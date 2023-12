[フォーカルポイント株式会社]

人気のBookBookがiPhone 15シリーズに対応。フルグレイン本革レザーを使用したヴィンテージ洋書風ハードカバーで、リアル財布機能や、折りたたみ式ディスプレイスタンド機能を搭載。



フォーカルポイント株式会社(本社:神奈川県横浜市 代表取締役 恩田英樹、以下フォーカルポイント)は、米国Twelve South(トゥエルブサウス)社の日本国内代理店として、Twelve South BookBook for iPhone15(トゥエルブサウス ブックブック・フォー・アイフォーン15)のフォーカルポイント・ダイレクト各店での販売を2023年12月28日(木)より開始いたします。



※画像はiPhone15 Pro Max用のTwelve South BookBook for iPhone15 Pro Max ブラウン



Twelve South BookBook for iPhone15

Amazon店 | https://amzn.to/48CArfj

楽天市場店 | https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-ph-000094/

Yahoo!店 | https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/tws-ph-000094-p.html

本店 | https://focalstore.jp/product/twelve-south-bookbook-for-iphone-15/



Twelve South BookBook for iPhone15は



- 上質な素材とクラフトマンシップによるフルグレインレザー製ヴィンテージ洋書風iPhone15シリーズ専用ケース。

- 運転免許証、クレジットカードや紙幣、レシートなどを収納できるリアル財布機能付き。

- 洋書風カバーを外してシンプルな本革ケースとしても使用可能。

- 3-IN-1デザイン。

- スクリーンを傷から護る新設計デザイン。



BookBook for iPhoneシリーズは、ヴィンテージ洋書のハードカバーのような外観のフルグレインレザー製のiPhone専用ケースです。その外観は、まるでヴィンテージ洋書のハードカバーのようで、フルグレインレザーのカバーは使い込めば使い込むほどに艶が増し、所有者だけの味のあるオリジナルBookBookカバーが完成します。また洋書風カバーは、強力なマグネットで固定されており、iPhoneをしっかりと保護しながらも、簡単に取り外すことができ、シンプルな本革ケースに様変わり。シーンによって2つのスタイルを使い分けることができます。



洋書風本革カバーを外してシンプルな本革ケースに

最新作のiPhone15シリーズモデルでは、本革仕上げのケースがMagSafe用に再設計されました。BookBookユーザには、すっかりお馴染みですが、カバーの内側には運転免許書やカード、紙幣を収納できるリアル財布機能のポケット付き、さらにはハンズフリーで動画などを見られるようにハードカバーを折りたたんでディスプレイスタンドにすることができます。また、BookBookのマグネット式クロージャーを強化し、保護レベルをさらに高めました。さあ、iPhoneをまるで本を外に持ち出す時のようにポケットに入れ、お出かけはいかかですか。



本を持ち出すようにポケットへ

上質な素材とクラフトマンシップのフルグレインレザー製ヴィンテージ洋書風iPhone15シリーズ専用ケース



フルグレインレザーを手作業で仕上げたBookBookは、使い込むほどに艶が増し、柔らかくなります。内側のマグネット付き本革ケースがフレームを盛り上げ表面を保護、さらに裏地のマイクロファイバーがiPhoneに傷がつくのを防ぎます。



使い込むほどに艶が増すフルグレインレザーのカバー



使い込むほどに艶が増すフルグレインレザーのカバー

運転免許証、クレジットカードや紙幣、レシートなどを収納できるリアル財布機能付き



BookBookはiPhoneケースに財布機能を備えた設計がされています。 財布機能として折り畳んだ紙幣やレシートを入れるポケットが付いています。急いで外出する時など、財布やiPhoneを忘れて出かけることがなくなります!



カード

洋書風カバーを外してシンプルな本革ケースにも



カバーを外してもフルグレインレザーのシンプルで上質な本革ケースとしても使用できます。フレームエッジを盛り上げた新設計のデザインによりケース自体の柔軟性の向上させました。財布機能を必要としない場合や、MagSafe充電器/車載スマホスタンドなどで使用したい場合にお使いください。





3-IN-1デザイン



取り外し可能な洋書風保護ケース、リアル財布機能、ハンズフリーのスタンドモードとビデオ通話などで3つ機能が一つになったiPhoneケースです。



カバーは折りたたんでスタンドに



洋書風保護ケース、リアル財布機能、ハンズフリーのスタンドモードの3-IN-1デザイン

スクリーンを傷から護る新設計デザイン



新しく改良されたデザインは、平らな面に置いたときに接触しないように、カメラウインドウとスクリーンエッジの周囲を高くしています。





スクリーンを傷から護る新設計デザイン

Twelve South BookBook for iPhone15 ブラウン







Twelve South BookBook for iPhone15 ブラック







Twelve South BookBook for iPhone15 Plus ブラウン







Twelve South BookBook for iPhone15 Plus ブラック







Twelve South BookBook for iPhone15 Pro ブラウン







Twelve South BookBook for iPhone15 Pro ブラック







Twelve South BookBook for iPhone15 Pro Max ブラウン







Twelve South BookBook for iPhone15 Pro Max ブラック











購入はフォーカルポイント・ダイレクトから

Twelve Southについて

米国Twelve South社は、アンドリュー・グリーン氏により2009年に設立されたMacやiPhone、iPadなど、Apple製品関連のアクセサリをデザインする会社です。洋書型のiPhoneケースをはじめ、独創的なアイデアにより生み出された製品が各方面で高い評価を得ています。



フォーカルポイントについて

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。フォーカルポイント会社概要

会社名:フォーカルポイント株式会社

所在地:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル6F

代表者:恩田英樹

設 立:1989年

企業プレスリリース詳細へ (2023/12/28-18:46)