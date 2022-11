[Sansan株式会社]

顧客接点のデジタル化と全社横断でのデータベース構築により、営業DXの推進を後押し



働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、東急建設株式会社(以下、東急建設)が、営業DXサービス「Sansan」を全社導入したことを発表します。あわせて、複数のシステムに分散化した顧客情報の統合とリッチ化を可能にする「Sansan Data Hub」機能の提供により、全社横断でのデータベースを構築し、データの利活用による営業DXの推進を後押しします。







■導入の背景と期待する効果

渋谷や東急沿線の街づくりを原点に事業を展開する東急グループのゼネコンである東急建設は、2021年3月より、同社の企業ビジョンとして「VISION2030」を掲げ、その達成に向けた長期経営計画を策定しています。長期経営計画では、デジタル技術を競争優位の源泉として位置付けており、その一環として取り組む「顧客接点のデジタル化」を目的に、Sansanを導入しました。今回の導入は、サステナビリティ・新規事業・DXを担う社長直属の組織「価値創造推進室」が旗振り役となり推進したものです。Sansanを活用し、全社員の顧客接点情報をデータ化して一元管理することで、営業活動の生産性向上に取り組みます。

加えて、デジタルマーケティング施策の強化を目指し、Sansanで正規化・最新化された人物データと同社が保有する顧客データを効率的に統合して活用するために、Sansan Data Hub機能が採用されました。



・全社横断での顧客データベースを構築

東急建設では、名刺管理が社員一人ひとりに委ねられており人脈が属人化していることに加え、既存CRMツールに登録された顧客情報について、重複している、最新化されていないなどデータ品質に課題がありました。

今回SansanおよびSansan Data Hub機能を導入することで、高度な名寄せにより、人物単位で顧客情報を一元管理することを可能にします。さらに、名刺、帝国データバンク、登記情報から正確かつ最新の企業情報へ正規化し、常にデータをクレンジングすることで、情報の鮮度を担保した全社横断での顧客データベースの構築を実現します。



・顧客データの量と質を向上し、デジタルマーケティング施策を強化

東急建設では、見込み客の獲得と休眠顧客の掘り起こしを目的にデジタルマーケティング施策の強化に取り組んでいます。しかしながら、配信先として活用できるデータ量や、顧客データのメンテナンス、セグメンテーションにかかる工数や精度に課題を感じていました。Sansanを全社員で利用することで、営業部以外の人脈もマーケティング活動に活用することが可能となります。さらに、Sansan Data Hub機能を活用することで、顧客データに付加価値の高い情報を付与でき、より高度なセグメンテーションとターゲティング精度の向上を可能にします。



・顧客アプローチの効率化と生産性向上をサポート

名刺交換した相手の人事異動情報が企業の最新ニュースがタイムリーに通知されるなど、Sansanの名刺データを起点とすることで、正確かつ最新の企業・人物情報を取得することが可能です。人脈の可視化と顧客情報のリッチ化により、誰にアプローチすべきかが明確になり、営業現場は速やかにアクションを取ることができるため、営業活動の生産性が向上します。



Sansan Data Hub機能の詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

https://jp.sansan.com/function/customer_data/



■東急建設について

会社名:東急建設株式会社

代表者:代表取締役社長 寺田 光宏

設立:2003年4月

事業内容:総合建設業

建設業許可:国土交通大臣許可(特-29)第20220号

宅地建物取引業者免許:国土交通大臣(4)第6474号

従業員数:2,624名(2022年3月31日現在)

URL: https://www.tokyu-cnst.co.jp/



■Sansanについて

営業を強くするデータベース「Sansan」

Sansanは、これまでにない企業データベースと接点データベースを組み合わせて、さらなるビジネスチャンスを発見できる営業DXサービスです。業種や従業員規模、売上高、役職者情報といった情報を閲覧できる企業データベースを標準搭載し、自社との接点がある・ないに関わらず、企業に関するさまざまな情報を営業やマーケティングに活用できます。また、名刺交換やメールでの連絡、商談履歴といった顧客との接点から得られる情報を正確にデータ化し、接点データベースに蓄積。受注実績を基に企業データベースと組み合わせて活用することで、すでに接点がある類似企業を見つけることができます。さらに、Sansanに取り込んだデータを外部システムと連携・統合することで、企業ガバナンスの強化といった営業やマーケティング以外の目的でのデータ活用も後押しします。



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」やキャリアプロフィール「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約DXサービス「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13F

資本金:64億50百万円(2022年8月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://s.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



