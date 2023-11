[バンダイナムコフィルムワークス]

株式会社バンダイナムコフィルムワークス[代表取締役社長:浅沼 誠、住所:東京都杉並区]は、Netflixにて2022年5月より全世界独占配信中のフル3DCGアニメーション『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2を収録した「攻殻機動隊 SAC_2045 Season 2 Blu-ray BOX」(38,500 円/税込)を2023年11月22日に発売します。







▲攻殻機動隊 SAC_2045 Season 2 Blu-ray BOX(特装限定版)

『攻殻機動隊 SAC_2045』公式サイト:https://www.ghostintheshell-sac2045.jp/



■「攻殻機動隊 SAC_2045 2 Blu-ray BOX」(特装限定版) 商品特長

本商品は、『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2の本編全12話を、Blu-ray3枚に収録しています。本編音声はドルビーアトモス&リニアPCM(ステレオ)にて収録しています。

特典DISCには、制作過程に迫る新規メイキング映像や、各種PVなどを収録。また、スタッフインタビューや各話解説を掲載した“Official Log Book”、各種設定画等を掲載した“Official Art Book“も封入されます。ジャケット&BOXにはイリヤ・クブシノブ(キャラクターデザイン)の描き下ろしイラストを使用しています。



■『攻殻機動隊 SAC_2045』について

1989年に「ヤングマガジン増刊海賊版」(講談社)にて士郎正宗が原作漫画を発表し、連載開始以来、押井守監督による劇場アニメーション『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』(1995年)をはじめ、TVアニメーション『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』(2002年)、ハリウッド実写映画など様々な作品群を構成し、世界中に驚きと刺激を与え続けてきた「攻殻機動隊」シリーズ。舞台は、情報ネットワークとサイボーグ(義体)技術の発達により人々の意思が“電脳”に繋がれた近未来で、電脳犯罪に立ち向かう全身義体のサイボーグ・草薙素子率いる攻性の組織「公安9課」、通称“攻殻機動隊”の活躍を描いています。

最新作『攻殻機動隊SAC_2045』は、「攻殻」史上初となるフル3DCGアニメーションとなり、『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズを手掛けた神山健治と、『APPLESEED』シリーズを手掛けた荒牧伸志によるダブル監督、ProductionI.GとSOLA DIGITAL ARTSによる共同制作スタイルの作品です。Netflixにて2020年4月よりシーズン1(全12話)が、2022年5月よりシーズン2(全12話)が全世界独占配信中です。また、本作のシーズン1に新たなシーンを加えて再構成した劇場版『攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争』が、2021年11月12日から2週間限定で公開されました。

そして、シリーズ完結作『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2を新たなシーンと視点により劇場版として再構成した『攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間』が、2023年11月23日(木・祝)より3週間限定で全国30館にて劇場公開されることが決定しました。



【『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2 ストーリー】

2045年。全ての国家を震撼させる経済災害とAIの爆発的な進化により、世界は計画的且つ持続可能な戦争へと突入した。電脳社会に突如出現した新人類“ポスト・ヒューマン”による電脳犯罪を阻止すべく、全身義体のサイボーグ・草薙素子率いる公安9課は、先の大戦で廃墟と化した東京へと向かう。奪取された原子力潜水艦による核大戦の危機が迫るなか、公安9課、アメリカ、ポスト・ヒューマンによる三つ巴の戦闘が激化していく――。



■商品概要

商品名 :攻殻機動隊 SAC_2045 Season 2 Blu-ray BOX(特装限定版)

価 格:38,500 円(税込)

発売日 :2023年11月22日

収録時間:357分[本編DISC:293分+特典DISC:64分]※シーズン2全12話収録

スペック:【本編DISC】ト゛ルヒ゛ーアトモス・リニアPCM(ステレオ)/AVC/BD50G×3枚/

16:9<1080p High Definition>/日本語・英語字幕付(ON・OFF可能)

【特典DISC】リニアPCM(ステレオ)・一部ト゛ルヒ゛ーアトモス・一部ト゛ルヒ゛ーTrueHD(5.1ch)/AVC/

BD25G×1枚/16:9<1080i High Definition>・一部16:9<1080p High Definition>

封入特典:●Official Log Book

●Official Art Book

●特典DISC(Blu-ray)

・Making of 攻殻機動隊 SAC_2045 Season 2 ・CG Breakdown

・ノンクレジットオープニング ・ノンクレジットエンディング

・ティザー予告編 ・予告編 ・“Don't Break Me Down”PV

・“Find Me”PV ・“2+2=n”PV

他、仕様:●イリヤ・クブシノブ(キャラクターデザイン)描き下ろしジャケット&BOX

発売元・販売元:バンダイナムコフィルムワークス



バンダイナムコフィルムワークス作品情報サイト「V-STORAGE」:https://v-storage.bnarts.jp/



