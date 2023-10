[バリューマネジメント株式会社]

MICEにおける集客から、企画・ 準備、当日の運営までワンストップで支援



バリューマネジメント株式会社(本社:東京都千代田区、代表:他力野 淳、以下当社とする。)は、日本各地のMICE誘致・開催におけるユニークベニュー活用推進を目的とした情報発信サイト「UNIQUE VENUES OF JAPAN」をプレオープンし、サイトに掲載する施設募集を開始いたしました。









<サイトURL>

https://uniquevenuesofjapan.vmg.co.jp/



実施の背景





日本各地には、歴史的な建造物や神社仏閣、庭園、博物館・美術館、公共スペースなど、地域の自然や歴史、芸術・美術、民俗、産業などが根付いた場所が多数存在します。地域の風土や文化を体験できるこれらの施設や空間、いわゆるユニークベニュー*をイベントやレセプション等の会場として利用することは、国が推進するMICEの誘致・開催においても重要な役割を果たします。



しかし現代の日本は、MICE誘致・開催の可能性を秘めたユニークベニューが数多くありながら、実際の利活用は進んでいません。



その背景には、人口減少や都市一極集中により歴史的・文化的価値の高い建物ほど維持・保存の負担が大きい現状や、MICEの誘致・実施において必要不可欠な集客、企画・手配、運営等のハードルの高さ等が考えられます。



そこで当社は、日本各地の厳選したユニークベニューの情報を一元的にまとめた「UNIQUE VENUES OF JAPAN」を立ち上げました。



当サイトは、ユニークベニューの保有者・管理者とMICEの検討者・開催者をつなぐMICE業界の新しいコミュニティです。当社がこれまで国・官民と連携協定等のさまざまなパートナーシップに基づき地域の歴史・文化・自然・風土の魅力を活かした持続可能なまちづくりや、歴史的・文化的価値が高い特別な場所でのMICEを推進してきた経験と実績をもとに、「UNIQUE VENUES OF JAPAN」を通してMICE業界のさらなる発展に貢献してまいります。



*ユニークべニューとは

本来の用途とは異なるニーズに応えて特別に貸し出される会場を、当社では「ユニークべニュー」と呼んでいます。歴史的建造物や神社仏閣、城跡、美術館、博物館などの独特な雰囲気をもつ会場で、会議やレセプション、イベントなどを実施することにより、特別感や地域特性を演出することを目的とします。







「UNIQUE VENUES OF JAPAN」について





日本全国から厳選されたユニークベニューの情報を一元的にまとめ、MICEの誘致・開催における集客から、企画・準備、当日の運営まで、施設側に発生するフローをワンストップでサポートいたします。



さらに、ユニークベニューの活用事例やノウハウを国内外に発信できるため、ベニュー自体や地域のブランディングにつながります。



当サイトに情報を掲載することで、ユニークベニュー(神社仏閣、文化財、博物館、美術館等)の保有者・管理者ならびに地域へ、以下のメリットが生まれます。



<保有者、管理者のメリット>

・保有するベニュー自体の認知度、知名度向上につながる

・国が推進するMICE誘致・開催の取り組みに賛同したベニューとして、国際的な認知獲得が期待できる

・これまで接点がなかった層にも施設を知ってもらい、来館者や支援者の増加が期待できる

(博物館や美術館、歴史的建造物など)

・保有するベニューの価値・魅力に気づいてもらい、保存活動の機運上昇につながる

・会場使用料等の収入を得られる可能性がある



<地域のメリット>

・MICE参加者の再来訪により、観光客等の増加につながる

・地域の知名度向上、シビックプライド向上につながる

・地域への経済波及効果がうまれる





会場掲載の基準と条件





<掲載基準>

・日本の歴史や文化、芸術、地域特性を感じられる施設、空間、庭園など

・小規模~団体のお客様の受け入れが可能であること



<掲載条件>

・無料掲載

・写真素材のご提供

※詳細は、諸条件の打ち合わせ時に説明いたします



会場掲載のお申し込み





下記のページから詳細をご確認の上、お申し込みください。

当サイトの運営担当者よりご連絡させていただき、活用や掲載に向けて諸条件などの打ち合わせを行います。

https://uniquevenuesofjapan.vmg.co.jp/publish/



今後の展開





「UNIQUE VENUES OF JAPAN」は、国が推進するMICE誘致・開催へ賛同し、その取り組みを強化してまいります。まずは、年内の一般公開に向けた掲載者募集、そして英語版サイトを公開し、MICEを通じた国際社会における日本の認知拡大に貢献します。



また今後はポータルサイトの立ち位置に留まらず、MICE業界の関係者をつなぎ、日本のMICE誘致と開催のさらなる発展を目的としたコミュニティイベント等も開催予定です。



VMG HOTELS & UNIQUE VENUESについて





「日本の文化を紡ぐ」をビジョンに掲げるバリューマネジメントでは、重要伝統的建造物群保存地区に残る建造物や文化財、城、史跡、名勝といった文化の象徴である歴史的価値の高い数々の文化財を「観る対象」から「利用する対象」へと拓くことで、これまでにない歴史、文化体験を提供しています。



歴史的建築物はすべてがユニークベニューであり、それぞれに歴史とストーリーがあります。人々の想いによって紡がれてきた場所に触れ、記憶に残る非日常を体験することで、心が豊かになる時間を過ごしていただきたい。そうした想いからホテルとユニークべニューのブランド「VMG HOTELS & UNIQUE VENUES」を立ち上げ、「まだ見ぬ時と出会う場所」というコンセプトを掲げて、全国で22の会場運営を手掛けています。



ブランドサイト:https://vmg.co.jp/



■当社について

会社名 : バリューマネジメント株式会社

設立 : 2023年8月1日

代表取締役: 他力野 淳

資本金 : 3,000万円

所在地 : 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治生命館6階

事業内容 : 歴史的資源を活用した観光まちづくり

従業員数 : 425人 ※パート・アルバイト含む



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-13:16)