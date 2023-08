[ラフォーレ原宿]

推し活を楽しめるアイテムが揃うショップや、SNSで話題のセレクトショップ直営店国内初オープンなどラフォーレ原宿にしかない「国内外」の多種多様なカルチャーが集結!





ラフォーレ原宿では、2023秋冬のリニューアルを順次実施いたします。





この秋ラフォーレ原宿では、「Laforetらしく多様な価値観の提案」をテーマにラフォーレ原宿にしかない“ファッション”と“カルチャー”を提供いたします。常に発信を続けているラフォーレ原宿が、2023秋冬シーズンも、その独自の視点でスタイルを提案しつづけます。

2023AWリニューアルでは、国内初オープンのCARA HARAJUKUやmajohなど様々なブランドがラフォーレ原宿にオープン。B1Fには、サブカルチャーゾーンに特化したインフルエンサーブランド「アクロトーキョー」が出店。また、日韓のストリートで人気沸騰中「OY」もリニューアルオープンします。POP UPでも、中国のグローバルアイドルオーディション番組「創造営2021」から人気が急上昇したリルーシュのオリジナルブランド「KOBMAST IVAROV」や、アーティストや思い出のコミックTシャツなどマニアックなアイテムを揃える「CUL-T」等、今ここでしか体験できない限定ショップが登場します。

また、USAGI ONLINE10周年記念イベントとして、期間限定でフォトスペースが登場するイベントを開催。そして、6Fラフォーレミュージアム原宿では、今年で結成20周年を迎えたNEWSのアニバーサリーイベントも開催します。個性がぎゅっと集まったイベントをお楽しみください。

ラフォーレ原宿は、さまざまなジャンルで、より一層多様な楽しみ方を提案し、特別なショッピング体験を提供します。日々変化するラフォーレ原宿の今後にもぜひご期待ください。



2023年AW NEW&RENEWAL店舗一覧







9月16日(土) NEW OPEN <B1F>

アクロトーキョー。

全国初のインフルエンサーブランド複合型ショップ!

現在の若者たちが作り出す様々なサブカルチャーを取り入れたファッションラインナップを展開するショップ。ストリートファッション、ロックやパンクの要素、ジャパニメーションを具現化したデザインなど、様々なサブカルチャーが交差するスタイリングが特徴。インフルエンサーの来店イベントも開催予定です。詳細は公式HPからご確認ください。

公式HP: https://www.acrotokyo.com



9月16日(土) RENEWAL OPEN <B1F>

OY (オーワイ)

SNSでも話題!韓国ブランド「OY」の日本唯一の専門店がリニューアルオープン!

2016年韓国にて代表兼デザイナーであるキム・ビョンジョン氏が設立した、日韓のストリートで人気沸騰中「OY」の日本初となるオンリーショップがリニューアル。個性溢れるストリートアイテムで、コーデにワンスパイスを与えます。リニューアルオープン記念として限定ノベルティーもご用意いたします。

公式HP:https://www.instagram.com/oy_official/











8月26日(土) NEW OPEN<5F>

KsG (ケーエスジー)

K-POPの世界観に没入できる、「KsG」初のオフライン店舗をオープン!

KsG強さ、かっこよさ、憧れを具現化する新鋭セレクトブランドとして、韓国ストリートファッションを独自に解釈し展開しています。基調となる色彩は黒、白、グレーといった洗練されたモノトーン。スタイルは「ガールズクラッシュ」を掲げ、自己を強く表現する魅力的な女性を描き出します。KsGの魅力は、最先端の流行を取り入れ続けることで生まれます。その中でも大事にしているのが、韓国アイドルの影響力を最大限に取り入れることで、世間を席巻した韓国トップアイドルの PV、LIVE、流行、私服、空港コーデから着想を得て、それらを融合した新しいトレンドを提供します。

公式 Instagram: @ksg_seoul / @ksg_tokyo







trend denim setup ダブルベルトプリーツスカート

4,700円(税込) 8,200円(税込)



9月7日(木) NEW OPEN <2F>

CARA HARAJUKU (カラ ハラジュク)

インスタグラムで話題のハイブランドヴィンテージセレクトショップの直営店が国内初オープン!

CARA HARAJUKUは『日常×ラグジュアリー』という内装コンセプトを元に、世界中から集めた1点物アイテムをお手頃価格でお買い求め頂けます。知識豊富なバイヤーが厳選して買い付けたバッグや財布、アクセサリーなど豊富に取り揃え、ハイブランドのお店=敷居が高くて入りづらい、ハイブランドを身に付けたいけど敷居が高く買えない、というお客様にぜひお気軽に足を運んで頂きたいという願いを込めております。

公式Instagram:@cara_vintageshop





8月11日(金・祝) NEW OPEN <B1.5F>

minacute(ミナキュート)



「BORDERLESS KAWAII」をコンセプトにしたショップをOPEN!

