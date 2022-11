[リデル]

SNS・インフルエンサーマーケティング事業を展開するLIDDELL株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:福田 晃一、以下リデル)が実施する第7回『インフルエンサー・アワード・ジャパン(以下、IAJ)』のノミネート者50名が選出されました。





第7回IAJ特設サイト:https://lp.spirit-japan.com/iaj/2022/







各部門にノミネートされた総勢50名のインフルエンサーは、Instagram、TikTok、Twitter、YouTubeで活躍する10万フォロワー以下のインフルエンサーのなかから、100名以上のIAJ歴代受賞者・ノミネーターやリデルとリレーションがあるインフルエンサーによって推薦されました。



■10部門、計50名のノミネーター(敬称略)

「BEAUTY」メイク・美容



もみー https://www.instagram.com/momomi_makino/

MR.FRAGRANCE https://www.instagram.com/mr.fragrance_jp/

yuri https://instagram.com/yuri297788

入江史織 https://www.instagram.com/sh10110/

渡邉柊 https://www.tiktok.com/@shushu_223_







「FASHION」洋服・コーディネート





中瀬古ゆきな https://www.instagram.com/yuch1129/

RIHO https://www.youtube.com/channel/UChUb--6aq-fSTY1tfsl2cig

鬼多見 睦 https://www.instagram.com/cikalata/

ゆ や https://www.instagram.com/y___ya28/

ペケポン https://www.instagram.com/__.pekepon._______/





「LIFESTYLE」住宅・インテリア・生活情報



run https://www.instagram.com/______r_2905/

佐藤 匠 https://www.instagram.com/hello_takumi/

峯りあな https://www.instagram.com/riana_mine/

上京大生いとをかし https://www.youtube.com/channel/UC5e69tR1GVqRTo_uvX2Sn5Q?app=desktop

yuri kobayashi https://www.instagram.com/lilyshandmade/





「FOOD」料理・レシピ・グルメ



ケーキのオタクちゃん https://www.instagram.com/u._.u71/

M_Maki https://www.instagram.com/mm.mm.maki/

もち https://www.instagram.com/__mo_chi/

masa https://www.youtube.com/channel/UC5tPOQLUmYIfd_TJal6OXPg/videos

ayumi https://www.instagram.com/aymswmr/





「ACTIVITY」旅行・風景・レジャー・アウトドア



ちゃも https://www.tiktok.com/@chamo.cam

ど素人ホテル再建計画 https://www.tiktok.com/@4610_hotel

NAMI https://www.instagram.com/nami_isi/

すずにゃん https://www.instagram.com/_suzunyan08/

SAE https://www.instagram.com/_saecam_/





「ART」音楽・美術



見るだけインテリア https://www.instagram.com/tomi_kenko/

Yuka https://www.instagram.com/beautyoflife.12/

建築とアートを巡る https://www.instagram.com/_saaaaaoo_/

MOJI https://www.tiktok.com/@mojiac

こあずき https://www.tiktok.com/@koazuki_art





「CONTENTS」アニメ・映像・書籍



ひなたこ🐙漫画紹介 https://www.tiktok.com/@hinatako_manga

YOSHIKI https://www.instagram.com/yoshiki5291/

bookgirl mio https://instagram.com/bookgirl_miomio/

ガチャガチャサラリーマン https://www.instagram.com/japan.capsule.toy/

れんママ https://www.instagram.com/krn_world_mom/





「GAMES」ゲーム



「ボードゲーム家族」 ヒロ https://www.instagram.com/hiro.boadgamekazoku/

アプリゲーム情報局シーサー https://www.youtube.com/channel/UC7LKaLYz8ITYoHj2HInVg1w

らんま【孤高のゲームヒーロー】 https://www.tiktok.com/@runnma0075

じゅんいちろう https://www.tiktok.com/@junju2424

OooDa https://twitter.com/OooDa





「LIFEHACK」ガジェット・アプリ



Sora (そら) https://www.instagram.com/sora_diary0903/

しば夫婦 https://www.instagram.com/shiba.fufu/

これこれストア https://www.tiktok.com/@korekorest

atsuyan https://www.instagram.com/atsuya_n_/

ムッタ https://www.instagram.com/muttablog/





「WELL-BEING」豊かな暮らし



ミユウ https://www.tiktok.com/@myu1972

RIRIKO https://www.instagram.com/ethical_ririko/

ロッコ https://www.instagram.com/rokko_france/

Shoko https://www.instagram.com/shoko_lomy/

まる https://www.instagram.com/000maru_study/





リデルが運営する『SPIRIT(スピリット)』に登録する約30,000人及びリデルがリレーションするインフルエンサーからランダムで選出されたインフルエンサーによる投票及び、審査員による厳正な審査によって、上記50名の中から今年活躍した最高峰のインフルエンサーが決定致します。



今年のIAJでは、WWDJAPAN編集長 村上 要氏、IAJ 6th INFLUENCER OF THE YEARを受賞したインフルエンサー mimi@美容愛好家(ベビーオイル洗顔の人) https://www.instagram.com/mimitan090909/ を特別審査員に迎え、お二人ならではの独自な視点で審査していただきます。



各賞受賞者は、2022年12月6日(月)に、特設サイト及び、当社運営インスタグラムアカウント『JANE JOHN(ジェーンジョン、https://www.instagram.com/janejohn_jp/)』にて行うライブ配信にて発表致します。





■IAJ(インフルエンサー・アワード・ジャパン)とは

2016年からスタートした「インフルエンサー・アワード・ジャパン(IAJ)」は、未来を創り出す可能性を持つ個人(インフルエンサー)の発掘と発信を目的とし、その年最も高いポテンシャルを感じ、活躍した国内最高峰のインフルエンサーを表彰致します。

国内最大のインフルエンサー登録数を誇る『SPIRIT(スピリット)』を運営するリデルが、その知見と関係性を活かし、インフルエンサーの可能性を支援するために2016年から開催し、今年で第7回目を迎えます。





【本件に関するお問合せ】

リデル株式会社

担当: 貫(ぬき)

メール: pr@liddell.tokyo



--------------------------------------

[LIDDELL INFLUENCER WORKSPACE / LIW:SNS課題を数値化し、効率的に解決できるワークスペース]

URL:https://service.liddell.tokyo/



[「VINYL MUSEUM(ビニールミュージアム):共感型フォトジェニック・アート展」]

URL:http://vinyl-museum.com/

Instagram:https://www.instagram.com/vinyl_museum/



[福田 晃一代表取締役CEO書籍]

「影響力を数値化 ヒットを生み出す“共感マーケティング”のすすめ」

著者名:福田 晃一 発行:日経BP社/発売:日経BPマーケティング

定価:本体1,500円+税

ISBN:9784296101313

<Amazon購入ページ>

https://www.amazon.co.jp/dp/4296101315/



[インフルエンサーアワードジャパン:インフルエンサーの感性や才能を応援し、その影響を称える。]

第7回IAJ特設サイト:https://lp.spirit-japan.com/iaj/2022/



[企業情報]

会社名:リデル株式会社/LIDDELL Inc.

代表者:代表取締役CEO 福田 晃一

本社:東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー12F

事業内容:

(1) SNS・インフルエンサーマーケティングプラットフォームの運営

(2) クリエイターエコノミー 支援

(3) 各種マーケティングツールの提供

コーポレートURL:https://liddell.tokyo/

採用に関して:https://www.wantedly.com/companies/liddell/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/24-22:46)