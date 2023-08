グローバルグループ「ENHYPEN」の写真展『ENHYPEN…

[株式会社ローソンエンタテインメント]

株式会社ローソンエンタテインメント(本社:東京都品川区、代表取締役社長:渡辺 章仁)は、2023年9月1日(金)より、東京・大阪の2会場にて、『ENHYPEN - The Red String of FATE - Photo Exhibition "MANIFESTO to FATE"』を開催いたします。







▶『ENHYPEN - The Red String of FATE - Photo Exhibition "MANIFESTO to FATE"』特設ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/230809149/



このたび、グローバルグループ「ENHYPEN(エンハイプン)」2回目のワールドツアーの日本公演であり、初のドームツアーとなる『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN JAPAN』の開催を記念して、大阪・東京にて写真展を開催いたします。



本写真展では、2022年9月からスタートしたENHYPEN初のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO'』(以下『MANIFESTO』)のソウル公演の公開済み写真を中心に展示いたします。また、今年7月29日(土)・30日(日)のソウル公演を皮切りにスタートした2回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE'』(以下『FATE』)の最新コンサート写真も特別公開いたします。



さらに、先着入場特典として『FATE』ツアーで撮影されたブロマイドを全8種の中からランダムで1枚プレゼントいたします。また、会場ではイベント記念ポストカードの販売も予定しています。



全世界12都市22公演を成功させ人気を博したツアー『MANIFESTO』から、より規模を拡大して開催中の最新ツアー『FATE』へ繋がる、ENHYPENのワールドツアーを堪能できる本展。コンサートと合わせてお楽しみいただける空間となっておりますので、ぜひご来場ください!



開催概要





■会場

<大阪会場>

会場:心斎橋オーパ きれい館 2階 イベントスペース(大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目9番2号)

日程:2023年9月1日(金)~9月18日(月・祝)

営業時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで

大阪会場 X(旧Twitter)アカウント:@hmvbookssinsaib(https://twitter.com/hmvbookssinsaib)

※大阪会場の開催記念グッズの販売場所は、HMV&BOOKS SHINSAIBASHI(心斎橋オーパ 8F)となります。



<東京会場>

会場:三越前福島ビル (東京都中央区日本橋室町1-5-3 福島ビル)

日程:2023年9月5日(火)~9月24日(日)

営業時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで

東京会場 X(旧Twitter)アカウント:@HMV_Kpop(https://twitter.com/HMV_Kpop)



※施設の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。ご了承ください。



[主催・制作:株式会社ローソンエンタテインメント]



■入場料

1,200円(税込)

※未就学児無料

※日時指定入場券・当日入場券 共通料金



■入場券販売

ファンクラブ(ENHYPEN GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ENGENE MEMBERSHIP (JP))会員先行販売(先着順)、およびローソンチケット(先着順)にて日時指定入場券の販売を行います。会場にて当日入場券の販売も行いますが、日時指定入場券で完売になっている時間帯は当日入場券の販売を行わない可能性がございます。変更となる場合は特設ページ・各会場の公式X(旧Twitter)にてお知らせいたします。



●ENHYPEN GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ENGENE MEMBERSHIP (JP) 会員 先行販売

ENGENE Membership (JP)会員の方を対象に、先着順で日時指定入場券の販売を行います。

先行販売期間:2023年8月26日(土)10:00 ~ 8月28日(月)22:00まで ※入金期限は8月28日(月)23:59まで

▶ファンクラブ会員先行 日時指定入場券販売ページは、後日 特設ページにて発表いたします。



※日時指定制(30分ごとの入場時間指定)となります。

※申込枚数に制限があり、1会員様につき各時間帯2枚までとなります(複数枠申し込み可能)。

※日時指定入場券には、別途システム利用料として1枚当たり220円(税込)が掛かります。

※各時間帯で上限数を設けている為、早期完売となる可能性もございます。あらかじめご了承ください。

※受付開始時間は販売サイトが混み合う可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※対象会員様は、先行販売期間中に「ENHYPEN GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ENGENE MEMBERSHIP (JP)」の会員期限が有効である方となります。



●一般販売

<日時指定入場券販売(ローソンチケット)>※先着順

ローソンチケットにて、先着順で日時指定入場券の販売を行います。

販売受付期間:2023年8月29日(火)18:00 ~ 各開催日前日の22:00まで

入金期間:予約成立後~予約日含めず3日間 ※各開催日前日の23:00まで

▶ローソンチケット 日時指定入場券販売ページ(一般販売):https://l-tike.com/search/?lcd=39825%2C39826%2C59825%2C59826



