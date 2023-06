[おやつカンパニー]

ボディメイクに本気で取り組むプロが食べている『BODY STAR プロテインスナック』と『ストリートファイター6』の夢コラボ



株式会社おやつカンパニー(本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:手島文雄)は、世界中で大人気の対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』と、おやつ感覚で楽しみながら美味しく手軽にタンパク質が摂れる高タンパク大豆スナック菓子『BODY STAR プロテインスナック』とのコラボレーション商品として、「STREET FIGHTER 6 × BODY STAR プロテインスナック(ステーキ味)」を、2023年6月19日(月)より全国にて発売します。







■対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』× 『BODY STAR プロテインスナック』

世界中で大人気の対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』と、ボディメイクに本気で取り組むプロが食べている『BODY STAR プロテインスナック』との夢のコラボレーションが実現!「STREET FIGHTER 6 × BODY STAR プロテインスナック(ステーキ味)」を、2023年6月19日(月)より全国にて発売します。

2023年6月2日(金)に発売されたシリーズ最新作『ストリートファイター6』は、多種多様なバトルスタイルを楽しめる個性あふれるストリートファイターたちの進化したグラフィックで、リアルな肉体が躍動し、迫力のあるバトルシーンを演出するシリーズ最新かつ最高クオリティに。

そんなストリートファイターたちのような、ボディメイクで理想の自分を目指す“同志たち”に向けたおやつ系プロテイン『BODY STAR プロテインスナック』は、大豆を使った生地をスナック菓子らしい味付けで仕上げることで、1袋あたりタンパク質20g・食物繊維4gの効率的な摂取とスナック菓子らしい美味しさの両立を実現しました。カリカリッとしたハードな食感としっかりとした味付けで、無理なく美味しく楽しみながらカラダづくりに大切な栄養素を摂れる商品に仕上がっています。

食事に気をつかっているプロだけでなく、ボディメイクに本気で取り組んでいるトレーニーたちや、栄養バランスを考えてこまめにタンパク質を補給したい方、我慢し過ぎずに小腹を満たしたい方など、プロテインの新たな選択肢として、様々なライフスタイルに合わせてお召し上がりいただけます。

おなじみの「ルーク」と拳法家の新キャラクター「ジェイミー」が描かれたコラボパッケージはファン必見!ストリートファイターシリーズを楽しみながら、パンチのきいた「ステーキ味」の『BODY STAR プロテインスナック』を食べて、ストリートファイターの世界への没入感を体感しよう!







【商品概要】

商品名:STREET FIGHTER 6 × BODY STAR プロテインスナック(ステーキ味)

内容量:40g

価 格:オープン価格(店頭想定価格:税込173円前後)

発売日:2023年6月19日(月)全国のコンビニエンスストア

2023年7月24日(月)全国のスーパーマーケット

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。







■「ストリートファイター」シリーズとは

「ストリートファイター」シリーズは1987年に業務用ゲーム機として第1作目を発売し、1991年に投入した「ストリートファイターII」では革新的な対戦システムが話題を呼び、大ヒットを記録。以降、登場から35周年を迎えた2022年までのシリーズ累計販売本数は4,900万本(2022年12月31日時点)を誇るなど、世界中でロングセラーを記録しています。また近年では、eスポーツにおける対戦格闘ジャンルにおいても牽引役として存在感を高めており、2023年6月2日に最新作「ストリートファイター6」が発売されました。

公式HP: https://www.streetfighter.com/6/



(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/19-13:46)