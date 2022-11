[バリュエンス]

愛知県で活躍するプロスポーツ団体に所属する選手たちの実使用アイテムなどを直筆サイン入りでお届け



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2022年11月14日(月)より2022 NTP名古屋トヨペット×地域スポーツクラブ チャリティーオークション【第1弾】 、11月21日(月)より【第2弾】を開催いたします。











児童福祉への支援を目的としたチャリティーオークションを開催



愛知県のトヨタディーラーNTP名古屋トヨペットは、「Nice To People -人に素敵を-」を使命として掲げ、車社会の未来を見据えながら、日々様々な事に挑戦し続けている企業です。また、幅広いジャンルにおいて地域社会へ貢献するために、感動や喜びを実感していただける「素敵」をお届けし、楽しく豊かな暮らしを広げていくための取り組みを行っています。

この度、「HATTRICK」にてNTP名古屋トヨペットが主催するチャリティーオークションは、愛知県を本拠地に活動する「ファイティングイーグルス名古屋」「名古屋グランパス」「ウルフドッグス名古屋」「トヨタヴェルブリッツ」「朝日インテック・ラブリッジ名古屋」の5つのプロスポーツ団体が、日頃よりチームや選手に支援いただいているファンやサポーター、地域の方々やステークホルダーの皆さまへ感謝の想いを持って参加。本オークションでは、5つのプロスポーツ団体に所属する選手たちが、試合や練習で実際に使用している貴重なアイテムに、直筆サインを入れてお届けします。そして本企画での収益は、NTP名古屋トヨペットより中日新聞社会事業団の「年末助け合い運動」へ寄託し、生活保護家庭の小・中学生にお年玉を贈るほか、各福祉事業の助成資金の一部として活用されます。





2022 NTP名古屋トヨペット×地域スポーツクラブ チャリティーオークション 概要



第1弾

【開催期間】2022年11月14日(月)20:00~2022年11月20日(日)22:00

【出品商品】「ファイティングイーグルス名古屋」「名古屋グランパス」「ウルフドッグス名古屋」「トヨタヴェルブリッツ」「朝日インテック・ラブリッジ名古屋」の選手が使用したアイテムなど(直筆サイン入り)

【出品選手一覧】

ファイティングイーグルス名古屋(バスケ):宮崎恭行選手、エヴァンスルーク選手、石川海斗選手、中村浩陸選手

名古屋グランパス(サッカー):稲垣祥選手、ランゲラック選手

ウルフドッグス名古屋(バレー):高橋良選手、傳田亮太選手、山田脩造選手

トヨタヴェルブリッツ(ラグビー):小澤大選手、福田健太選手、丸山凛太朗選手、三浦昌悟選手

朝日インテック・ラブリッジ名古屋(サッカー):瀬倉春陽選手、市原理奈選手、高島瑠里子選手、山田仁衣奈選手

【オークションページURL】https://auction.hattrick.world/top/703



第2弾

【開催期間】2022年11月21日(月)20:00~2022年11月27日(日)22:00

【出品商品】「ファイティングイーグルス名古屋」「名古屋グランパス」「ウルフドッグス名古屋」「トヨタヴェルブリッツ」「朝日インテック・ラブリッジ名古屋」の選手が使用したアイテムなど(直筆サイン入り)

【出品選手一覧】

ファイティングイーグルス名古屋(バスケ):林瑛司選手、野崎零也選手、笹山貴哉選手、葛原大智選手

名古屋グランパス(サッカー):永井謙佑選手、藤井陽也選手、全選手

ウルフドッグス名古屋(バレー):小山貴稀選手、近裕崇選手

トヨタヴェルブリッツ(ラグビー):ウィリアムトゥポウ選手、加藤竜聖選手、高橋汰地選手、彦坂圭克選手

朝日インテック・ラブリッジ名古屋(サッカー):伊藤優海選手、齋藤久瑠美選手、清水あかね選手、長谷川朋佳選手

【オークションページURL】https://auction.hattrick.world/top/705



※参加選手や商品の内容につきましては実使用の有無が異なるため、詳細は商品ページの内容をご確認ください。





HATTRICKについて



『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