※ENHYPEN GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ENGENE MEMBERSHIP (JP) 会員先行で完売になった時間帯は一般販売を実施しない場合がございます。

※日時指定制(30分ごとの入場時間指定)となります。

※申込枚数に制限があり、お1人様につき各時間帯2枚までとなります(複数枠申し込み可能)。

※日時指定入場券には、別途システム利用料として1枚当たり220円(税込)が掛かります。

※日時指定入場券販売に関する詳細は、特設ページ・公式X(旧Twitter)にてお知らせいたします。



<当日入場券販売(会場受付) >

各会場の入場受付にてご購入いただけます。



※混雑回避のため日時指定入場券は各回に上限数を設けております。日時指定入場券の上限に達している場合でも当日の状況によりその回の当日入場券を販売する可能性がございます。

※混雑状況によっては入場規制をさせていただく場合もございます。

※会期中の混雑が予想される際は、入場を整理券制とさせていただく場合がございます。

※当日入場券に関する情報はX(旧Twitter)にてご確認ください。変更となる場合は特設ページ・公式X(旧Twitter)にてお知らせいたします。



[入場時注意事項]

・会場内の展示物にはお手を触れないようにお願いいたします。

・写真/動画撮影、録音は一切禁止です。

・各会場の展示内容は一部異なる場合がございます。

・展示内容の一部を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

・本展は再入場不可となります。あらかじめご了承ください。

・会場の入場状況に応じ、ご入場を制限させていただく場合がございます。

・その他、各施設・各店舗のご案内に従っていただけますようお願いいたします。

・会場内にお手洗いはございません。近隣の駅または近隣施設のお手洗いをご使用ください。

・開催期間中は非常に暑くなることが予想されます。各自で熱中症対策のご準備をお願いいたします。



前売券の販売情報や注意事項の詳細に関しては、以下特設ページよりご確認ください。



▶『ENHYPEN - The Red String of FATE - Photo Exhibition "MANIFESTO to FATE"』特設ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/230809149/



先着入場特典





本展にご入場いただいたお客さまに、先着でオリジナルブロマイドをランダムで1枚プレゼントいたします。



※画像はイメージです。

※オリジナルブロマイドは、全8種類(ソロ7種、集合1種)の中からランダムで1枚お渡しいたします。

※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますのでご了承ください。

※入場特典は、日時指定入場券を購入の際は入場時、当日入場券は購入時にお渡しいたします。



開催記念グッズ





本展の開催を記念して、イベント記念ポストカードを販売いたします。



・ポストカード2枚セットコレクション(ランダム/全7種)/700円(税込)



※画像はイメージです。

※価格は税込です。

※商品のラインナップ、仕様、価格は変更になる場合がございます。



<グッズの購入に関して>

・おひとり様1会計あたり7点までの購入とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

・グッズは本展へご入場のお客様に限らず、どなたでもご購入いただけます。

・会期中混雑が予想される際は、お客さまの安全を考慮し、グッズ購入のご整列を整理券制とさせていただく場合がございます。

・グッズの購入には現金またはクレジットカードがご利用いただけます。その他電子マネー・バーコード決済等のご利用は各店舗にお問い合わせください。

・グッズのお取り置き、お取り寄せなどは承ることができませんので予めご了承ください。

・グッズの数に限りがあり、ご来店いただいた際に在庫が無い場合もございます。



そのほか詳細や注意事項は特設ページをご確認ください。

▶『ENHYPEN - The Red String of FATE - Photo Exhibition "MANIFESTO to FATE"』特設ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/230809149/



ENHYPEN(エンハイプン)プロフィール





JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIからなるグローバルグループ。

Mnetの超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー、2021年7月に日本デビュー。圧倒的なクオリティのコンセプトで人気を集め、今年1月には初の京セラドーム公演を開催。今年7月にポケモンの音楽プロジェクト「Pokemon Music Collective」の 新曲「One and Only」をリリースし、ポケモンと共演したMVのポップな姿でも人気を高めた。8月には『SUMMER SONIC 2023』への初出演、さらに9月には、待望の日本3rdシングル「結 -YOU-」のリリースと初のドームツアーも決定し、K-POPボーイグループの中でデビューから最速で東京ドーム公演を実現する。



