転職したことがあり、決定時の年収が600万円未満の人

◼URL:https://career.oricon.co.jp/rank_shoukai/

ーーー

《調査概要》 2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 ハイクラス・ミドルクラス転職

◼発表日:2023/1/4 ■調査方法:インターネット調査 ■調査主体:株式会社oricon ME

◼サンプル数:1,263人 ◼規定人数:100人以上 ◼調査企業数:19社

◼定義:転職希望者と人材採用を考えている顧客企業双方に対して、それぞれの条件に沿った就業先または人材を

紹介する企業 ただし、以下は対象外とする

1)人材事業における人材紹介の割合が著しく低い企業

2)特定の職種・業種・ユーザー属性・年齢層・条件に特化した企業 ※年代別を除く

3)サーチ型ヘッドハンティング企業

4)特定地域のみの求人を扱っている企業

◼調査期間:2022/7/21~2022/8/29、2021/7/13~2021/8/6、2020/8/27~2020/9/29

◼調査対象者 性別:指定なし/年齢:20~69歳/地域:全国

条件:過去7年以内に人材紹介会社を利用して転職したことがあり、決定時の年収が600万円以上の人

◼URL:https://career.oricon.co.jp/rank_shoukai/hi-and-middle-class/

ーーー

《調査概要》 2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 看護師転職

◼発表日:2023/1/4 ■調査方法:インターネット調査 ■調査主体:株式会社oricon ME

◼サンプル数:831人 ◼規定人数:50人以上 ◼調査企業数:8社

◼定義:看護師採用を考えている顧客企業と転職希望の看護師双方に対して、それぞれの条件に沿った就業先または

人材を紹介する企業のうち、医療系を専門的に扱っている企業 ただし、以下は対象外とする

1)人材事業における人材紹介の割合が著しく低い企業

2)サーチ型ヘッドハンティング企業

3)特定地域のみの求人を扱っている企業

◼調査期間:2022/7/21~2022/8/29、2021/7/13~2021/8/6、2020/8/27~2020/9/29

◼調査対象者 性別:指定なし/年齢:20~69歳/地域:全国

条件:過去7年以内に人材紹介会社を利用して転職したことがある看護師

◼URL:https://career.oricon.co.jp/rank_shoukai/nurse/

ーーー



