音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、月額制オンラインサロンサービス『Fanpla Rooms』内で、UVERworld TAKUYA∞(Vo.)の公式ファンクラブ『TAKUYA∞の創り方』を12月21日に開始いたしました。



『TAKUYA∞の創り方』は、2022年12月21日~2023年8月1日(予定)の期間限定ファンクラブで、バンド活動以外のパーソナルな部分からUVERworld Vocal TAKUYA∞を形成する日々のトレーニング、ランニング、そして食事の摂り方や内容など、メンタルの充実さに繋がっていく日々の行動を公開。

「TAKUYA∞の創り方」会員同士の交流やTAKUYA∞自身と会員との交流を目的とし、TAKUYA∞の生きる軌跡を『TAKUYA∞の創り方』では伝えていきます。今までにない近い距離感で、誰も見たことのないTAKUYA∞の特別な姿をお楽しみいただけます。



【“TAKUYA∞の創り方” 概要】





▼URL

https://uw-takuya-rooms.fanpla.jp/



▼金額

月額888円(税込)



▼決済方法

・クレジットカード決済(VISA/Master/JCB/AMEX/Diners)

・キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い)

※自動継続決済



▼対応OS・ブラウザ

PC・スマートフォン対応

iOS:iOS13.0以上、Safari,Google Chromeの最新版

Android:8.0以上、AndroidブラウザまたはGoogle Chromeの最新版

※タブレット端末、ガラホ(テンキーの付いたスマートフォン)、らくらくスマートフォン非推奨



▼コンテンツ内容

・Fanstream(アプリ)配信

・チャット機能(Fanstream配信後 24時間限定)

・「Meet and Greet」参加権(抽選)

・UVERworld公式マラソンイベント「UVERworld Cup」参加権

その他、様々なコンテンツを更新予定



※「Meet and Greet」は不定期でライブ終演後に実施予定。

※「UVERworld Cup」は参加人数によっては抽選となる場合がございます。





【TAKUYA∞ プロフィール】

VOCAL / PROGRAMMING

TYPE OF BLOOD : B

DATE OF BIRTH : 21, DECEMBER

CONSTELLATIONS : SAGITTARIUS

https://www.instagram.com/takuya_world_official/



UVERworld OFFICIAL SITE

https://www.uverworld.jp/





【Fanpla Rooms概要】

『Fanpla Rooms』(読み:ファンプラルームス)は、ライブストリーミングに特化した月額制オンラインサロンサービスです。初期導入費用は無料で、会員限定のRoomとライブストリーミングアプリ『FanStream』で会員限定の配信番組を最短即日で立ち上げることが可能です。

会員限定の生配信に特化した新しいスタイルの月額会費制サロンで、ファンクラブとは異なるアーティストとファンの新たな関わりを実現いたします。



▼URL

https://fanpla.jp/feature/fanplarooms



▼機能内容

・月額継続決済 / 会費設定

クレジットカード/キャリア決済を利用した継続決済、月会費の設定が行えます。



・デザイン

ロゴとアーティスト写真で簡単サイト作成。フォントやカラーセットの組み合わせでオリジナルのサイトができあがります。



・ニュース投稿

ニュースやスケジュール、メディア情報を投稿することが可能です。



・会員限定ブログ

動画や写真の埋め込みが可能なブログ記事を、会員限定で公開することが可能です。



・ムービー / ラジオ

会員限定の動画やラジオコンテンツを投稿することが可能です。



・メールマガジン

会員限定のメールマガジンの配信が可能です。



・バースデーメール

会員の誕生日にアーティストからのお祝いメッセージ配信が可能です。



・デジタル会員証 / 会員番号発行

デジタル会員証の設定、会員番号の発番が可能です。



・会員限定ライブストリーミング

Fanplus社のライブストリーミングアプリ『FanStream』で、会員限定生配信が可能です。

アバター機能による新たな体験の提供で、会員サービスをより活性化します。



・会員数レポート / 売上管理

会員数や毎月の売上を管理することができます。



このほか充実の会員管理機能をパッケージ。



▼費用

初期導入費用無料

※売上に対して利用料が発生します。



▼対応OS・ブラウザ

PC・スマートフォン対応

iOS:iOS13.0以上、Safari,Google Chromeの最新版

Android:8.0以上、AndroidブラウザまたはGoogle Chromeの最新版

※タブレット端末、ガラホ(テンキーの付いたスマートフォン)、らくらくスマートフォン非推奨







■Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/



【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp





※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



