[株式会社ギフティ]

~7月7日(金)より豪雨被災地域13市町村内で利用できる地域限定クーポンの発行および利用が開始~







eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)が提供する、自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)️」(※2)を、令和2年7月豪雨の被害が大きい熊本県南地域における豪雨被災地域の観光復興の後押しを目的に熊本県が実施するキャンペーン「くまもと行くモン旅割!」に採用いただきましたので、お知らせいたします。本キャンペーンは、旅行代金・宿泊料金の割引きに対する助成と豪雨被災地域内で利用できる地域限定クーポンを付与する事業であり、2023年7月7日(金)より、発行および利用が開始された地域限定クーポンの運用基盤として「e街プラットフォーム(R)️」を活用いただいております。なお本件は、本キャンペーンの事務局である日本旅行熊本支店からの委託を受けて実施しております。



熊本県では、長引くコロナ禍や物価高騰により、旅行関係業者の体力低下が懸念される中、国内からの誘客として、「くまもと再発見の旅」などの観光需要喚起策を実施してきました。しかしながら令和2年7月豪雨の被害が大きい県南地域においては、施設が復興途上であったことから、その効果を十分に享受できていませんでした。そのため、このたび県南地域を中心とした宿泊旅行等の助成事業を実施し被災地域の観光復興への後押しを図ることを目的に、令和2年7月豪雨被災地域応援キャンペーンとして「くまもと行くモン旅割!」を実施する運びとなり、本キャンペーンで発行される地域限定クーポンを電子化し流通させる運用基盤として「e街プラットフォーム(R)」を採用いただきました。



「くまもと行くモン旅割!」は、対象となる13の市町村への旅行代金が1泊あたり最大8,000円分値引きされ、さらに現地の小売店・飲食店・宿泊施設・物産品店・体験施設等でのお買物に利用可能な地域限定クーポンが1泊あたり最大3,000円分発行される、大変お得なキャンペーンです。交通付きプランまたは着地型体験付きプランの場合は8,000円を上限に40%分、宿泊のみのプランの場合は5,000円を上限に40%分の宿泊旅行プランの代金が、一泊ごとに割引かれます(※3)。さらに、平日の場合は3,000円分、休日の場合は1,000円分の地域限定クーポンが一泊ごとに発行されます。



「くまもと行くモン旅割!」で発行される地域限定クーポンは、2023年7月7日(金)から11月30日(木)の期間中(予算に達し次第終了予定)に本キャンペーンへ参加される方を対象に付与されるバリアブル型の電子クーポン(1枚あたり1,000円分)です。発行総額は1億5千6百万円を予定しており、対象宿泊施設に宿泊された方は熊本県内のキャンペーン対象地域居住の方でもキャンペーンへの参加が可能です。対象の宿泊施設または旅行会社にお申し込みいただき、予約時に本キャンペーンを利用する旨を宿泊施設または旅行会社にお伝えいただくことで、宿泊施設にて1泊ごとに当日分のクーポン引換券をお受け取りいただけます。引換券記載の二次元コードからクーポン取得ページに遷移後、スクラッチ加工されたアクセスキーを入力いただくことで地域限定クーポンを取得できます。引換券からの電子クーポンの取得は同一旅行期間内のチェックイン日からチェックアウト日の前日まで可能です。



引換券から電子クーポンとして取得した地域限定クーポンは、取得した翌日まで、対象地域内の小売店・飲食店・宿泊施設・物産品店・体験施設等の加盟店233店舗(2023年7月31日(月)時点)でのお会計時に1円単位で利用が可能です。同日に取得した地域限定クーポンは合算できます。加盟店での利用(認証)手段は、二次元コード認証(静的MPM方式)を採用しています。利用者は加盟店にスマートフォンを持参し、購入した電子クーポン画面に遷移し、店舗に設置された二次元コードを読み取ったうえで、使用金額を入力・確定することで利用が完了します。加盟店での運用も大変簡単で、事前に店内にPOP等で二次元コードを設置、会計時は、お客様のスマートフォンに表示される支払い完了画面を確認するのみで完了します。支払いが完了した際に「消し込み」という処理が行われ、そのタイミングで支払い金額分が利用済みのクーポンとしてシステム上で処理されるため、再利用等の不正利用を防ぐことができます。また、紙クーポンの運用時に発生する「受領・裏書・集計・保管・請求」といった加盟店での煩雑な作業も必要なく、利用実績等も専用のWEBページから加盟店毎に確認することが可能です。なお、スマートフォンをお持ちでない等の理由により電子クーポンを取得できない場合、アクセスキーのスクラッチ部分を削らずに加盟店にお渡しいただくことで、そのまま紙クーポンとしてご利用いただけます(※4)。紙クーポンとしてご利用いただいた場合は、加盟店がお客様の代わりに電子クーポンを取得し、自店舗の売上としてクーポンを利用済みにすることで、利用済みのクーポンとしてシステム上で処理されます。



