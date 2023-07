[株式会社ローソンエンタテインメント]

株式会社ローソンエンタテインメント(本社:東京都品川区、代表取締役社長:渡辺 章仁)が運営する「ローソンチケット」および「HMV&BOOKS」は、フリーペーパー『月刊ローチケ/月刊HMV&BOOKS』2023.7.15号を、7月15日(土)より、全国のローソンやHMVなどの店頭にて順次配布いたします。







ローソンエンタテインメントが発行する『月刊ローチケ/月刊HMV&BOOKS』は、一冊で演劇・ライブやイベント情報から音楽、映画、本に関する情報のほか、限定グッズやインタビューなどの特集記事まで、エンタテインメント情報を360°チェックすることができるフリーペーパーです。



『月刊ローチケ』の表紙には、10月から全国ライブハウスツアーを開催する「sumika」。そして『月刊HMV&BOOKS』の表紙には、過去のコンサート映像6作品の追加発売と、1年ぶりのドームツアーの開催が決定した「SEVENTEEN」が登場!



そのほか、本誌だけでしか見られないインタビューや連載も必見です。

是非お近くのローソンやHMVなどへお立ち寄りください。



今月のおすすめコンテンツ





●sumika

今年、結成10周年を迎えたsumika。5月14日(日)に横浜スタジアムで開催された記念ライブや、11年目に向かう最初のステップとなる新曲「Starting Over」のこと、そして同時発表された10月からのライブハウスツアーと来年4月のアリーナツアーについて、Vo&G 片岡健太さんへのインタビューを掲載しています!



●SEVENTEEN

今年の9月~12月にかけて5大ドームツアーを開催するなど、日本はもちろん、世界的に話題と人気を集めるSEVENTEEN。そんな彼らの気になる情報をまとめてお届けします!



●本誌独占インタビュー

・TM NETWORK

来年デビュー40周年を迎えるTM NETWORKが、全国11都市16本のツアー『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~DEVOTION~』を開催します。彼らを応援してきたファンへの感謝の思いや、最新作のタイトル『DEVOTION』について、そして30周年ツアー以来となる大規模なツアーについて、3人からのメッセージを掲載しています。



・MAX

12月23日(土)に約1年ぶりとなるライブが品川ステラボールで開催されるMAX。今年5月にデビュー28周年を迎えた彼女たちは、デビュー以来精力的にステージへと立ち、ライブアーティストとしての実績を築いてきました。彼女たちにとってライブとはどんな居場所なのでしょうか。4人にお話を伺いました。



・THE MICRO HEAD 4N'S & defspiral(9BALL GAMES)

”2組がただ一緒にツアーを廻るだけでは普通すぎて面白くない”という気持ちで2015年にスタートしたTHE MICRO HEAD 4N'Sとdefspiralのカップリングツアー『9BALL GAMES』が、コロナ禍を経て5年ぶりに大復活します。全国9カ所10公演を行うこのツアーは、お互い単発のツアーではなかなか行くチャンスがない地域を訪れるところにも注目です。



・おいしくるメロンパン【撮りおろし写真】



3ピースの可能性をどこまでも拡張するおいしくるメロンパン。最新作『answer』を携え、夏と秋でタイトルを変えて全国ツアーを開催、9月からは後半戦となるツアー『結ぶリボンの方程式』が始まります。さらに後半戦の追加公演として来年1月には東京・LINE CUBE SHIBUYAでの公演も決定。ツアー前半戦を経て感じたことや、ツアー後半戦への意気込みを3人に語って頂きました。



・NIKO NIKO TAN TAN【撮りおろし写真】



ジャンルを超越した音楽×映像×アートを創造する19年結成のクリエイティブミクスチャーユニット NIKO NIKO TAN TAN。洗練された中毒性の高い楽曲と圧倒的なライブパフォーマンスが話題となっている彼らが9月から開催する二度目のワンマンツアーについて、音楽担当であるボーカル&シンセのOCHANとドラムのAnabebeにインタビューしました。



・有野晋哉(ゲームセンターCX 有野の挑戦 in さいたまスーパーアリーナ20周年大感謝祭)



人気ゲームバラエティ番組『ゲームセンターCX』が20周年を迎えることを記念して、狩野英孝さんやVTuber壱百満天原サロメさんとのコラボ、全国各地での記念展、有野課長公式腕時計の発売など、様々な広がりを見せている。そして10月29日(日)に生挑戦イベント『ゲームセンターCX 有野の挑戦 in さいたまスーパーアリーナ 20周年大感謝祭』が、さいたまスーパーアリーナにて開催されることが決定。主役である有野課長に、今の気持ちをインタビューしました!



