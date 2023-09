[株式会社ベガルタ仙台]





このたびベガルタ仙台は、JリーグとNTTグループが協働し、気候変動への対応を進めるとともに地域活性化をめざす「TH!NK THE BALL PROJECT」のもと、Jリーグの気候アクションおよびJクラブのホームタウン活動の一環として、ファン、サポーター参加型の気候アクショントライアルを実施いたします。

本トライアルは、スマホアプリ「TH!NK THE BALL by fowald(TM)」を活用、多くの人が気候アクションに取り組む際のペインポイント(何をすれば良いか分からない、一人の力では何も変わらない、モチベーションが続かない等)をシステムによって解消し、実行と継続を促せるかを検証いたします。本トライアルの結果を踏まえ、さらなるトライアルと開発を繰り返し、早期の正式サービス開始をめざして検討を進めていきます。

ぜひ、ダウンロードして活動にご参加ください。

※本リリースは等クラブが6/22にリリースした「Jリーグ 環境配慮型の行動変容を促進するトライアルに参加決定のお知らせ」の続報となります。

[URL] https://www.vegalta.co.jp/news-hometown/2023/09/post-735.html

気候アクショントライアルについて





各クラブのファン・サポーターやホームタウン在住の地域の方々が、スマホアプリを活用することで、気候アクションへの参加と継続がしやすくなるかを検証します。

【期間】

2023年9月4日(月)~2023年11月30日(木)

9月16日(土) 明治安田生命J2リーグ 第35節 水戸戦は「試合日アクション」と位置づけ、参加者がごみの分別、フードドライブに参加といったチャレンジに参加し、アプリで記録した分も気候アクション活動量として集計します。

【対象者】

参加クラブのファン・サポーターやホームタウン在住の地域の方々など

【参加方法】

スマホアプリ「TH!NK THE BALL by fowald(TM)」を使用

・各アプリストア(App Store、Google Play)で「TH!NK THE BALL by fowald」を検索

・アプリHP: https://think-the-ball.comからインストール。

TH!NK THE BALL by fowald(TM)について





1.スマホアプリ



利用者が、気候変動問題の解決につながる行動をとってアプリで記録すると、自分の応援するクラブの活動量として集計され、クラブからお礼がもらえるシステムを提供します。

(1)試合日アクション一覧から気になるアクションを見つけて、試合日に参加して記録



(2)日常アクション一覧から自分に合う行動を見つけて、日常的に行動してみてアプリで記録・共有



(3)みんなの行動がJクラブの活動量になり、Jクラブからお礼ももらえる



お礼は例えば、選手のデジタル壁紙やweb3技術を活用したデジタル所有証明書、応援グッズやイベント参加権など、内容はクラブによって異なります。

2.Web3を活用したコミュニティ貢献プラットフォーム

Web3技術を活用し、クラブからのお礼や活動証明がNFTとして発行されるプラットフォームをト提供します。

今後は同プラットフォームを活用し、ファン・サポーターを起点とした自律的な気候アクション・地域活性コミュニティ形成の促進を図っていく予定です。



