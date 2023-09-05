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香川県さぬき市　×　NEXCO西日本初めての連携企画！大阪発着バスツアー　実施！「瀬戸内・大串海岸ジオウォーキング」9月1日から販売開始

［NEXCO西日本］

― NHK『ブラタモリ』で案内人を務めた香川大学長谷川教授がご案内 ―

香川県さぬき市（さぬき市志度、市長：大山 茂樹）と西日本高速道路株式会社四国支社（高松市朝日町、支社長：布川 勝正）は、2023年11月25日（土曜）、26日（日曜）の2日間、市内にある大串半島において、「ジオ（大地の地形や地質）」をテーマにしたウォーキングツアーを、この度初めて連携して企画し、実施することになりました。（9月1日（金曜）～販売開始）
瀬戸内海が一望できる大串半島をウォーキングしながら、大地の成り立ちから見えてくる半島の風土、歴史を体感していただきます。また、昼食には、豊かな瀬戸内海が育んだ志度湾の牡蠣を味わえるほか、大串半島内にある四国初のワイン工場「さぬきワイナリー」の今年の新酒（ヌーボー）を試飲していただけます。


旅行企画・実施：クラブツーリズム株式会社（観光庁長官登録旅行業第1693号）
【Webページ（ツアー募集ページ）】
　（25日出発：1泊2日）
　▶＜ウォーキング＞『瀬戸内・大串海岸ジオウォーキングと紅葉の小豆島・寒霞渓　2日間』　　【新大阪出発】｜クラブツーリズム をご覧ください。
　　　https://tour.club-t.com/tour/detail?p_from=880000&p_company_cd=1002000&p_course_no2=G1534&p_baitai_web=T000&p_baitai=990&ToCd=TD　　　　　　　
　（26日出発：日帰り）
　　＜ウォーキング＞『瀬戸内・大串海岸ジオウォーキング日帰り』【新大阪発】｜クラブツーリズムをご覧くだ　さい。
　　　https://tour.club-t.com/tour/detail?p_from=880000&p_company_cd=1002000&p_course_no2=G1535&p_baitai_web=T000&p_baitai=990&ToCd=TD
商品企画：香川県さぬき市・西日本高速道路株式会社
協力： 一般社団法人さぬき市観光協会


NHK『ブラタモリ』で案内人を務めた香川大学長谷川教授による大串半島ツアーガイド！




大串半島ツアーガイドは、長谷川修一香川大学特任教授。
NHK『ブラタモリ』で案内人を務め、讃岐ジオパーク構想推進準備委員会の委員長として、香川県全域のユネスコ世界ジオパーク認定に向けた活動をされています。
大地の成り立ちから香川・大串半島の食、風土、歴史、文化などをひも解く旅の案内をしていただきます。



瀬戸内海　志度湾の牡蠣　×　四国初のワイン工場　さぬきワイナリーの新酒




大串半島が接する志度湾では、牡蠣の養殖が盛んであり、香川県内でも有数の生産量を誇ります。
昼食には、志度湾の牡蠣を使い、ツアー特製の「牡蠣づくし弁当」をご用意しました。
また、大串半島内にある四国初のワイン工場「さぬきワイナリー」では、ツアー直前（11月18日）に解禁の今年の新酒を試飲できます。さらに、ハーフボトルを参加者全員にプレゼント！
香川県産ぶどうで醸造された薫り高いさぬきワインをお楽しみください。

【ツアー名】
11月25日（土曜）出発「瀬戸内・大串海岸ジオウォーキングと紅葉の小豆島・寒霞渓」　※2日間コース
11月26日（日曜）出発「瀬戸内・大串海岸ジオウォーキング 日帰りプラン」
旅行代金、行程等の詳細は別添参照。
▶別添．さぬき市バスツアー行程表
　https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/shikoku/r5/0901/pdfs/01.pdf

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/05-10:46）

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