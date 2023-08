[株式会社フォーティーズ]

●出発の21営業日前まで予約OK!(土・日・祝除く)●グリーン車利用は片道に付き 3,000円アップ



株式会社フォーティーズ(本社:大阪市鶴見区、代表取締役 岡武史)は《お一人様29,200円~》秋の京都へ行こう!10月1日~12月26日発 首都圏発往復新幹線+京都市内ホテル宿泊付きプラン!のオンライン販売を開始しました。



対象ホテル

ホテルグランヴィア京都

ホテルヴィスキオ京都 by GRANVIA

Umekoji Potel KYOTO

都ホテル 京都八条

アルモントホテル京都



秋の京都へ行こう!10月1日~12月26日発 首都圏発往復新幹線+京都市内ホテル宿泊付きプラン!

詳細はこちら https://4trip.jp/dome/kyoto_tokusyu



上記商品以外のお得な情報をお届けする公式LINE追加はこちら

https://lin.ee/JAOTwl0







秋の京都へ行こう!10月1日~12月26日発 首都圏発往復新幹線+京都市内ホテル宿泊付きプラン!



ツアーのおすすめポイント

Point1.新横浜発着プランはツアー代金より800円割引

Point2.京都駅発着は新大阪発着に比べると600円お得です。

Point3.グリーン車利用は片道3,000円アップ ※予約時に事前予約



※注意※ こちらの特急券に関してはお客様ご都合で乗り遅れた場合、乗車券・特急券共無効となり、後続の自由席にもご乗車いただけません。



秋の京都おすすめ観光スポット







秋の清水寺







秋には清水の舞台や三重塔、放生池などの周囲に広がる約1000本のヤマモミジが紅葉。11月下旬から12月初旬に見頃を迎える。



秋の嵐山 渡月橋







渡月橋の向こうに嵐山を臨む景色は、まさに「京都の秋」です。風情ある景色を一目見ようと、世界中から観光客が訪れる人気の観光スポットなのです。



秋の金閣寺







御殿の庭園では美しい庭と紅葉、そして奥には五重塔が見え、秋の京都らしい景色を楽しむことができます。



秋の上賀茂神社







広々とした境内に常緑樹と紅葉のコントラストは鮮やかです。ならの小川沿いは散歩道としても楽しめ、落ち着いた雰囲気で気持ちが和みます。



フォートリップツアーおすすめホテル







ホテルグランヴィア京都







新幹線・JR・地下鉄京都駅直結で、観光やビジネスに抜群な利便性と洗練された施設を誇るホテルグランヴィア京都。「心にも体にも、そして環境にも優しいホテル」をテーマに、至福の時をお届けします。





ホテルグランヴィア京都

〒600-8216

京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル JR京都駅中央口

TEL075-344-4433

新幹線・JR・近鉄・地下鉄京都駅に直結。

チェックイン 15:00 チェックアウト 12:00

《客室》※禁煙・喫煙室あり ※2名1室(ECツイン)は禁煙のみ

3名1室・・・30平方メートル 2名1室(ECツイン)・・・26平方メートル 2名1室(ツイン)・・・30平方メートル



ご旅行代金

〈首都圏発〉JRで行く秋の京都 ホテルグランヴィア京都に泊まる

往復新幹線付き 3名様1室利用 お一人様 ¥34,600-~

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/13947



ホテルヴィスキオ京都 by GRANVIA







JR西日本ホテルズの新ホテルがオープン!京都駅八条口より徒歩2分で大浴場&フィットネスルーム完備







ホテルヴィスキオ京都 by GRANVIA

〒601-8002

京都府京都市南区東九条上殿田町44-1

TEL075-280-1111

JR京都駅 八条口より徒歩約2分

チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

《客室》※禁煙

3名1室・・・26.2平方メートル 2名1室(ECツイン)・・・21.5平方メートル 2名1室(ツイン)・・・28.8平方メートル



ご旅行代金

〈首都圏発〉JRで行く秋の京都 ホテルヴィスキオ京都 by GRANVIAに泊まる

往復新幹線付き 3名様1室利用 お一人様 ¥34,600-~

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/13999



Umekoji Potel KYOTO







2020年10月開業!まだ見ぬ新しい京都へいざなうポテルが誕生。銭湯やフリーラウンジで寛いだり、ボードゲームや音楽を楽しんだり。あなたスタイルの滞在をお楽しみください。





