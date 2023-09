[株式会社HIKE]

~人気ゲーム実況者「はつめ」による配信企画も実施~



株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表取締役:三上政高、以下「HIKE」)は、2023年9月21日(木)~2022年9月24日(日)に幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2023(TGS2023)」へ出展いたします。HIKEブースでは、グループ会社「アクアプラス」の特別展示として、『モノクロームメビウス』の試遊コーナー、作品イラストのパネルを設置します。HIKE GAMESの出展タイトルでは、昨年に開発を発表して大きな話題となった「亜空間こねる」の2Dアクションプラットフォーム『CONERU -DIMENSION GIRL-』のプレイアブルデモのほか、『ANVIL』のSteam版、『BLACK WITCHCRAFT』『ALTF4』のNintendo Switch(TM)移植版プレイアブルデモなどをご体験頂けます。人気ゲーム実況者のはつめさんによるスペシャル配信も実施します。







またアクアプラス、HIKE GAMES出展タイトルともに、TGS2023のために作成した限定ノベルティを配布予定。ほかにもNintendo Switch(TM)本体が当たる豪華キャンペーンや企画を多数ご用意して、皆様のご来場をお待ちしております。配布ノベルティ、キャンペーンの詳細は後日発表します。



出展に関する情報はHIKE GAMES公式X(旧:Twitter)でも発信していきますので是非チェックしてください。

HIKE GAMES公式X(旧:Twitter):https://twitter.com/HIKEGAMES_info



出展概要

イベント名称:東京ゲームショウ2023

主催:一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

会期:ビジネスデイ:9月21日(木)、9月22日(金)

一般公開日:9月23日(土)、9月24日(日)

会場:幕張メッセ

HIKEブース位置:一般展示コーナー 【03ーN09】

出展社名:HIKE



東京ゲームショウ2023公式サイト:https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2023/jp/



アクアプラス特別展示





『ToHeart』や『うたわれるもの』、『WHITE ALBUM』シリーズなど、メディアミックス展開のなされている複数のIPを有するゲーム製作会社「アクアプラス」。HIKEブースでは、来年に設立30周年を迎えるアクアプラスが手掛けてきた作品を紐解けるタイトル年表などが記載された「アクアプラス新聞」配布のほか、作品イラストのパネル展示、『うたわれるもの』シリーズ最新作である『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』を実際にプレイできるコーナーを設置します。







(C)AQUAPLUS



公式サイト:https://aquaplus.jp/mm/



スペシャル配信





実施日時:9月21日(木)13:00~14:00/15:00~16:00

9月22日(金)13:00~14:00/15:00~16:00

9月23日(土)11:30~12:30/14:30~15:30

9月24日(日)11:30~12:30/14:30~15:30

配信先:https://www.twitch.tv/hatsume

ブース位置:一般展示コーナー HIKEブース【03ーN09】

出演者:はつめ



※配信時間は変更になる場合がございます。



HIKE出展予定タイトル

ブース内で展開するタイトルは下記を予定しております。



CONERU -DIMENSION GIRL-

【プレイ中はぴったり”こねる”と一緒!これは2Dプラットフォームアクション“デート”ゲームだ!】

2024年4月リリース予定の2Dプラットフォームアクション“デート”ゲーム。プレイヤーの分身となる戦闘用アンドロイド・ソクラテスは、ひょんなことからその身体を次元少女・亜空間こねると一緒に使うことになってしまった…!その姿はまさに二心同体。プレイ中は文字通りぴったり”こねる”と一緒!走って、飛んで、殴って、蹴って、笑って、泣いて、たまに道草……。謎の宇宙人集団に侵略されたシンジュクシティの解放を目指すふたり一緒の愉快な冒険。







(C)HYPERSPACE/Eallin Japan Co.,Ltd./Novus/HIKE Inc.



