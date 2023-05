[NTT西日本]



株式会社タミヤ(代表取締役会長 兼 代表取締役社長:田宮 俊作、以下、タミヤ)、国立東京工業高等専門学校(校長:谷合 俊一、以下東京高専)、株式会社ハイスペック(代表取締役:諸星 真孝、以下ハイスペック)、西日本電信電話株式会社 静岡支店(支店長:番匠 俊行、以下、NTT西日本)は、ラジオコントロールカー(以下RCカー)に搭載した360度カメラとジャイロセンサーの情報を大容量の通信により「シンクロアスリート(※1)」に送信することで、RCカーの操作にあわせ「臨場感あふれる映像・動き」を疑似体験できる『タミヤRCカー』シンクロドライビングを、RCカーフェスティバル in ホビーのまち静岡にて開催します。



※1 東京高専の学生チームが開発した、アスリート目線での360度映像に加え、アスリートの動きまで体感できるVRソリューション



<イメージ図>





1.背景・目的

「いつか自分で操作するRCカーに乗ってみたい!」

少年時代に思い描いた夢は、時代とともに進化を続ける技術により現実味を帯びてきました。

本イベントでは、RCカーに搭載した360度カメラとジャイロセンサーにより、「シンクロアスリート」を通じて、

あたかも自分の操作するRCカーに乗車し運転しているような感覚を体験できます。

また、NTTアクセスサービスシステム研究所が研究開発しているサイトダイバーシチ技術(※2)と

60GHz帯無線LAN[WiGig](※3)を活用することで、高精細の映像と低遅延通信による

高レスポンスを実現し、より臨場感の高い体験をみなさまへお届けいたします。



「車離れ」が進む昨今において、エントリー世代はもとより、子供にも安心・安全な疑似乗車体験を通じて、

広く自動車の魅力を感じていただく機会を提供し、RCカーフェスティバルによる地域産業の振興に

貢献していきたいと考えております。

更には、ICTを活用し、RCカーの魅力を深掘りすることで、地場産業のアップデートにも挑戦して

いきたいと考えております。



※2 世界初、60GHz帯無線LANを用いた高速移動環境下での無瞬断大容量無線伝送を実現

~ミリ波帯無線LANのような非移動体無線通信を、車など移動体にも適用可能に~(2022年2月25日)

https://group.ntt/jp/newsrelease/2022/02/25/220225a.html

※3 Wireless Gigabitの略。IEEE 802.11ad規格をベースとした60GHz帯を用いる無線LAN規格



2.イベント名・期間・場所

・イベント名 / 『タミヤRCカー』シンクロドライビング

・期間 / 2023年5月12日(金)~2023年5月14日(日)

・場所 / 静岡市南部体育館(静岡市駿河区曲金3-1-30)(「RCカーフェスティバル in ホビーのまち静岡」内シンクロドライビングブース)

※ 「RCカーフェスティバルinホビーのまち静岡」の詳細についてはHPを参照

https://www.hobby-shizuoka.com/event/rcfes.html



3.イベント内容

<概要>

「シンクロアスリート」に搭乗したお客さまが、自ら『タミヤRCカー』を操作し、そのRCカーの映像・挙動をリアルタイムに再現した臨場感で体験いただけます。(体験時間は1人約1分程度、1日最大60名まで)



<参加方法>

ご参加には、イベント当日に事前配布する整理券が必要となります。

1名様につき1枚配布いたします。入場数に限りがございますので先着順となります。

また、入場時間は指定された体験時間内での選択式になります。



<イベント日時と整理券の配布時刻>





<整理券配布場所>

ツインメッセ静岡 北館-南館間の連絡通路 総合受付横



<整理券配布予定枚数、配布時刻>

○学生招待日 5月12日(金)





○一般公開日 5月13日(土)・14日(日)





<注意事項>

□ 6歳以上のお客様が対象です。

□ 整理券配布時にその場にいらっしゃらないお連れ様の分は配布いたしません。

□ ご整列の際、お荷物を置いての場所取り、代表者のみがお並び頂くことは一切禁止いたします。

□ 整理券受領後はその場から離れていただいて大丈夫です。

□ 整理券に記載された集合時間になりましたら、RCカーフェスティバル in ホビーのまち静岡 会場内 『タミヤRCカー』シンクロドライビングブースへお集まりください。集合時間を過ぎた場合、体験が出来ない場合がございます。

□ 体験いただく順番は、集合時間ごとに、整理券に記載された番号順となります。

□ 当日はスタッフの指示にお従いいただけますようお願いいたします。



4.各社の役割











