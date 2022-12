[bayfm78]

毎週月曜日~金曜日 夕方4時から『シン・ラジオ-ヒューマニスタは、かく語りき』



毎週金曜日は友近がテーマに沿った選曲で楽曲をお届けしながら、得意のモノマネや友近一押しのオジサンを紹介していきます!







【番組を聴く:https://link.bayfm.co.jp/3VElcw1】

12/19(月)からの1週間、ラジオ局bayfmは「bayfm Catch The dream WEEK!」と題し、年末ジャンボが毎日当たるスペシャル仕様に。各人気ワイド番組もそれぞれ、スペシャルなコンテンツを展開予定です。



人間特化型・情豊ワイド番組『シン・ラジオ -ヒューマニスタは、かく語りき-』。金曜日は定期的にヒューマニスタ友近と親交、ゆかりのあるゲストが登場、フリースタイルかつ貴重なトークを展開中。



クリスマス・イブ前日、12月23日(金)は、ハリセンボン近藤春菜が番組全編に渡り登場!



確かな連携プレーで、ゆるくも確かな笑トークが炸裂すること間違いなし。友近と近藤春菜の2人といえば、空前絶後の男女キャラクター“徳川徳男・徳子”。この2人は登場するのか否か!?ラジオの中の「オレだよ!アタシだよ!」フリースタイルリレーにも期待しちゃいましょう。



12月19日(月)~12月25日(日)宝くじが当たる!? ”bayfm Catch The Dream WEEK!”開催!







2022年もあとわずか!年末はbayfmで”Catch The Dream!”しませんか?

期間中対象番組にメールやFAXでご参加いただいた全ての方の中から抽選で、1等・前後賞あわせて10億円があたるチャンス!! 年末ジャンボが毎日当たります!



詳細はこちらから:https://link.bayfm.co.jp/3CeSsml



