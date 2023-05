[渡辺産業株式会社]

渡辺産業株式会社が輸入代理店を務めるJohnstons of Elgin(ジョンストンズ オブ エルガン)は、1797年にスコットランドで創業、カシミヤやウールをはじめとする高級素材を取り扱う老舗ブランドです。この度、2023年にBコーポレーションに認定されました。Bコーポレーションは環境や社会に配慮し、社会に対し説明責任を行い、公益性の高い企業を認証する制度です。









ジョンストンズ オブ エルガンはこの度、2023年にBコーポレーションに認定されました。今回の認証取得は、サステナビリティへの取り組みが評価された英国女王賞(The Queen's Award for Enterprise)受賞に続く、ブランドが目指してきた名誉ある認証です。









Bコーポレーションについて



Bコーポレーションは、社会的・環境的パフォーマンス、説明責任、透明性(人が確認できるような形で真実を話すこと)において高い基準を満たした企業を認証する制度です。Bコーポレーション認証は、製品やサービスを評価するだけでなく、その背景にある企業の社会的・環境的影響を総合的に評価するものです。



Bコーポレーション認証の取得には、企業のプラスの影響を評価する「Bインパクトアセスメント」で80点以上、企業のマイナスの影響を評価する「リスクレビュー」に合格すること、株主だけでなくすべてのステークホルダーに対して説明責任を果たすようコーポレートガバナンス体制を変更すること、BラボグローバルのウェブサイトにあるBコーププロフィールでBコープ認証実績に関する情報を公開し、透明性を示すことが求められます。









200年以上もの間、コミュニティー(地域社会)に着目



ジョンストンズ オブ エルガンは、スコットランドで唯一、染色から仕上げ加工までの工程を自社工場で行い、最高級のカシミアとメリノウール製品を製造しているブランドです。ロイヤルワラントを保持する世界最高の天然繊維のエキスパートとして、1797年以来、卓越した品質と職人技、そして地域社会に焦点を当てた活動を続けています。地域社会と国際社会に強い関心を持ち、従業員を大切にするブランドであるジョンストンズ オブ エルガンは、創業当時より今日と同じようにステークホルダーに目を向けていたと説明しています。



さらに、ジョンストンズ オブ エルガンはスコットランドで最も古い家族経営の企業の一つでもあります。世界に6,693社のBコーポレーション企業が存在するなかでも、英国のBコーポレーション企業1,703社のうち、家族経営の企業は120社のみです。



今回のBコーポレーション認定に、CEOであるChris Gaffney(クリス ガフニ―)は以下のように言及しています。







「ジョンストンズ オブ エルガンはこの度、認定されたBコーポレーションであることを誇りに思います。世の中には多くの認可証や良い活動をしている団体がありますが、Bコープ活動が特別なものとされるのは、『ミッションロック(※)』です。これは、組織の目的の核心に迫るものであり、私たちの設立文書や定款の変更をも必要とされます」



※ミッションロックは、万が一経営者やオーナーが変わった場合でもミッションステートメントで掲げた使命を確実に、かつ長期的に実践するためのもの。



「会社には株主の利益を守る法的義務があります。これはもちろん重要なことであり、ビジネスが繁栄し再投資のための利益還元することで、世の中に良い影響を与えることができます。しかしそれは、他の株主の重要性を最大限に反映しているとはいえません。Bコーポレーションになるためには利益と同じくらい、人や環境をケアすること、つまり、“利益”、“人”、“環境”を指す『トリプルボトムライン』の重要性を反映させるように取り組むことが必要とされます」









「ジョンストンズ オブ エルガンは、“社員全体の利益のために、その事業と運営を通じて、社会と環境に重要な良い影響を与える”ように定款を変更しました」



「ジョンストンズ オブ エルガンのチームは、Bコーポレーション認証の厳しい基準を達成するために素晴らしい働きをしてくれ、またそれは結果的により良い会社づくりにつながりました。まだまだやらなければならないことは山積みですが、最高経営責任者や取締役会として、完全に持続可能な企業になるためにこの旅を続けていく決定権をファミリーオーナーから明確に与えられていることは、とても充実したことです」









現在の経営陣は、ジョンストンズ オブ エルガンの価値観を基に、Bコープ認証という事業の野望を推進してきました。社会と環境の分野で変化をもたらす力となっているブランドのコミットメントが認められ、Bコーポレーションに認定されました。ジョンストンズ オブ エルガンがBコーポレーションとなることで、何世代にもわたって会社の特徴であった地域社会への貢献が、より強化されます。









■ Johnstons of Elgin(ジョンストンズ オブ エルガン)

1797年、スコットランド北東に位置するエルガンで創業した老舗ブランド「ジョンストンズ オブ エルガン」。200年以上にわたってジョンストン家とハリソン家のファミリーが経営に携わり、カシミヤやビキューナ、メリノウール、ラムズウールなどの 高級素材を使った生地、スカーフ、ホームファーニシングなどを作り続けています。



現在でも原毛の厳選から紡績、ウィービング(機織)、ニッティングまで一貫して自社工場で手掛ける英国内唯一のブランド。1840年代より続くタータンチェックは、モダンブリティッシュのスタイルアイコンとして世界中の淑女や紳士に愛され続けています。



Johnstons of Elgin Website

https://johnstons.jp/



Johnstons of Elgin Instagram

https://www.instagram.com/johnstonsofelgin.jp/



