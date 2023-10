[株式会社LIXIL]

10月2日より、環境ブランドムービー「未来」篇と環境スペシャルサイト「未来へ」を公開



株式会社LIXIL(以下LIXIL)は、2023年10月2日(月)より、LIXILの環境課題解決に向けた取組みを広める新たなプロモーションを開始します。今回のプロモーションでは、皆さまと共にSDGs(持続可能な開発目標)を学び、アクションにつなげる活動「LIXIL × SDGs NEXT STAGE」の一環として、LIXIL SDGsアンバサダーの内田篤人さんを起用した環境ブランドムービー「未来」篇および環境スペシャルサイト「未来へ」を公開するほか、TV CMやYouTube等のデジタル広告、大型ボード広告等も展開していきます。







LIXILは、事業活動を通じて、持続的成長と社会へのインパクト(良い影響)を創出することで、当社のPurpose(存在意義)である「世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まいの実現」を目指しています。そして、さまざまな社会課題の解決を図ることで、SDGsの達成に貢献しています。

2020年12月にサッカー元日本代表の内田篤人さんをLIXIL SDGsアンバサダーに迎え、「LIXIL × SDGs NEXT STAGE」プロジェクトをスタート。これまでにイベントやコンテンツを通じてさまざまな情報を発信し、社会課題やSDGsについての理解や関心、アクションを社会に広めてきました。

当プロモーションにより、LIXILの環境に対するメッセージをより多くの皆さまにお届けし、2030年のSDGs達成に向けた啓発活動を加速させていきます。





LIXILは、今後も環境をはじめとする社会課題解決に向けた取り組みを通じてSDGsの達成に向けて貢献し、SDGsに関する理解や関心、アクションを社会に広める啓発活動を続けてまいります。



■プロモーション概要

開始日:2023年10月2日(月)~

コンテンツ:環境ブランドムービー「未来」篇、環境スペシャルサイト「未来へ」

展開メディア:WEBサイト、TV、YouTube、大型ボード等



環境ブランドムービー「未来」篇 60秒



URL:https://youtu.be/ZHPmBKnK-5w



ストーリー:内田篤人さんが、“自然あふれる環境を子どもたちにつないでいきたい”という思いを胸に、革新的な「暮らし」の技術が未来を変える一歩となることを伝え、“今できることから始めよう”と訴えます。



制作:TOKYO FILM(トウキョウフィルム)

2014 年に設立。映画、ミュージックビデオ、コマーシャル映像から、空間におけるインスタレーション・デザインまで、幅広いメディアをカバーする高い表現力を併せ持つクリエイティブチーム。山田智和、小島央大、白鳥勇輝ら映像作家のほか、イラストレーターでありアーティスト wataboku や、カメラマンやデザイナー、スタイリストなど、幅広い分野のスペシャリストが在籍し、映像制作で培った知見と高い技術力・企画力をアートプロジェクト、映画、エンターテインメントや広告といった多分野において展開。プランニングから制作までインハウスで手がけ、近年はPRADA やVALENTINO、TOD'S、カルティエなどメゾンブランドのビジュアルを手掛けている。



環境スペシャルサイト「未来へ」

URL: https://www.lixil.co.jp/corporate/sustainability/mirai

●環境ブランドムービー:「未来」篇 60秒

●インタビュー動画「ミライノハナシ」:

内田篤人さんと取締役 代表執行役社長 兼 CEO 瀬戸欣哉が未来像について対談

●未来へつなぐテクノロジー:環境ソリューション技術・製品

●未来への取組み:住まいから未来へつなぐプロジェクト、みんなにキレイをプロジェクト



■LIXILのインパクト戦略とSDGsへの貢献

LIXILでは、「世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まいの実現」というPurpose(存在意義)の実現を目指して、急速に変化する世界において日々の暮らしと社会にインパクト(良い影響)を生み出す製品やサービスの開発に取り組んでいます。特に、「グローバルな衛生課題の解決」「水の保全と環境保護」「多様性の尊重」の3つを優先取り組み分野として、事業活動を通じてさまざまな社会問題の解決を図ることで、SDGsの達成に貢献しています。

URL:https://www.lixil.com/jp/impact/strategy/impact_strategy.html





■LIXIL × SDGs NEXT STAGEとは

2030年のSDGs達成に向けた貢献を加速させるため、日本国内のお客さま、ビジネスパートナー、そして次世代を担う子どもたちとともに展開する活動です。LIXIL SDGsアンバサダーの内田篤人さんとともに、SDGsに関する理解や関心、アクションを社会に広めていきます。

公式HP: https://www.lixil.co.jp/corporate/sustainability/

公式Instagram: https://www.instagram.com/lixil_sdgs/







