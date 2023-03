[株式会社チョコレイト]

コンテンツスタジオ CHOCOLATE Inc.(本社:東京都渋谷区、代表取締役:渡辺裕介)によるキャラクターレーベル「CHOCOLATE CHARACTER LABEL」(略称:CCL)は、クリエイター・可哀想に!によるキャラクター「んぽちゃむ」の期間限定ポップアップショップを、明日3月11日より東京・原宿にオープンすることをお知らせいたします。

本イベントでは、ゆるくてクセになる世界観でSNSで話題となっているヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」の、春の新生活におすすめのタオルハンカチやノート、巾着ポーチなどをはじめ、新規描き下ろしイラストを使用した限定グッズを販売いたします。













■「んぽちゃむPOP UP SHOP」開催概要:

・会場:原宿ストア 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-8-23

・営業時間:10時~19時

・入場方法:初日のみ抽選入場(2日目以降フリー入場を予定。混雑状況によっては整理券、整列入場を予定)

・開催期間:2023年3月11日(土)~4月9日(日)



■「んぽちゃむPOP UP SHOP」公式HP:

https://www.movic.jp/shop/r/r10510101







「んぽちゃむPOP UP SHOP」会場イメージ



















「んぽちゃむPOP UP SHOP」商品一覧(一部)



本ポップアップでは、新規描き下ろしイラストを使用した限定グッズをはじめ、春の新生活におすすめのタオルハンカチやノートなどの雑貨、SNSでも反響の大きかったピクニックの名場面がプリントされたTシャツ、「んぽちゃむ」と大親友「きみまろ」のフェイスが大きくあしらわれたクッキーなど、さまざまな商品を販売いたします。











(左から)

・タオルハンカチ(2種) 各880円(税込)

・フレークシール(2種) 各660円(税込)

・バッグチャーム(2種) 各1,320円(税込)

・Tシャツ 遠足 3,300円(税込)











(左から)

・ミニアクリルスタンドコレクション 660円(税込)※ブラインド商品となります

・ホワイトボード型A5ノート 1,320円(税込)

・ゆらゆらグラス(2種) 各1,100円(税込)

・アイシングクッキー(2種) 各540円(税込)















(左から)

・アクリルスタンド 描き下ろし(3種) 各1,100円(税込)

・ステッカー(4種) 各330円(税込)

・巾着ポーチ 1,320円(税込)

・ミニトートバッグ 1,540円(税込)





■ご購入特典について:





会期中、商品を税込2,000円ごとのお買い上げでオリジナルの「ポストカード(全4種)」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※特典はお選びいただけません。

※特典は無くなり次第、終了となります。

※混雑時、整列入場にご協力いただく可能性がございます。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。





「んぽちゃむ」について



■「んぽちゃむ」:





【んぽちゃむ】

んぽちゃむはヨーグルトの妖精ダヨ!

通貨はマカロンを使っているヨ!(他の人は円を使っているから、んぽちゃむは買い物ができないヨ!)



【きみまろ】

んぽちゃむの大・大・大親友!のきみまろ

少し場の空気を壊すトコあるけど めっちゃイイやつ!

いつでもんぽちゃむの味方だよ!

Twitter: https://twitter.com/npochamu_



■「んぽちゃむ」作者 可哀想に!:

独特な世界観と作風で手法にとらわれず、人を笑わせるクリエイター。「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」など、人気キャラクターを生み出しており、SNSやLINEスタンプを中心に人気を集めている。SNSの総フォロワーは約190万人を超える。

Twitter : https://twitter.com/onkun_suko

TikTok: https://www.tiktok.com/@onkun_suko_

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe4fPeOTzh6ZXUOthA_YL-A





「CHOCOLATE CHARACTER LABEL」について



「CHOCOLATE CHARACTER LABEL」は、次世代のキャラクターを生み出し、育て、後押しするためのレーベルです。多様なクリエイターと一緒に、世界中で愛され続けるキャラクターづくりをめざします。

https://chocolate-inc.com/ccl/



※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)KAWAISOUNI!



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/10-19:16)