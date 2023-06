[JR-Cross]

(1) 品川駅『美味しく“駅ナカンパイ”を。』フェア初開催! / (2) 日暮里駅『いろめく夏を、あつめて夜』フェア初開催! / (3) 藤沢駅『リエール藤沢・夏のはじまり3Days』フェア初開催!



株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村晶生)は、運営する商業施設「エキュート」施設およびリエール藤沢にてフェアを開催いたします。

エキュート品川では、お酒とおつまみを提案する『美味しく“駅ナカンパイ”を。』フェア、エキュート日暮里では、夏の夜を愉しむことをテーマに『いろめく夏を、あつめて夜』フェア、リエール藤沢では、リニューアル開業2周年記念「リエール藤沢・夏のはじまり3Days」を開催。今後も様々なフェアやイベントを展開するエキュート・リエール藤沢にご注目ください。







(1) 品川駅『美味しく“駅ナカンパイ”を。』フェア初開催!







エキュート品川の飲食店では『美味しく“駅ナカンパイ“を。』と題して、暑い夏にサッと立ち寄り、気軽な1杯を楽しめるフェアを初開催!各ショップがおすすめしたい、お酒とおつまみの組合せを、8ショップで展開します。

【概要】

フェア名:美味しく“駅ナカンパイ“を。

開催期間:7月10日(月) ~8月13日(日)

URL:https://www.ecute.jp/shinagawa



NEW エキュート品川限定

1.色々楽しめる ヴェネチア風カナッペ「チケッティ」 1皿 1,480円

2.プロセッコ ※2.は通常販売商品 グラス900円(100ml)/ボトル5,400円(750ml)

カッフェ・クラシカ(エキュート品川)

3か月ごとにイタリアから届く瓶詰め直後の新鮮プロセッコと、5種類のカナッペをフィンガーフードで。エキュート品川でエキナカに居ながら、ヴェネツィア風バールの気分を愉しめるメニューです。





NEW エキュート品川限定

3.ポテトチーズボール~サルサソース添え~ 1皿 600円

4.クラシックモヒート/マンゴーモヒート/ベリーモヒート 1杯 700円/780円/780円

タミルズ(エキュート品川)

爽快なミントの香りが際立つ“イエルバブエナミント“を使用した夏定番の本格的モヒート!クラシックモヒート、マンゴーとベリーのフレーバーモヒートと3種類をご用意。ポテトチーズボールはそのままでも、サルサソースを合わせてもモヒートと相性抜群です。





NEW エキュート品川限定

5.常陸野 BARREL SMOKEハム盛合せ Sサイズ(1~2人前)680円

6.ホワイトエール ※6.は通常販売商品 レギュラーサイズ750円

常陸野ブルーイング品川(エキュート品川)

自社工房で製造した「常陸野ハム BARREL SMOKE」の盛合せと、コリアンダー・オレンジピール・ナツメグ等を加えた小麦ビールの組合せ。ワンランク上の乾杯を。



【イベント情報】「“駅ナカンパイ”ポイント」をためて、おトクにもう1杯!





キャンペーン期間中、お酒を含む1,500円(税込)以上のご利用1会計につき1ポイントを付与します。お好きな飲食ショップで2ポイント獲得すると、次回お会計時に1,500円(税込)以上 で使える500円(税込)オフクーポンをプレゼント!

※先着300名様、上限に達し次第終了 ※割引期間:クーポン獲得翌日~1か月以内





(2) 日暮里駅『いろめく夏を、あつめて夜』フェア初開催!