・玉城裕規(舞台『刀剣乱舞』七周年感謝祭 -夢語刀宴會-)

PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を原案とした舞台『刀剣乱舞』。2016年の初演「虚伝 燃ゆる本能寺」から、現在までに13作品が誕生している大人気舞台シリーズが7周年を迎えた。それを記念し、8月に感謝祭の開催が決定! 総勢45振り(8月6日のみ)の刀剣男士が登場する舞台『刀剣乱舞』七周年感謝祭 -夢語刀宴會- は、ファン必見のイベントになること間違いなし。小烏丸役の玉城裕規さんに、2020年の「維伝 朧の志士たち」以来久しぶりに”刀ステ”に出演する心境などを伺いました。



・木津つばさ(「Dr.STONE」THE STAGE ~SCIENCE WORLD~)【撮りおろし写真】



人気漫画「Dr.STONE」(集英社)を舞台化した『「Dr.STONE」THE STAGE ~ SCIENCE WORLD ~』が待望の再演。世界中の人類が一瞬にして石化してしまう謎の現象から約3700年後に目覚めた主人公たちが“科学の力”と強い意志と絆によって、様々な困難を乗り越えながらゼロから世界を取り戻していくという壮大なSF冒険物語に再び出会える。初演に続き、主人公・千空を演じる木津つばささん。昨年の公演が中止を余儀なくされたときの気持ちや、今回の公演への想いなど語っていただきました。



・山口祐一郎&浦井健治(家族モドキ)【撮りおろし写真】



2020年に上演された『オトコ・フタリ』以来、約3年ぶりに脚本・田渕久美子、演出・山田和也がタッグを組み、山口祐一郎、浦井健治、大塚千弘、保坂知寿の顔合わせで“新しい家族の形”を描く四人芝居『家族モドキ』が上演される。山口祐一郎さんと浦井健治さんに、それぞれの役柄についてヒントを語っていただきました。



・ケラリーノ・サンドロヴィッチ&緒川たまき&水野美紀&野間口徹(ケムリ研究室no.3「眠くなっちゃった」)【撮りおろし写真】



劇作家・演出家のケラリーノ・サンドロヴィッチ(KERA)と、女優の緒川たまきが主宰するユニット「ケムリ研究室」の第三弾新作公演『眠くなっちゃった』が10月に上演される。2020年に旗揚げし、同年に第一弾『ベイジルタウンの女神』を、2021年に第二弾として安部公房原作の『砂の女』を上演した「ケムリ研究室」の最新作は近未来SFになるという。ケラリーノ・サンドロヴィッチさん、緒川たまきさん、水野美紀さん、野間口徹さんに今作のお話をインタビューしました。



・池谷のぶえ&小沢道成(EPOCH MAN『我ら宇宙の塵』)【撮りおろし写真】



昨年、「オーレリアンの兄妹」で第66回岸田國士戯曲賞の最終候補作にもノミネートされた小沢道成が作・演出・美術・出演を務めるEPOCH MAN『我ら宇宙の塵』が新宿シアタートップスにて上演される。1体のパペットを中心に、奇妙な縁で結ばれる人々を描いていく物語だ。今作はどのような物語なのか、オファーされたときのお気持ちなどを、小沢道成さん、池谷のぶえさんに伺いました。



・そらる

10代の頃から音楽を趣味としていたそらるさん。この夏、活動15周年を祝し初のファンミーティングと約4年ぶりのオーケストラライブを開催する。15年間歩みを止めず、様々な挑戦を続けられるのにはどんな理由があるのかなど、そらるさんにたっぷりお話を伺いました!



●好評連載!

・三鷹の森ジブリ美術館

・川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム

・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

・TNX「안녕하세요 THE NEW SIX 입니다!(アンニョンハセヨ ザ・ニューシックス イムニダ)」

注目のボーイズグループTHE NEW SIX(TNX)の魅力を余すことなくお伝えする新連載!

・ハロー!プロジェクト「私の心の中の一冊」

石山咲良さん(Juice=Juice)/西崎美空さん(OCHA NORMA)



●その他注目

DKB/LUN8/SKE48 Team E/=LOVE



▶『月刊ローチケ/月刊HMV&BOOKS』編集部 公式SNSアカウント

― 公式Instagram(@le_gekkan) https://www.instagram.com/le_gekkan

―公式Twitter(@le_gekkan) https://twitter.com/le_gekkan



▶『月刊ローチケ/月刊HMV&BOOKS』7月15日号について詳しくはこちらから

https://l-tike.com/loppi/



『月刊ローチケ/月刊HMV&BOOKS』無料配布場所はこちら





全国のローソン、ミニストップ、HMV等で毎月15日より順次無料配布しています。

数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。



▶店舗検索はこちらから

・ローソン/ナチュラルローソン/ミニストップ

https://l-tike.com/guide/store.html

・HMV&BOOKS/HMV/HMV record shop

https://www.hmv.co.jp/st/list



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/15-17:46)