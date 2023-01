[株式会社ヘソプロダクション]

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション(本社:大阪市福島区・代表取締役:稲本ミノル)は、2023年1月28日と29日に大阪・京セラドーム大阪で単独公演を行うことが決定したTREASUREの「京セラドーム大阪公演記念コラボパッケージ企画」として、ご当地コラボ菓子「TREASUREパインアメ」を販売いたします。









■「TREASUREパインアメ」商品概要

TREASURE初来日ツアーとしては史上最大規模のジャパンツアーに待望の追加公演「TREASURE JAPAN TOUR 2022-23 ~HELLO~ SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA」を記念して発売となる「TREASUREパインアメ」は、関西ではお馴染みのアメちゃん「パインアメ」とご当地コラボした数量限定のTREASURE京セラドーム大阪公演記念コラボパッケージ商品です。全25粒入りの甘酸っぱくてジューシーなパインアメの中に、TREASUREカラーのパインアメが一粒入っています!



・商品名:TREASUREパインアメ

・価 格:税込900円(※軽減税率対象8%)

・内容量:25粒(黄色24粒、水色1粒)

・発売日:2023年1月下旬 ※販売場所によって導入時期が異なります

・販売場所:京セラドーム大阪物販会場、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ等

・企画元:エイベックス・エンタテインメント株式会社 (C)YG

・製造所:パイン株式会社 滋賀工場

・販売者:株式会社ヘソプロダクション









■TREASURE(トレジャー)

高いビジュアルとパフォーマンス力を併せ持つ「TREASURE」。

2020年8月に韓国デビューし、その年の新人賞を総なめにした超大型ボーイズグループ"TREASURE"。今年2月にリリースしたTREASURE初のミニアルバム『THE SECOND STEP : CHAPTER ONE』は、iTunes30カ国アルバムチャート1位、iTunesワールドワイドチャート1位を獲得、販売数は80万枚を超え、THE FIRST STEPシリーズ4部作まで加えた累計販売数は200万枚を突破。日本でも「Billboard JAPAN総合アルバム・チャート"HOT Albums"」・「Billboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート"Top Albums Sales"」・「オリコン週間アルバムランキング」・「オリコン週間合算アルバムランキング」で異例の4冠を獲得するなど、韓国・日本をはじめ全世界から注目を集めるなか、2022年11月に韓国アーティストの初の日本ツアーとして史上最多21万人動員のアリーナツアー開催にあわせて、約8ヶ月ぶりとなる待望の最新作、ジャパン2ndミニアルバム『THE SECOND STEP : CHAPTER TWO』を11月30日(水)に発売した!



TREASURE公式WEBサイト

https://ygex.jp/treasure/







■会社概要

社名:株式会社ヘソプロダクション

本社所在地:大阪市福島区大開1-15-26

代表者:代表取締役 稲本 実

資本金:10,000,000円

事業内容:オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL: https://www.heso-pro.com/



※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL: https://www.heso-pro.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/16-18:46)