eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)が提供する自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)️」(※2)を、大阪ガス株式会社(本社:大阪府大阪市/代表取締役社長:藤原 正隆/以下、大阪ガス)が運営する会員制サイト「マイ大阪ガス」の会員向けに発行するプレミアム付きデジタルチケット「いっとくパスプレミアム商品券」の運用基盤として活用いただきましたので、お知らせいたします。これに伴い、関西エリアの加盟店1,188店舗(2023年7月27日(木)時点)で利用可能なプレミアム率20%の「いっとくパスプレミアム商品券」が、2023年8月1日(火)より販売開始されました。



大阪ガスが発行するバリアブル型のデジタルチケット「いっとくパスプレミアム商品券」は、大阪ガスの加盟店および「マイ大阪ガス」の会員サービスの一環として、プレミアム率20%を付与して販売するプレミアム商品券です。一人当たり500円(額面600円)から10,000円(額面12,000円)の範囲内で購入可能で、総額1億2,000万円分 (プレミアム分含む) (※3)の発行を予定しています。「マイ大阪ガス」の会員は、「スマイLINKお買い物サイト」からデジタルチケットを購入いただけます。デジタルチケットの購入後は、関西エリアの加盟店1,188店舗(2023年7月27日(木)時点)で、会計時に1円単位での利用が可能です。購入後、利用者は加盟店にスマートフォンを持参し、購入したデジタルチケット画面に遷移し、店舗に設置された二次元コードを読み取ったうえで、使用金額を入力・確定することで利用が完了します。



加盟店での利用手段は二次元コード認証(静的MPM方式)を採用しており、決済に利用する電子端末等の導入は不要です。事前に店内にPOP等で二次元コードを設置いただき、会計時は、お客さまのスマートフォンに表示される支払い完了画面を確認するのみで完了します。支払いが完了した際に「消し込み」という処理が行われ、そのタイミングで支払い金額分が利用済みの食事券として認識されるため、再利用等の不正利用を防ぐことができます。また、紙の食事券の運用時に発生する「受領・裏書・集計・保管・請求」といった加盟店での煩雑な作業も必要もなく、利用実績等も専用のWEBページから加盟店毎に確認することが可能です。利用実績が全て自動でデータ化されるため、加盟店における裏書や集計、請求が不要であり入金を含む精算作業にかかる時間を短縮することができ、飲食店等の中小事業者の迅速な経済支援の実現を可能とします。



大阪ガスとギフティは、関西圏の飲食店を中心とする地域店舗のネットワークのデジタル化および地域経済の活性化を目的とした業務提携契約を2022年10月に締結しており、ギフティは、「いっとくパス」の運用基盤として「e街プラットフォーム(R)️」を同年12月に提供しております。「いっとくパス」とは、大阪ガスが運営する、家庭用のお客さまと飲食店をつなぐデジタルチケットサービスであり、デジタルインフラです。既に、「マイ大阪ガス」会員向けに無料で発行する「いっとくパス無料クーポン」、「マイ大阪ガス」会員に独自で付与するスマイLINKボーナスとの交換や各種サービスの申し込み特典として取得可能な「いっとくパス商品券」、関西おでかけ納税(※4)からの寄附で返礼品として受け取ることができる「おでかけ商品券」等のデジタルチケットが、「いっとくパス」を介し発行されています。このたび、大阪ガスが取り組む「地域応援プロジェクト」(※5)のもと、豊かな食文化をもつ関西の飲食・観光サービス業の加盟店の集客を促進し地域経済の活性化に貢献することを目的に、「いっとくパス」を用いた新規施策として「いっとくパスプレミアム商品券」を発行する運びとなりました。



ギフティは、引き続き、デジタル技術の活用により、大阪ガスとともにお客さまごとに最適なサービス・ソリューションを展開してまいります。また、ギフトで「人とまち」をつなぐというミッションのもと、今後も自治体だけではなく、地域社会に貢献する多様な業界・業種の企業、団体に「e街プラットフォーム(R)️」を導入・活用いただくことで、持続可能な地域経済の循環に寄与し、地域活性化および新たな体験の創出にも貢献してまいります。



(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組む、eギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) e街プラットフォーム(R)は、ギフティの登録商標です(2022年6月商標登録済み)

(※3) 流通総額最大1億2,000万円とは、一人あたり購入できる上限金額の1万円分が1万口購入された場合の流通総額です

(※4) 関西おでかけ納税は、おでかけ前・おでかけ中にオンラインによるふるさと納税を可能とする仕組みです。寄附の返礼品として「いっとくパス」を介し発行した「おでかけ商品券」が即時スマートフォンに送付され、寄附者は地域の加盟店でおでかけ中に利用することができます

(※5) 地域応援プロジェクトの詳細は大阪ガス公式サイト( https://smilink.osakagas.co.jp/ittokupass/store/ )を参照ください



■「いっとくパスプレミアム商品券」概要

公式サイト:https://smilink.osakagas.co.jp/ittokupass/premium/

販売期間:2023年8月1日(火)から8月10日(木)

利用期間: 購入日から60日後まで

加盟店数:関西エリアの加盟店1,188店舗(2023年7月27日(木)時点) ※使えるお店の一覧は公式サイトをご確認ください

購入可能金額:一人当たり500円(額面600円)から10,000円(額面12,000円)まで

販売数:1万口(総額1億2,000万円分(プレミアム分含む)) ※1万口が購入された段階で販売終了

販売対象:「マイ大阪ガス」の会員

購入方法:

1.「スマイLINKお買い物サイト」( https://osakagas.o-kaimono.com/ )からデジタルチケットを購入

2. 登録したメールアドレスにデジタルチケットのURLが届く

利用方法:

1. 登録したメールアドレスに届いたデジタルチケットのURLをクリック

2.「コード読み取り」ボタンを押す

3.レジに置いてある二次元コードを読み取る

4.利用する金額を入力し、お会計を行う ※1円単位でご利用いただけます



■株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、個人向けeギフト販売サービス「giftee」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」の3サービスあり、個人、法人を対象に広くeギフトサービスを提供しております。また、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム」(2021年10月に「Welcome ! STAMP」より名称変更)、を2016年5月にローンチし、自治体や地元企業・団体の地域活性化をデジタル面からサポートしています。



社名: 株式会社ギフティ

所在地: 〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10−2 東五反田スクエア12階

設立: 2010年8月10日 (サービス開始:2011年3月)

資本金: 3,171百万円 (2023年3月末時点)

代表者: 代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容: eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

1. カジュアルギフトサービス「giftee」の運営

2. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

3. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

4. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム」サービスの展開

URL:

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム https://giftee.co.jp/service/emachi-platform



