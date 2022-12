[リデル]

フォロワーとの「コミュニティ・インタラクション」がキーワードに



SNS・インフルエンサーマーケティング事業を展開するLIDDELL株式会社 (本社:東京都港区、代表取締役:福田 晃一、以下リデル) が実施する第7回『インフルエンサー・アワード・ジャパン(以下、IAJ)』( https://lp.spirit-japan.com/iaj/2022/ )のグランプリと各部門の受賞者が決定致しました。





第7回IAJ特設サイト:https://lp.spirit-japan.com/iaj/2022/



SNSのアルゴリズムを活用し、ファンやフォロワーとの交流が活発な

コミュニティを形成しているインフルエンサーが支持を集める

今年の受賞者は、フォロワーやファンからのコメント対応、フォロワーの巻き込み、同じジャンルのインフルエンサーとライブを開催するなど、交流が活発な傾向にありました。また、SNSをコミュニティ形成の場とし、カフェの運営やホテル再建などリアルな場につなげている方もいました。

総じて、Instagram、TikTok、Twitter、YouTubeなどの媒体を問わず、SNSのアルゴリズムを活用し、エンゲージメントを高めて続々とファンを増やし、短期間で急成長を遂げた方が評価される結果となりました。





特別審査員総評





WWDJAPAN編集長 村上要氏



発信するコンテンツの細分化はますます進み、「世の中には、いろんなコミュニティーがあるな。いろんなニーズやマーケットがあるのかもしれないな」と改めて思わせてくれました。その中で、大勢に求められるものに迎合するのではなく、コアなフォロワーが欲するものと自分が発信したいものの融合を模索している人が台頭している印象があります。「こんなコミュニティーが無数に形成されつつある世の中で、企業は彼らとどのように関わるべきなのか?もはや投稿を依頼するのではなく、一緒にアカウントを作り上げていくフェーズに突入しているのではないか?」そう感じさせるオリジナリティとバラエティーに富んだ顔ぶれです。





IAJ 6th INFLUENCER OF THE YEAR受賞 mimi@美容愛好家(ベビーオイル洗顔の人)



2022年のINFLUENCER OF THE YEARは「インタラクション(相互な交流)」がキーワードになったと感じています。一方的な「情報発信者」から、情報を見た方が「自分ごと」とし生活を豊かにするイメージをすぐに持てる様な、実践的な情報発信をされている方に注目が集まったと思います。

また、飽和状態になってきている、レシピや美容などのジャンルの中でも個性を発揮し、「その人ならでは」の発信をしている方が、高いエンゲージメントを獲得する傾向に。コミュニケーション重視に回帰するのでは?といわれているSNS界の流れを先取りするような受賞結果になりました。





受賞者は、以下の通りです(敬称略)。



INFLUENCER OF THE YEAR:もっとも影響を与えたインフルエンサー





ケーキのオタクちゃん(https://www.instagram.com/u._.u71/)







美しく華やかなケーキが目を惹く〈ケーキのオタクちゃん〉さんのアカウント。独学で習得したという〈ケーキのオタクちゃん〉さんの作るケーキを楽しみにしているファンの方々からの熱いコメントも多く、そのコメントに返信するなど、ファンとのコミュニケーションも活発です。コンテンツも、各SNSの特徴に合わせたテンポや見せ方など工夫も見受けられ、Instagramのリール動画では100万回再生を超え、TikTokでは今年のすべての投稿で10,000以上の「いいね」、最多では353,000もの「いいね」を獲得しています。ユーザーのエンゲージメントを土台に続々とファンを増やしていくという、SNSアルゴリズムを体現した、2022年を代表するインフルエンサーといえるでしょう。



LEAP INFLUENCER OF THE YEAR:もっとも飛躍したインフルエンサー





もみー(https://www.instagram.com/momomi_makino/)







