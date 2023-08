[ラフォーレ原宿]

ラフォーレ原宿は、渋谷・原宿エリアの商業施設や路面店と連携し、ディズニー創立 100 周年を祝うイベント「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷」にて、大規模なファッションイベントを 2023 年 9 月 15 日(金)~10 月 9 日(月)の期間に実施します。





キャンペーン期間中、ラフォーレ原宿では約30店舗、約75の先行・限定アイテムを一斉に発売します。

1F Ground Yでは人気アトラクションを実写映画化した『ホーンテッドマンション』のスペシャルアイテムを8種発売、B1.5F Angelic Prettyは『おしゃれキャット』のマリーをイメージしたドレスセットを限定発売します。その他雑貨では、2F GOODGLASのダブルウォールグラスや4F Ciaraのスマホケースなど幅広いラインナップとなっており、一部のアイテムは、ラフォーレ原宿ECサイトでの購入も可能です。※9月8日(金)より先行予約も開始します。

また、ブランド25周年となる「JAM HOME MADE東京店」が、今回のキャンペーンのため特別に9月23日(土・祝)~10月9日(月・祝)のみ期間限定でお引越しオープン!

さらに、ラフォーレ原宿の公式インスタグラムアカウントの投稿に「いいね!」を押してフォローすると、抽選で「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷」限定商品が当たるプレゼント企画も実施します。



【「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷」 概要】

・開催日程 2023 年 9 月 15 日(金)~10 月 9 日(月・祝)

・開催場所 ラフォーレ原宿、MIYASHITA PARK、その他路面店舗 合計50以上の店舗

※参加店舗は変更になる場合がございます。

・開催内容 先行・限定商品の販売、スタチュー展示・受注販売、

<「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷」特設サイト>

https://www.harajukushibuya.jp/event/d100thestylecollection



ラフォーレ原宿 先行・限定アイテム





期間限定 POP UP SHOPオープン





9月23日(土)~10月9日(月・祝) 〈1F/エントランススペース〉

JAM HOME MADE(ジャムホームメイド)

JAM HOME MADEのブランド25周年を記念して、期間限定でラフォーレ原宿にPOP UP 出店します。

9月29日(金)~10月9日(月・祝) 〈2F〉

Areeam(アリーム)

お洋服に溢れるクローゼットの中でもずっとずっと大切にしたい特別な服。365日着たくなる"大好き"が沢山詰まったディズニーアイテムのお洋服も展開します。

ラフォーレ原宿館内中央階段にて、プラチナカラーの巨大スタチューやコーチならではのレザー製ミッキーマウス デザインのXLサイズ ドールを展示。

写真撮影はもちろん、その場での受注販売も実施します。

【中央階段1F~3F】 ※9月27日まで

ビーストキングダム【マスタークラフト等身大】

【中央階段4F】 ※9月28日以降は1Fで展示

コーチ【ミッキーマウス×キース・へリング】

ラフォーレ原宿をはじめ、宮下公園店、原宿エリアの路面店は、ディズニー・ジャパン主催のデジタルスタンプラリーに参加し、

・開催日程 2023 年 9 月 15 日(金)~10 月 9 日(月・祝)

・開催場所 ラフォーレ原宿、MIYASHITA PARK、その他路面

店舗(原宿・渋谷エリア)

・参加方法

キャンペーン期間中、ラフォーレ原宿公式 Instagram アカウントから投稿される「Disney100」に関連したフィード投稿を対象に、条件を満たしたお客様には抽選で「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷」限定商品が当たります。



・開催日程 2023 年 9 月 15 日(金)~10 月 9 日(月・祝)

・参加方法 条件 1:投稿に「いいね」

キャンペーン期間中、ラフォーレ原宿の対象店舗またはラフォーレ原宿ECサイトで、対象商品を購入されたお客様にオリジナルクリアファイル(A5サイズ)をプレゼントします。



・配布期間 2023 年 9 月 15 日(金)~10 月 9 日(月・祝) ※9月8日(金)からの 先行予約受付分も含む

・対象 ラフォーレ原宿の対象店舗やラフォーレ原宿ECサイトで対象商品を購入されたお客様

ラフォーレ原宿エントランスには、今回のキャンペーンビジュアルを表現したフォトスポットが登場!