公式X(旧Twitter):https://twitter.com/dimegir



ANVIL

【マルチプレイ対応の見下ろし型視点SFローグライクシューター】

2023年7月27日に正式リリースしたローグライク方式で多様なキャラクターを選択してステージを進める見下ろし型視点のSFシューティングアクションゲームです。プレイヤーは未知なる銀河系の遺産「ボルト」を発見するため、様々なスキルを持つバトルスーツで戦う「ブレーカー」として、様々なボスが待ち受ける惑星を探索していきます。最大3人のプレイヤーが協力できるマルチプレイにも対応し、PvPモードも実装しています。





(C)2021-2023. Developed by Action Square Co.,Ltd. / Published by HIKE Inc. All Rights Reserved.



公式サイト:https://anvil-game.com/



ALTF4

【Nintendo Switch(TM)版を9月21日リリース!Nintendo Switch(TM)版限定モードも実装】

海外で人気のチャレンジ型アクションゲーム。2023年9月21日にリリース予定のNintendo Switch(TM)版では、新モード「騎士の訓練」を実装。全30ステージが用意され、各ステージおよび全ステージクリアのタイムを集計してランキング化します。PC版を楽しんでいたユーザーもそう簡単にはクリアできない!?スキルフルな新モード「騎士の訓練」をぜひお楽しみください。





(C)PUMPKIM Inc. / (C)HIKE Inc. All Rights Reserved.



公式サイト:https://altf4-game.com/



BLACK WITCHCRAFT

【10月5日にNintendo Switch(TM)版リリース&Steam版も含めて新要素追加のパッチを実装決定!】

長い封印の眠りについていた魔女「リージア」が、様々な形態へと変形するカバンを武器に、悪魔たちをなぎ倒していくゴシックアクションアドベンチャーゲーム。2023年10月5日にNintendo Switch(TM)版をリリースならびに、Steam版も含めて新要素追加のパッチ追加を予定。パッチにはマドレーヌの体にリージアが憑依するまでを描いた新ストーリーが追加されます。





(C)QuattroGear Inc. / (C)HIKE Inc. All Rights Reserved.



公式サイト:https://www.black-witchcraft.com/



KALPA

【こだわりの楽曲やイラストを収録!250種以上のノーツパターンをプレイ】

2021年1月にリリースされたリズムゲームです。世界中の有名アーティストが参加し、高いクオリティのオリジナル音楽を楽しめます。5本のレーンに落ちてくるノーツをタップまたは長押しするシンプルな操作性です。プレイを重ね、ALL PERFECTを目指しましょう!こだわりの曲やイラストが収録されており、250種以上のノーツパターンをプレイできます。





(C)2022-2023 QueseraGames Co.Ltd. / (C)HIKE Inc. All Rights Reserved.



公式サイト:https://www.queseragames.com/

※英語・韓国語



PROJECT TACHYON

【「STUDIO N9」の新作ローグライトシューターが2024年リリース予定】

2024年リリース予定。ARIA CHRONICLEを開発した「STUDIO N9」の新作タイトルです。本作品は時間を飛び越えることのできる特殊エージェントが、来たる未来の災害を止めるために過去に回帰しながら巨大な敵と戦闘を行うローグライト・プラットフォーマーシューティングゲームです。





(C)2023 STUDIO N9



公式サイト:https://project-tachyon.com/



HIKE GAMESについて







HIKE GAMESは“ゲームの最初のユーザ”として、インディーゲームの面白さを、より多くの人に伝えるお手伝いをします。どのようなゲームか、何が面白いのかといったことを広めるだけでなく、よりそのゲームの面白さを引き出す施策の提案や、見落としがちで重篤な不具合を検知し、クリエイターのアイディアを昇華させ、送りだします。

またクリエイターのアイディアをより多くの人に届けるため、弊社では、日本語のみならず韓国語、英語、簡体字、繫体字にてゲームをローカライズし、世界にゲームを発信します。元々日本語ではないゲームでも、開発意図が最も伝わりやすい日本語に翻訳/監修します。



HIKE GAMES:https://game.hike.inc/



株式会社HIKEについて







アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。



所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高



※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

※“PlayStation”、“PS5”、および"PS4"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switch(TM)のロゴ・Nintendo Switch(TM)は、任天堂株式会社の登録商標です。

※※(C)2023 Valve Corporation. STEAM 及び STEAM ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