Umekoji Potel KYOTO

〒600-8835

京都府京都府京都市下京区観喜寺町15

TEL075-284-1100

JR嵯峨野線 梅小路京都西駅より徒歩にて約3分

チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

《客室》

3名1室・・・25平方メートル 2名1室(ECツイン)・・・25平方メートル 2名1室(ツイン)・・・25平方メートル



ご旅行代金

〈首都圏発〉JRで行く秋の京都 Umekoji Potel KYOTOに泊まる

往復新幹線付き 3名様1室利用 お一人様 ¥34,600-~

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/14038



都ホテル 京都八条







JR・近鉄京都駅まで徒歩2分、地下鉄・市バス・空港バス乗り場まで徒歩5分と最高の立地ながら、駅前であることを忘れさせてくれる上質な寛ぎの空間が広がるホテル。





都ホテル 京都八条

〒601-8412

京都府京都市南区西九条院町17

TEL075-661-7111

京都駅八条口から徒歩2分

チェックイン 14:00 チェックアウト 11:00

《客室》

3名1室・・・26平方メートル 2名1室(ツイン)・・・26平方メートル

本館3名1室(ラージツイン)・・・31平方メートル 本館2名1室(ラージツイン)・・・31平方メートル



ご旅行代金

〈首都圏発〉JRで行く秋の京都 都ホテル 京都八条に泊まる

往復新幹線付き 3名様1室利用 お一人様 ¥32,200-~

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/14042



アルモントホテル京都







JR京都駅八条東口より徒歩約5分と便利なホテル。人工温泉「準天然」光明石温泉を完備。観光やビジネスに最適なロケーションです。





アルモントホテル京都

〒600-8005

京都府京都市南区東九条西岩本町26-1

TEL075-681-2301

JR京都駅八条東口より徒歩約5分、八条口より徒歩約8分、新幹線中央口より徒歩10分

チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

《客室》

3名1室・・・29.4平方メートル 2名1室(セミダブル)・・・14.75平方メートル 2名1室(ツイン)・・・25.2平方メートル



ご旅行代金

〈首都圏発〉JRで行く秋の京都 アルモントホテル京都に泊まる

往復新幹線付き 3名様1室利用 お一人様 ¥32,200-~

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/14100



注意事項





旅行契約内容の変更

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

旅行条件





【ご旅行のご案内】

最少催行人員:2名

添乗員:同行いたしません



【旅行代金に含まれるもの】

往復電車代、宿泊代、各プラン企画費、消費税等諸税など。



【お支払いについて】

ご予約の翌日の15時までに下記の方法にてご入金お願いします。

(※出発10日前を切ったお客様は当日の15時までのご入金となります。)

銀行振込、コンビニ決済、クレジットカード決済が可能です。

銀行振込・コンビニ決済・クレジットカード決済後のお手配となります。

銀行振込およびコンビニ決済の場合は15:00まで、クレジットカード決済の場合は17:00までに決済が必要となります。

17:00以降のメールでのお問い合わせは翌日に対応させていただきます。

お急ぎのお客様はお電話にてお問い合わせください。



■取消料■

申込受付後からご出発21日前…無料

ご出発日20日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20%

出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30%

出発日の前日の解除(※17時まで)…ご旅行代金の40%

出発日当日(出発時間まで)の解除…ご旅行代金の50%

無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100%【旅行代金に含まれるもの】



旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第2号

株式会社日本旅行 (国内旅行事業)

東京都中央区日本橋1-19-1

日本橋ダイヤビルディング11階



受託販売

大阪府知事登録旅行業 第2-3030号

株式会社フォーティーズ

大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F



会社名

株式会社フォーティーズ



ツアーブランド

FOUR TRIP



所在地

〒538-0044

大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F



電話番号

06-6167-7600



旅行業登録番号

大阪府知事登録旅行業 第2-3030号



営業日時

月~金曜10:00~18:00

土曜・日曜・祝日休業



