働き方を変えるDXサービスをさらに拡販すべくパートナー営業を強化



働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、当社サービスを拡販するためのパートナープログラムをリニューアルし、新設の「Premier Sales Partner」としてNECネッツエスアイ株式会社、DXHUB株式会社の2社を認定したことを発表します。







■「Sansan Partner Program」について

「Sansan Partner Program」は、当社がこれまで培ってきたノウハウやサービスの活用方法などのコンテンツをパートナー企業に展開し、当社DXサービスを拡販することを目的としたプログラムです。パートナー企業は、サービスの理解を深めるためのパートナー専用ウェブサイトの利用など、さまざまな活動サポートを受けられます。今回、Sansan株式会社の提供する働き方を変えるDXサービスをさらに拡販すべく、カテゴリーを再編し、提供内容を刷新しました。



パートナー企業は「Sales Partner」「Referral Partner」「Technology Service Partner」の3カテゴリーに分かれます。当社DXサービス(Sansan、Bill One、Contract One)の再販売を行う「Sales Partner」の中で、販売実績など一定の基準を満たした企業が「Premier Sales Partner」に認定されます。「Premier Sales Partner」は通常の販売支援に加え、共同マーケティングや認定ロゴ提供など専用の限定特典が利用でき、今回、NECネッツエスアイ株式会社、DXHUB株式会社の2社を認定しました。



また、「Referral Partner」は販売取次を行います。「Technology Service Partner」は、当社DXサービスとのAPI連携などにより課題解決に最適なソリューションを開発するパートナー企業で、参画企業の募集は今後開始する予定です。



■パートナープログラムリニューアルの背景

当社は、ビジネスフローにおけるさまざまな分野において、人や企業との出会いをビジネスチャンスにつなげる「働き方を変えるDXサービス」を提供しています。営業DXサービス「Sansan」に加え請求書や契約書といった領域でも事業を展開し、インボイス管理サービス「Bill One」、クラウド契約業務サービス「Contract One」など、新たな事業の創出とその拡大に取り組んでいます。



一方、営業やマーケティング、管理部門といったさまざまな領域でDX化が進み、進化を続ける業界のニーズに対応するためには、高いスキルを持つパートナー企業との連携が重要であると考えています。

こうした背景を踏まえ、多様な分野における経験や知見、技術力、イノベーション力を持つパートナー企業と連携を強化し、マルチプロダクト戦略を加速させることを目的に、パートナープログラムをリニューアルしました。従来の直販体制に加え、パートナー企業の販売チャネルを通じて、より幅広い業種業態および地方企業のDX推進とイノベーションの実現を強力に支援します。



■「Premier Sales Partner」2社からのコメント



NECネッツエスアイ株式会社 執行役員 市竹 史教様

当社は事業ブランド「Symphonict(シンフォニクト)」のもと、お客様の働き方やまちづくりを変革し、企業や自治体・社会インフラをはじめとするさまざまなお客様の「デジタルシフトによる価値創造・課題解決」の実現に取り組んでいます。

当社がマルチベンダ製品・サービスの活用・ご提供によって培った豊富な知識やノウハウ、SI力を生かし、Sansan社が提供するDXサービスを活用したソリューション提案を行い、これまでも多くのお客様の課題解決に貢献してきました。今後さらに販売を強化し新たな価値の創出に注力するとともに、パートナー企業のネットワークが拡大することにより、働き方改革や業務プロセス改革をはじめとするさまざまな領域でのイノベーション創出が加速することを期待します。



DXHUB株式会社 取締役 ビジネスソリューション事業部 事業部長 芳賀 岳人様

当社は「最新のデジタル技術と人、企業をつなぐHUBとなりよりよい未来をつくる」を掲げ、主に中小ベンチャー向けのDX支援に取り組んでいます。営業DXサービス「Sansan」の導入・運用支援は、専属の事業部を設立し長年注力しており、今回「Premier Sales Partner」として、Sansan社と共にお客様のビジネススピードやプロセス変革、イノベーション創出に取り組めることを嬉しく思います。

自社実践の知見を生かし、使いやすく独自性を持ったサービスラインナップのもと、最適なDXサービスを提案し、手厚い運用支援をできる点が当社の強みです。Sansan社との連携を強化することで特に地方企業のDX推進において、実績を堅実に伸ばしていきたいと思います。