カラフルマルチクリエイターのMIOCHINをショッププロデューサーに迎え、Tyのぬいぐるみやマイリトルポニーなどの世界を代表するKAWAIIから、SWIMMER、Nijiiro Ponicなど国内の注目KAWAIIブランドやクリエイターが大集合☆minacuteを中心としてリンクするKAWAII WORLDにご注目ください!



8月10日(木) NEW OPEN <B1.5F>



majoh (マジョ)

日本初出店!世界初のフォトグラファーがディレクションする単独ショップ

人は2つの顔を持つ。女神の様に美しく、光り輝く姿。そして・・・暗闇の中にいる、闇の魔女の姿。呪文を唱え、なりたい自分になり魔法をかけてゆく。

そんな魔女をテーマとした フォトグラファーがディレクションをするセレクトショップ。GOTHを代表するブランドからIN HOUSEブランドまで幅広く展開。



8月26日(土) NEW OPEN <4F>



トーキョーハツ

最強タッグ『アキバ感電デンキ』×『Abyssea』の新感覚コンセプトストア

ボーダーレスを追求し人の奥深くに眠る美しさを「洋服」というアイテムに表現したモードブランドAbysseaとブランド独自の尖った電波を発信し続けるアキバ感電デンキがタッグを組んだ新感覚コンセプトストアがオープン。2 ブランドによる協業によって予期せぬ化学反応を起こし、ここ東京原宿から発信。

公式Instagram:@abyssea_official/@akiba_kanden_harajuku



9月8日(金) NEW OPEN <2F>



素敵です大好きです

原宿の“推し活”SHOPが期間限定で登場!

韓国の最新トレンドを反映した、韓国好き女子必見の期間限定ショップがオープン!“推し活”SHOPならではの、トレーディングカードをデコる素材など、他店では販売していないようなマニアックな品揃え。

公式Instagram:@sutekidesudaisukidesu



期間限定POP UP SHOPが続々オープン







9月のPickUp!愛と狂気のマーケット







イベント情報







<ラフォーレミュージアム原宿>

『NEWS 20th Anniversary POP UP STORE』



開催期間:9月8日(金)~10月9日(月・祝)11:30~20:00(最終入場19:00)

会場:ラフォーレミュージアム原宿(ラフォーレ原宿6F)



公式WEBサイト:https://newspace-20th.jp/s/newspace/?ima=0534



NEWS結成・デビュー20周年を記念したPOP UP STOREが6Fラフォーレミュージアム原宿にオープン。20周年を迎え、ますます磨きがかかるメンバーの個性がギュッと詰まった個人ブースと、3人が集まったときのポジティブパワーを存分に感じられる空間をたっぷりお楽しみいただけます。入場料・チケットなど詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。



<USAGI ONLINE 10周年記念イベント>



『10th Summer Birthday Party!』



期間:8月25日(金)~8月27日(日)

@1.5F USAGI ONLINE STOREおよび1Fエントランス



10周年を迎える「USAGI ONLINE」。

これを記念し、3日間限定のBirthday Partyを開催!エントランスに10周年限定デザインの配送ボックスがBIGサイズになった「フォトスペー



ス」を設置するほか、ケーキモチーフのオリジナルうちわを先着でプレゼントいたします。さらに店内では、「USAGI ONLINE×Bibiy.×foxy illustrations トリプルコラボBAG」の先行予約販売や、5,500円(税込)以上の商品をご購入の方にイラストレーター“foxy illustrations”が特別に描きおろしたバニーイラストのオリジナルショッパーとステッカーをプレゼントなど嬉しくて楽しい企画が盛りだくさん!

また、gelate piqueやSNIDELなど、全11ブランドの10周年を彩る限定アイテムもラインナップされます。

※詳細は公式HPをご覧ください。

https://usagi-online.com/s/230721POP_USG/

※プレゼントの配布は、なくなり次第終了いたします。





ラフォーレ原宿 2023AW 広告ビジュアル





様々な価値観やアイデンティティー、ライフスタイルがあふれている昨今。

多様性を「認める」ことにフォーカスされることが多いが、そんな多種多様な人々があふれたこの世界がゆえに自分の属するカテゴリーを無理やり探してしまったり、様々な人や価値観に触れていく中で逆に自分とは何かを見失ってしまったりしてしまう。

多様性を認めると同時に、多様さにかき消されない、多様性の一つとして輝く確固たる「存在感」をもっていたいという思いを表現したビジュアルです。







●midori(OFBYFOR TOKYO)

東京を中心に活動する、アートディレクター・グラフィックアーティスト。

幼少期・学生時代からペインティング・スプレーアートを続け、専門学生時代にPCソフトウェアを活用したグラフィックを作り始め、20歳の時にOBFにジョイン。

「手触りのあるデジタルクリエイティブ」を特徴とし、国内外のファッションブランドビジュアル・コンテンツを多数手がける次世代アーティスト。