エキュート日暮里では『いろめく夏を、あつめて夜』フェアを初開催!夏に純喫茶で楽しむような「レトロな雰囲気」を感じさせるメニュー、夏祭りの屋台メニューのアレンジなど、古き良き夏の楽しみ方をモダンにアレンジした「夏の夜を愉しむ」メニューをご提案します。

【概要】

フェア名:いろめく夏を、あつめて夜

開催期間:7月8日(土) ~7月30日(日)

URL:https://www.ecute.jp/nippori



NEW エキュート限定

果実のパフェ -白桃-

オーヴォ(エキュート日暮里)1個 1,080円

季節の果物が使われた限定パフェは、昔から特別な存在。旬の「桃」と、さっくり軽いクリームとコクのあるスポンジの組み合わせは、暑い夏の夜でもペロリと食べられる、おすすめの「夜パフェ」です。





クリームソーダゼリー

パティスリー アンドゥ(エキュート日暮里)1個 580円

レトロで懐かしいクリームソーダをイメージしたゼリー。アイスに見立てたバニラムースを飾り、純喫茶気分を

感じさせるデザートです。





1.ミニ団子カップ

羽二重団子(エキュート日暮里)1セット 356円

2.アイスコーヒー

5CROSSTIES COFFEE(エキュート日暮里)1杯 390円(レギュラーサイズ)

夏におすすめ、コーヒーとお団子のちょっと意外な組合せ。コーヒーの「苦さ」と、あん団子の「甘さ」、焼団子の焦げ目が香ばしい「しょっぱさ」がマッチした味わい。





NEW

ガパオライス&パッタイ パクチーサラダセット

デリコメール(エキュート日暮里)1パック 1,210円

人気の「ガパオライス&パッタイ」と「パクチーサラダ」を合わせたエスニック好きの方にピッタリなセット。

パクチーやレタス、スイートチリソースをあわせて、たっぷり野菜と一緒に味わう夏らしい彩りのメニュー。





(3) 藤沢駅『リエール藤沢・夏のはじまり3Days 』初開催!







リエール藤沢では、7月15日にリニューアル開業から2周年を迎えることにあわせ「リエール藤沢・夏のはじまり3Days」と題して、夏のおすすめメニューの販売と、ワクワクするイベントを開催します。ちょっとした思い出づくりに足を運んでみませんか。

【概要】

フェア名:リエール藤沢・夏のはじまり3Days

開催期間:7月15日(土) ~7月17日(月・祝)

URL:https://retail.jr-cross.co.jp/special/lierre-fujisawa



NEW

皿盛りメロンパフェ

果実園リーベル(リエール藤沢)1食 2,500円

品種や産地の異なる、今が旬のメロンを3~4種盛り合わせたお皿で愉しむパフェ。この夏限定の贅沢な食べ比べいかがでしょうか。

※販売期間:7/1~下旬予定 ※各日15食限定





NEW

フレッシュモッツァレラチーズの青じそマリネトマトシャーベットソース

鎌倉パスタ(リエール藤沢)1食 1,639円

青じそとオリーブオイルでマリネした、もちもちのモッツァレラチーズとひんやりトマトソースが相性抜群の冷製パスタ。

※販売期間:8月下旬まで



【イベント情報1.】JR藤沢駅とのコラボ企画「こども駅長制服 撮影会」







日程: 7月15日(土)・16日(日)・17日(月・祝) 各日10:00~11:00

参加費:無料

場 所:リエール藤沢2階



こども駅長制服を着用して、JR東日本横浜支社マスコット「ハマの電チャン」と一緒に記念撮影ができます。

※7月2日(日)までの事前予約制(応募多数時は抽選)、各日6組限定

申込はリエール藤沢HPのキャンペーンページから

https://retail.jr-cross.co.jp/special/lierre-fujisawa



【イベント情報2.】くじ引き抽選会





日程: 7月15日(土)・16日(日)・17日(月・祝) 各日13:00~19:00

参加条件:7月10日(月)~17日(月・祝)の間に各ショップでお買い上げのレシート3,000円以上(税込・合算可)ごとに1回

場所:リエール藤沢2階特設会場



リエール藤沢で使える1万円分の商品券のほか、旅行券など、夏をより楽しむ景品が抽選で当たります。







※掲載情報はリリース時点の情報です。内容は変更となる可能性があります。画像はイメージです。

※価格はすべて税込です。エキュート品川・リエール藤沢は、イートイン価格です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/22-16:16)