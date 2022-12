[株式会社Fanplus]





音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、3ピースギターロックバンドSaucy Dogの公式アプリをリリースいたしました。

プッシュ通知でSaucy Dogの最新の情報をタイムリーにキャッチできるほか、Saucy Dogオフィシャルファンクラブ「サウシードッグオーナーズ」の様々な会員限定コンテンツもお楽しみいただけますので、Saucy Dogをより身近に感じられるアプリとなっております。



<<電子チケット機能について>>

2023年1月よりスタートする全国ホールツアー「Saucy Dog HALL TOUR 2023"in your life"」のFC先行&オフィシャル先行受付分のチケットは、「Saucy Dog APP」での電子チケット発券となります。



━━━━━━━━━━━━━━━━━

Saucy Dog APP概要

━━━━━━━━━━━━━━━━━

名 称: Saucy Dog APP

配信方法: App Store、Google Playより配信

コピーライト : (C) Saucy Dog All rights reserved.

情 報 料: ダウンロード・オフィシャル情報利用無料/一部有料コンテンツ



【iOS版】

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1641408410



【Android版】

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.saucydog



「Saucy Dog APP」はスマートフォン専用となります。

推奨環境:iOS 10.0以降/Android 5.0以降

※一部非対応のスマホ機種もございます。



※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



■Saucy Dogオフィシャルサイト

https://saucydog.jp/





【Saucy Dog プロフィール】



石原慎也(Vo/Gt)、秋澤和貴(Ba.)、せとゆいか(Dr./Cho.)



3ピースギターロックバンド。

Vo.石原の「言葉・メロディ・声」が最大の魅力。「いつか」「結」「シンデレラボーイ」など楽曲ストリーミング総再生数は、10億回を超え、若者を中心に幅広い層に支持されている。

ライブはSOLD OUTを繰り返し、2022年6月には、初のワンマンアリーナツアーを大成功させている。



■Saucy Dog HALL TOUR 2023"in your life"

2023年

1月13日(金)島根県民会館 大ホール

1月14日(土)島根県民会館 大ホール

1月21日(土)寒河江市市民文化会館

1月28日(土)静岡市民文化会館 大ホール

1月29日(日)なら100年会館

1月31日(火)神戸国際会館こくさいホール ※追加公演

2月4日(土)北陸電力会館 本多の森ホール

2月5日(日)新潟テルサ

2月17日(金)大宮ソニックシティ 大ホール

2月19日(日)まつもと市民芸術館

2月23日(木・祝)岡山市民会館

2月25日(土)広島文化学園HBGホール

2月26日(日)熊本城ホール メインホール

3月4日(土)岩手県民会館

3月5日(日)仙台サンプラザホール

3月11日(土)名古屋センチュリーホール

3月12日(日)名古屋センチュリーホール

3月17日(金)神奈川県立県民ホール

3月27日(月)香川 レクザムホール 大ホール

3月28日(火)高知県立県民文化ホール オレンジホール

3月30日(木)松山市民会館

4月8日(土)旭川市民文化会館 大ホール

4月9日(日)札幌文化芸術劇場 hitaru

4月13日(木)大阪 オリックス劇場

4月14日(金)大阪 オリックス劇場

4月16日(日)福岡サンパレス

4月17日(月)福岡サンパレス ※追加公演

4月27日(木)東京国際フォーラム ホールA

4月28日(金)東京国際フォーラム ホールA

5月1日(月)東京ガーデンシアター ※追加公演

5月2日(火)東京ガーデンシアター ※追加公演





■Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/



【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp





※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/24-20:40)