[バリュエンス]

キャップ、ウェアなど選手愛用のアイテムや大会公式グッズに直筆サインを入れてお届け



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2022年11月1日(火)より2022 TOTOジャパンクラシック チャリティーオークションを開催いたします。











様々な社会課題を解決する活動を支援することを目的とした、チャリティーオークションを開催



11月3日(金)~6日(日)に滋賀県大津市の瀬田ゴルフコース 北コースにて、日本で唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦「TOTOジャパンクラシック」が開催されます。



詳しくはこちら:TOTOジャパンクラシック公式サイト

https://toto-japan-classic.com/index.html



昨年、一昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で、日本女子プロゴルフ協会ツアーの特別公認大会として無観客での開催となりましたが、今年は3年ぶりに通常の全米女子プロゴルフ協会公式戦・有観客で開催される運びとなりました。



大会開催にあたり、様々な社会課題解決活動への支援を目的に、主旨にご賛同いただきました選手の皆様方のご協力をいただき、チャリティーオークションを開催いたします。

本オークションで得られた収益金は、全額「日本赤十字社」に寄付させていただきます。ご支援ご協力のほど宜しくお願いいたします。



TOTO ジャパンクラシック チャリティーオークション

主催:TOTO株式会社





2022 TOTOジャパンクラシック チャリティーオークション 概要



開催期間:2022年11月1日(火)18:00~2022年11月14日(月)22:00

出品商品:選手愛用のアイテム(キャップ、ウェアなど)や大会公式グッズ(直筆サイン入り)

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/679

※ 詳細はオークションページをご確認ください





HATTRICKについて



『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)



■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/01-21:16)