「デート準備に全力な女」という記憶に残りやすい一言目から始まる構成や、内容が一目で分かり投稿を見たくなるキャッチコピー力が活かされた投稿が特長です。他の美容系インフルエンサーとInstagram LIVEを開催したり、女性限定カフェをオープンしたりと、SNSをコミュニティ形成の場として上手く活用している点に注目しました。



BEST NEW INFLUENCER:もっとも期待するインフルエンサー





ど素人ホテル再建計画(https://www.tiktok.com/@4610_hotel)







赤字ホテルの再建にフォロワーを巻き込むという、斬新であるもののSNSの仕組みを上手く活用し注目を集めています。ホテル再建までのストーリーをリアルに発信し、アカウントフォローは行わずおすすめ表示でコンテンツを消費することが主流なTikTokにおいても、思わずアカウントフォローしてその動向を追って応援したくなるコンテンツ作りが魅力的です。今年の2月から始動したTikTokアカウントは既に5万フォロワー越えと、今とても勢いのあるアカウントです。



各部門グランプリ





BEAUTY|yuri(https://instagram.com/yuri297788)

FASHION|中瀬古ゆきな(https://www.instagram.com/yuch1129/)

LIFE STYLE|佐藤 匠(https://www.instagram.com/hello_takumi/)

FOOD|M_Maki(https://www.instagram.com/mm.mm.maki/)

ACTIVITY|すずにゃん(https://www.instagram.com/_suzunyan08/)

ART|見るだけインテリア(https://www.instagram.com/tomi_kenko/)

CONTENTS|YOSHIKI(https://www.instagram.com/yoshiki5291/)

GAMES|じゅんいちろう(https://www.tiktok.com/@junju2424)

LIFEHACK|これこれストア(https://www.tiktok.com/@korekorest)

WELL-BEING|RIRIKO(https://www.instagram.com/ethical_ririko/)





授賞式ライブ配信





日 時:12月6日(火) 16:00~

方 法:インスタグラムアカウント『JANE JOHN(ジェーンジョン、https://www.instagram.com/janejohn_jp/)』にてライブ配信





IAJ(インフルエンサー・アワード・ジャパン)とは

企業と個人が対等に取引できる社会となりつつある昨今、IAJはインフルエンサーが公にその活動を評価され、努力や感性を称賛される場です。国内最大のインフルエンサー会員数を誇る『SPIRIT(スピリット)』を運営するリデルが、その知見と関係性を活かし、インフルエンサーの可能性を支援するために2016年から開催し、今年で第7回目を迎えます。



第7回IAJ特設サイト

https://lp.spirit-japan.com/iaj/2022/





【本件に関するお問合せ】

リデル株式会社

担当:貫(ぬき)

メール:pr@liddell.tokyo



--------------------------------------

[LIDDELL INFLUENCER WORKSPACE / LIW:SNS課題を数値化し、効率的に解決できるワークスペース]

URL:https://service.liddell.tokyo/



[「VINYL MUSEUM(ビニールミュージアム):共感型フォトジェニック・アート展」]

URL:http://vinyl-museum.com/

Instagram:https://www.instagram.com/vinyl_museum/



[福田 晃一代表取締役CEO書籍]

「影響力を数値化 ヒットを生み出す“共感マーケティング”のすすめ」

著者名:福田 晃一 発行:日経BP社/発売:日経BPマーケティング

定価:本体1,500円+税

ISBN:9784296101313

<Amazon購入ページ>

https://www.amazon.co.jp/dp/4296101315/



[インフルエンサー・アワード・ジャパン:インフルエンサーの感性や才能を応援し、その影響を称える。]

第7回IAJ特設サイト: https://lp.spirit-japan.com/iaj/2022/



[企業情報]

会社名:リデル株式会社/LIDDELL Inc.

代表者:代表取締役CEO 福田 晃一

本社:東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー12F

事業内容:

(1) SNS・インフルエンサーマーケティングプラットフォームの運営

(2) クリエイターエコノミー 支援

(3) 各種マーケティングツールの提供

コーポレートURL:https://liddell.tokyo/

採用に関して:https://www.wantedly.com/companies/liddell/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-18:16)