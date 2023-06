[琉球ゴールデンキングス]





#33 カール・タマヨ選手との2023-24シーズンの選手契約(継続)をご報告いたします。



Carl Tamayo(カール・タマヨ)

生年月日 :2001年2月13日

身長 :202cm

体重 :92kg

ポジション:SF/PF

出身 :フィリピン

出身校 :フィリピン大学

主な経歴 :

2020-22 University of the Philippines

2022- 琉球ゴールデンキングス

代表経歴 :

2017- Member of Philippine National Team





▽球団コメント

恵まれたサイズと広いシュートレンジが大きな武器です。この夏には、時間を掛けてチームコンセプトとチームディフェンスの理解を深める練習を予定しています。新シーズンに賭けるタマヨ選手に応援をお願いします。





▽本人コメント

I'm very exited and grateful to have opportunity to play next season with this great organization. Looking forward to help the team to get the goal next season!!! See you soon!

Go kings!

この素晴らしい組織で来シーズンもプレーできる機会を得られたことに興奮と感謝をしています。来シーズンもチームの最終目標達成に向けて貢献できることを楽しみにしています。また会いましょう!Go Kings!



