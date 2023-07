[公益財団法人日本陸上競技連盟]





昨日、2023年7月10日(月)夜に、タイ・バンコクにて実施されたアジア陸上競技連盟(AAA)の50周年記念式典におきまして、2022年の成績に基づき、女子競歩の大山藍選手(鹿児島女子高・鹿児島)がBest U-18 Athlete of Asia(アジアU18アスリートオブザイヤー賞)を受賞いたしましたので、ご報告いたします。

なお今回、日本からは大山選手が唯一の受賞となります。





■受賞者一覧(選手関連のみ抜粋)

・Best Athlete of Asia(アジアアスリートオブザイヤー賞)

Mutaz Essa Barshim(カタール) ※オレゴン2022世界選手権 男子走高跳 金メダル

Gong Lijiao(中国) ※オレゴン2022世界選手権 女子砲丸投 銀メダル



・Best U-20 Athlete of Asia(アジアU20アスリートオブザイヤー賞)

Selva P. Thirumaran(インド) ※カリ2022 U20世界選手権 男子三段跳 銀メダル

Sharifa Davronova(ウズベキスタン) ※カリ2022 U20世界選手権 女子三段跳 金メダル



・Best U-18 Athlete of Asia(アジアU18アスリートオブザイヤー賞)

Puripol Boonson(タイ) ※カリ2022 U20世界選手権 男子100m 第4位

Ai Oyama(日本) ※カリ2022 U20世界選手権 女子10000m競歩 銀メダル





■大山藍(おおやま あい)選手 プロフィール

生年月日 2005年10月28日

所属 鹿児島女子高(鹿児島)

自己記録 5000m競歩 22分00秒34(2022年)=U18日本記録(高校歴代3位)

10000m競歩 46分24秒44(2022年)=高校歴代8位

主な成績 カリ2022 U20世界選手権 女子10000m競歩 銀メダル



