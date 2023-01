[パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社]





メイクアップ クリエイティブ&イメージ ディレクターのピーター・フィリップスは、ディオール メンズ コレク

ションのアーティスティック ディレクター キム・ジョーンズによる、2023年-2024年ウインター メンズ

コレクションのために、輝きを放つ、均一な美しい肌を強調し、ほのかに目元にアクセントを入れたナチュ

ラル ルックを仕上げました。



COMPLEXION



きめが整った透明感を演出するため、カプチュール トータル ル セラムを塗布します。ディオールバック

ステージ フェイス&ボディプライマー 001 ユニバーサルで肌表面をなめらかに整え、どんな肌色にも

マッチし、ナチュラルな仕上がりを叶えるディオール バックステージフェイス&ボディ ファンデーションを

重ね、ディオール バックステージ フラッシュ パーフェクター コンシーラーで整えます。



EYES



目元を強調するために、サンク クルール クチュール 559 ポンチョのダークブラウンをまつ毛の一番外側の

ラインに塗布します。ブレンドすることで、立体的な目元、そして柔らかい印象を与えます。最後に、それ

ぞれの肌色にマッチするディオールショウ ブロウ スタイラーとディオールショウ オン セット ブロウ

ウォータープルーフを使用し、眉毛を仕上げました。



LIPS



ディオール アディクト リップ マキシマイザー 001 ピンクを塗布し、美しい唇を演出します。



MANDATORY CREDITS:

WINTER 2023-2024 DIOR MEN COLLECTION

MAKEUP CREATED AND STYLED BY PETER PHILIPS

PHOTOGRAPHY: OLIVIER ROSE FOR CHRISTIAN DIOR PARFUMS



@DIORBEAUTY

@DIOR

@PETERPHILIPSMAKEUP



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/23-16:46)