ギフティは、全国の自治体へ「e街プラットフォーム(R)」の普及を通じて微力ながら事業者様の支援を推進し、ギフトで「人とまち」をつなぐというミッションのもと、地域活性化および新たな体験の創出に貢献してまいります。



(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組む、eギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) e街プラットフォーム(R)は、ギフティの登録商標です(2022年6月商標登録済み)

(※3) 連泊の場合は最大7泊までが対象となります

(※4) 紙クーポンとしてご利用いただいた場合、1枚につき1,000円以上のお買物にお使いいただけます



◼︎「くまもと行くモン旅割!」概要

公式サイト:https://kumamoto-tabiwari.jp/

予約期間:2023年7月1日(土)から11月30日(木)まで

実施期間:2023年7月7日(金)から11月30日(木)まで

対象地域:熊本県八代市、人吉市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町(13市町村)

内容:

・対象地域を目的とする1泊以上の宿泊旅行プランを割引きします

・対象地域の小売店・飲食店・宿泊施設・物産品店・体験施設等で利用できる地域限定クーポンを発行します

※連泊の場合は最大7泊までが対象

宿泊旅行プラン割引き額:

・交通付きプランまたは着地型体験付きプラン:1泊あたり8,000円を上限に40%分

・宿泊のみのプラン:1泊あたり5,000円を上限に40%分

地域限定クーポン付与枚数:

・平日:1泊あたり3枚(3,000円分)

・休日:1泊あたり1枚(1,000円分)

地域限定クーポン有効期限:引換券から電子クーポンとして取得した翌日の23:59まで

※引換券からの電子クーポンの取得は同一旅行期間内のチェックイン日からチェックアウト日の前日まで可能

加盟店:対象地域内の小売店・飲食店・宿泊施設・物産品店・体験施設等の加盟店233店舗(2023年7月31日(月)時点)

対象宿泊施設:https://kumamoto-tabiwari.jp/hotel/

対象旅行会社:https://kumamoto-tabiwari.jp/travelagency/

取得方法:

1.キャンペーン対象の宿泊施設または旅行会社にて宿泊プランを予約

2.予約時に本事業の利用であることを宿泊施設または旅行会社にお伝えいただく

3.チェックイン時にクーポン引換券を受け取り

4.引換券記載の二次元コードからクーポン取得ページに遷移

5.スクラッチ加工されたアクセスキーを入力いただくことで取得完了

合算方法:

1.合算元の電子クーポンの券面トップ下部に記載された「発行番号」をコピー

2.合算先の電子クーポンの券面トップに記載された「合算後の残高を計算する」ボタンを押下

3. 合算内容を確認し「合算する」を押下すると合算完了 ※同日に取得した地域限定クーポンのみ合算いただけます

利用方法:

1.加盟店にスマートフォンを持参のうえ、購入した電子クーポン画面に遷移

2.店舗に設置された二次元コードを読み取り

3.使用金額を入力・確定し利用完了

※スマートフォンをお持ちでない等の理由により電子クーポンを取得できない場合、アクセスキーのスクラッチ部分を削らずに加盟店にお渡しいただくことで、そのまま紙クーポンとしてご利用いただけます

※紙クーポンとしてご利用いただいた場合、1枚につき1,000円以上のお買物にお使いいただけます



◼︎ 株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、個人向けeギフト販売サービス「giftee」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」の3サービスあり、個人、法人を対象に広くeギフトサービスを提供しております。また、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム」(2021年10月に「Welcome ! STAMP」より名称変更)、を2016年5月にローンチし、自治体や地元企業・団体の地域活性化をデジタル面からサポートしています。



社名:株式会社ギフティ

所在地:〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10−2 東五反田スクエア12階

設立:2010年8月10日(サービス開始:2011年3月)

資本金:3,171百万円(2023年3月末時点)

代表者:代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容:eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

1. カジュアルギフトサービス「giftee」の運営

2. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

3. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

4. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム」サービスの展開

URL:

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム https://giftee.co.jp/service/emachi-platform



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/03-18:46)