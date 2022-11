[バリュエンス]

夏のホーム戦で着用された3rdユニフォームに選手の直筆サインを入れてお届け



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2022年11月11日(金)よりFC琉球 首里城復興支援チャリティオークション【第1弾】、11月18日(金)より【第2弾】を開催いたします。











首里城再建に向けたチャリティオークションを開催



2019年10月31日の首里城火災から3年が経ち、これまでたくさんの方々からご支援をいただき、徐々に再建へ向けて進んできました。2022年11月3日には「首里城正殿復興工事の起工式」が行われ、ついに本格的な復興工事が始まります。

沖縄のプロサッカーチーム「FC琉球」は、『サッカーを通じて、島民の心を一つにし、首里城の復興への思いをアシストする!』という想いから、元サッカー日本代表 小野伸二選手をはじめ、FC琉球の選手やFC琉球アンバサダーである北澤豪さんなどから発信し、沖縄サッカー界のレジェンドに集まっていただき、11月19日、沖縄にて首里城再建支援チャリティマッチを行うことが決定いたしました。

そして、このチャリティマッチの開催に合わせて「HATTRICK」にてチャリティオークションを開催いたします。本オークションでは、得た収益の5%を首里城復興支援のため、首里城基金(一般社団法人 沖縄美ら島財団)に寄付いたします。





FC琉球 首里城復興支援チャリティオークション 概要



【第1弾】

開催期間:2022年11月11日(金)20:00~2022年11月13日(日)22:00

出品商品:選手の直筆サイン入り3rdユニフォーム(7月30日 ロアッソ熊本戦、8月20日 モンテディオ山形戦 着用)

出品選手一覧:ダニーカルバハル選手、岡崎亮平選手、金井貢史選手、池田廉選手、中野克哉選手、清武功暉選手、大本祐槻選手、積田景介選手、草野侑己選手、上原慎也選手、シティチョークパソ選手、田口潤人選手、大森理生選手、人見拓哉選手、ブーホンクアン選手、澤田将選手、ケルヴィン選手

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/657



【第2弾】

開催期間:2022年11月18日(金)20:00~2022年11月20日(日)22:00

出品商品:選手の直筆サイン入り3rdユニフォーム(7月30日 ロアッソ熊本戦、8月20日 モンテディオ山形戦 着用)

出品選手一覧:福村貴幸選手、山下令雄選手、田中恵太選手、李栄直選手、富所悠選手、沼田圭悟選手、阿部拓馬選手、野田隆之介選手、上里一将選手、上原牧人選手、武沢一翔選手、中川創選手、猪瀬康介選手、ファムバンルアン選手、サダムスレイ選手、アレックスバレラ選手

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/658

※ 詳細はオークションページをご確認ください





HATTRICKについて



『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)



■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



