[いわきFC]

このたび、いわきFCは、9月23日(土)2023明治安田生命J2リーグ 第36節 vsツエーゲン金沢 「いわきドリームチャレンジ2023 presented by 磐栄ホールディングス」として開催しますので、お知らせいたします。







【来場者プレゼント】

■いわきFC応援ハリセン(先着3,000名)



配布場所:メインスタンド入場ゲート、ホーム側自由席入場ゲート



【いわきドリームチャレンジ2023 presented by 磐栄ホールディングス】



ドリームチャレンジは、スポーツを通じて「いわき市を東北一の都市にする」というビジョンのもと、スポーツの持つ力を最大限に活用し、参加する市民がスポーツを行い、体感することによって参加者の健康増進、活力の創出を目的に、年に一度の恒例イベントとして開催いたします。



■主催:スポーツによる人・まちづくり推進協議会

■協賛

マッチパートナー

磐栄ホールディングス株式会社

ゴールドパートナー

福島民友新聞社、いわき信用組合、福浜大一建設株式会社、日栄地質測量設計株式会社、株式会社ピュアロンジャパン

シルバーパートナー

東北シミズ、河口電気工事、株式会社いわき保険事務所、関西保温工業株式会社いわき事務所、嵐電気工事株式会社、三浦電気工事株式会社、ながせ皮フ科クリニック、株式会社新生テクノ、スーパースポーツゼビオいわき店

■協力

一般社団法人 Teco、一般社団法人福島ベースボールプロジェクト、アミューズメントバーVEGAS、福島県ゴルフ連盟、日本ブラインドサッカー協会、いわき市ラグビー協会、アズーレテニスプロジェクト、いわき市スポーツコミッション、公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会、いわきFC



【着用ユニフォーム】



今節は、いわきで化石が発掘されたことで有名なフタバスズキリュウなどの海竜と海をイメージしたデザインを採用した限定ユニフォームを着用いたします。



【試合情報】

■日時

2023年9月23日(土)18:04キックオフ



■対戦

いわきFC vs ツエーゲン金沢



■会場

21世紀の森公園いわきグリーンフィールド

(〒972-8311 福島県いわき市常磐水野谷町竜ケ沢308)



■中継

DAZN(https://www.dazn.com/)



【チケット販売】

チケットの購入は、WEB(Jリーグチケット)または店頭で購入が可能です。

チケットの購入はこちら:https://www.jleague-ticket.jp/club/iw/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/07-20:46)