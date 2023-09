[ISARIBI株式会社]

デビュー以来、三味線の新たな可能性を追求してきたアーティスト「吉田兄弟」。対バンイベントを構築した20周年に続き、25周年は全国を駆け巡るプロジェクトが始動する。



ISARIBI株式会社は日本を代表する津軽三味線奏者の吉田兄弟がデビュー25周年を記念し47都道府県で開催する「デビュー25周年 47+1都道府県ツアー吉田兄弟ー極生ー」へクリエイティブプロデュースとして参画することを発表する。







公演概要

タイトル:「デビュー25周年47+1都道府県ツアー 吉田兄弟-極生-」

本公演は津軽三味線の魅力を、楽器とホールの響きだけでパフォーマンスを行う生音公演となっており、公演終了後には津軽三味線体験会も人数限定で実施する。また、来場者が特典を受けられるLINE公式アカウントでのスタンプカードや、各都道府県から公式Xアンバサダーの募集を予定しています。

※公演によっては体験会を実施しない公演もあり。





2024年1月13日(土) 開場:13:30/開演:14:00 浜離宮朝日ホール



チケット情報

https://sunrisetokyo.com/detail/23984/





日本を代表する津軽三味線奏者吉田兄弟が楽器とホールの響きだけでパフォーマンスを行う生音公演。

デビュー25周年を記念して47都道府県で津軽三味線の魅力を伝える。



日時

2024年1月13日(土) 開場:13:30/開演:14:00



チケット発売日

2023年9月30日(土) 10:00



金額

指定席 ¥5,000

プレミアムシート ¥6,500 ※前から4列目以内

津軽三味線体験会付きプレミアムシート ¥9,000

体験会:15:35~17:05(予定)



備考

※未就学児童入場不可

※託児サービスをご利用ください。イベント託児・マザーズ(要予約)0120-788-222

※プレミアムシートは前から4列目以内

※それぞれの座席は申込予定枚数に達し次第受付終了





吉田兄弟 プロフィール





ともに5歳より三味線を習い始め、1990年より津軽三味線奏者初代佐々木孝に師事。津軽三味線の全国大会で頭角を現し、1999年アルバム「いぶき」でメジャーデビュー。邦楽界では異例のヒットを記録し、現在まで15枚のアルバム他を発表。



2017年は映画『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』日本語吹替え版主題歌として「While My Guitar Gently Weeps」で参加。また、約3000 万回再生を誇るレッドブル・アスリート、ジェイソン・ポールによるパルクール映像のBGM 「Cool Spiral」を提供。



2019 年は世界 10 か国でレッスンと世界大会予選を行い、聖地秋葉原の神田明神ホールで世界大会決勝を開催したヲタ芸/サイリウムダンスの世界大会に、吉田兄弟×Tom-H@ck CYALUME DANCE WORLD BATTLE テーマソング「雷 -IKAZUCHI-」を提供。

『東京 2020 オリンピック 1 年前セレモニー ”1Year to Go! ” 』ではオ ープニングパフォーマンスを努めた。



2020年 、デビュー20周年記念アルバム「THE YOSHIDA BROTHERS」をリリース。

7月から放送された『GIBIATE(ジビエート)』プロジェクトのアニメ オープニングテーマ曲「GIBIATE」 を、LUNA SEA や X JAPAN のギタリストとして活躍する SUGIZO と共同制作し発表。

同年、「100年後に継承される新たなる伝統を共作し、 未来へ遺す」をテーマに、20周年特別公演『吉田劇場2020』を開催。MIYAVI、H ZETTRIO、華風月、Creepy Nutsとコラボレーション。



2021年4月より放送されたTVアニメ『ましろのおと』エンディング主題歌の「この夢が醒めるまで feat.吉田兄弟」を加藤ミリヤと共同制作。同アニメでは津軽三味線監修も務める。



世界に通用する唯一無二の津軽三味線アーティストとして、日本伝統芸能の枠を超え、幅広い活躍が期待されている。



公式サイト

https://yoshida-brothers.jp/



公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/yoshida_kyodai/



公式Facebook

https://www.facebook.com/yoshidakyodai/



公式YouTube 「吉田兄弟Yoshida Brothers」

https://www.youtube.com/channel/UCUVU9mLhE3B139hJ9z6EFlQ





【株式会社ISARIBI】





ISARIBI株式会社

設立:2020年4月

代表者:榊原敬太

WEB:https://www.isaribi.net/

所在地:〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-2 LIFORK AKIHABARAII R5C



事業内容:エンターテインメントプロデュース / プロモーションおよびプランニング / エンターテインメントコンテンツ / イベント制作 / アーティスト・クリエイターマネージメント



ISARIBI株式会社は、代表取締役の榊原敬太を中心として、株式会社ホリプロインターナショナル、株式会社アノマリー、株式会社グローバルビジネスラボより資本出資を受け、資本連結している気鋭のクリエイティブ会社全10社(株式会社アブストリームクリエイション、アズビット株式会社、株式会社アニエラ、株式会社ARTiMADE、渋都市株式会社、株式会社Rebrast、Speeedy株式会社、株式会社addgroove、株式会社FNMD、株式会社霙柑)との機能協業体制を構築し、13個の「才能」と「技術」によって、新しい次代のエンターテインメントを創造し、革新的な事業を展開することをミッションとしています。



企画制作機能、営業・広告代理機能を中心として、エンターテインメント事業に付随する「企画・演出事業」「ライブ制作事業」「フェス事業」「マネジメント事業」「IP創作事業」「映像制作事業」「ダンス事業」「インフルエンサー事業」「YouTubeを始めとするインターネット関連事業」「地方及び地域創生事業」等々、全てをワンストップで発信、受注できる体制を構築、及び同技術のBtoB事業を展開しています。





《実績》

■WOWOW開局30周年記念オリジナル長編アニメ「永遠の831」宣伝プロデュース

■城北信用金庫「COSA ON online(コーサ オン オンライン)」クリエイティブ

■TVアニメ『デジモンゴーストゲーム』エンディングテーマ/主題歌 クリエイティブ(楽曲/振付/MV)

■プロダンスリーグ「D.LEAGUE」参画チーム 株式会社コーセー「KOSE 8ROCKS」プロデュース、運営サポート

■TBS「第63回輝く!日本レコード大賞」特別賞 Ado スペシャルMV「ギラギラ/Ado」クリエティブ

■Google「I DISPLAY music.」イラストレーション

■富士急ハイランド NARUTO・VRアトラクション「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」プロデュース

など

『METEORA st.』はISARIBI株式会社の設立した、インフルエンス能力を持ったクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html



