eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)が運営するWEBサービスおよびスマートフォン向けのアプリ「giftee(R)️」(※2)は、一般社団法人JFTD(本社:東京都品川区/代表理事:澤田 將信)が展開する日本全国へ花を届けられるネットワーク「花キューピット」、および株式会社Sozi(ソジ)(本社:東京都千代田区/代表者:宮村 哲宏/以下、Sozi)が運営する創作イラストアプリ「pib(ピブ)」と共同で、「あなたの推し絵をギフトカードに!花と一緒に贈りたいイラストをリクエストしようキャンペーン」を、「花の日」である2023年8月7日(月)から、3者合同で開催いたしますので、お知らせいたします。なお、Soziとギフティは、2022年1月より資本業務提携を進めており、本取り組みは本資本業務提携の一環です。



この度、2023年8月7日(月)の「花の日」から8月25日(金)までの期間で開催する「あなたの推し絵をギフトカードに!花と一緒に贈りたいイラストをリクエストしようキャンペーン」は、「pib」で公開されているイラスト約10万点の中からユーザーのリクエストをもとに選んだイラスト数点を、「花キューピット」内の「花とみどりのeギフト公式サイト」もしくは「giftee(R)️」でeギフトを贈る際に添えるデジタルのギフトカードデザインとして採用するキャンペーンです。「花キューピット」および「giftee(R)️」選考のもと、ユーザーが選んだイラスト(推し絵)から「花キューピット賞」「giftee賞」を決定し、後日それぞれを実際に「花とみどりのeギフト公式サイト」や「giftee(R)️」のギフトカードデザインとして追加します。ユーザーは、推し絵をお気に入りに保存し、「花と一緒に贈りたいイラストを選ぼう」の名前をつけたコレクションを作成することで、推し絵をギフトカードデザインにリクエストすることが可能となります。キャンペーンに参加いただいたユーザーの中から抽選で10名様に、「giftee(R)️」で取り扱っている暑い日に嬉しい涼やかな各種ギフトの中から好きなギフトを選んで受け取れる、「giftee Summer Box 5,000ポイント」のプレゼントを予定しております(付与は9月上旬を予定)。 また、本キャンペーンに応募したいクリエイターは、「pib」に自分のイラストをアップロードし、自身のイラストでコレクションを作成し自薦することも可能です(既存の投稿作品もリクエストの対象です)。なお、キャンペーンの参加には「pib」会員登録が必要です。選出されたイラストの発表は2023年10月頃を予定しており、後日、「花とみどりのeギフト公式サイト」もしくは「giftee(R)️」でギフトカードデザインとしてご利用いただけます。



Soziとギフティは、2022年1月に両社で締結した資本業務提携の一環として、多様なクリエイションの発展に資するさまざまな取り組みを行っています。2022年7月には、「pib」で公開されているイラストの中からユーザーに選出をいただき、そのうち数点を「giftee(R)️」でeギフトを贈る際に添えるカードデザインとして追加するキャンペーンを実施しました (※3)。「花キューピット」にも参画いただきキャンペーンを実施することで、「pib」でイラストを公開しているクリエイターと「花キューピット」および「giftee(R)️」ユーザーとの接点をつくり、クリエイターおよびその作品のさらなる認知向上の一助となることを目指します。



ギフティは、今後も、各社との協業や連携を図り、「giftee(R)️」およびeギフトを通じた新たな価値の提供に取り組みます。また、eギフトの普及を通し、日頃の気持ちを伝える手段として気軽にギフトを贈りあう習慣や文化の創出を目指します。



(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) giftee(R)️とは、ギフティが運営するeギフトの販売WEB/アプリサービスです

(※3) 詳細はプレスリリース(2022年9月13日(火)開示)を参照ください( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000004529.html )



【「あなたの推し絵をギフトカードに!花と一緒に贈りたいイラストをリクエストしようキャンペーン」 概要】

キャンペーンページ:https://giftee.com/announcements/300

実施期間:2023年8月7日(月) 10:00から8月25日(金) 23:59まで

参加方法:

その1:「pib」アプリをインストール&会員登録

その2:好きなイラストを「お気に入り」に保存

その3:「お気に入り」に保存したイラストからコレクションを作成

特典内容:コレクションを作成した方を対象に、抽選で10名様に「giftee Summer Box 5,000ポイント」をプレゼント

特典の配布:9月上旬を予定

ギフトカード選出方法:「花キューピット」「pib」「giftee(R)︎」の運営事務局で、リクエスト数などを加味して選出予定

選出作品の発表:10月頃を予定



◼︎ 一般社団法人JFTDについて

より身近に「花のある暮らし」の発展に寄与することを目的に、生花の通信配達システム「花キューピット」を展開しています。「花キューピット」には北海道から沖縄まで日本全国約4,100の花店が加盟しており、誕生日や記念日、季節のイベントなどの用途に応じて新鮮な花束やフラワーギフトを贈ることができます。



「花キューピット」公式サイトURL:https://www.hanacupid.or.jp/

「花とみどりのeギフト公式サイト」URL:https://flowercard.e-gift.co/



◼︎ Soziについて

Soziは、「世界中の創作活動を持続化する」をミッションに、クリエイターが抱える多様な課題に向き合い、クリエイターの持続的な活動を支える事業を展開しています。Soziが運営する創作イラストアプリ「pib」は、機械学習を用いた作品レコメンドによって、自分の好きなイラストやクリエイターを継続的に見つけ楽しむことができるサービスです。



コーポレートサイトURL:https://sozi.co.jp/

「pib」公式サイトURL:https://pictureinbottle.com/ja



◼︎ 株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。



社名:株式会社ギフティ

所在地:〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10−2 東五反田スクエア12階

設立:2010年8月10日 (サービス開始:2011年3月)

資本金:3,171百万円(2023年3月末時点)

代表者:代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容:eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

1.カジュアルギフトサービス「giftee(R)️」の運営

2.法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

3.eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

4.自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)️」サービスの展開

URL:

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R)️ https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R)️ https://giftee.co.jp/service/emachi-platform



